Alegeri Primăria București 2025. Capitala votează astăzi primarul general. Peste 65.000 de bucureșteni au votat

UPDATE – Cătălin Drulă, la vot: „Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a exercitat dreptul de vot duminică dimineață la o secție de la Colegiul Tudor Vianu din București, însoțit de familie.

„Cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul”, a declarat Drulă după ce a votat.

UPDATE – George Burcea: Am votat cu încredere în Dumnezeu

Candiatul POT, George Burcea, a votat, duminică, la o secție din București, „cu încredere în Dumnezeu”.

„Am votat cu inima, cu sufletul și cu încrederea în Dumnezeu și cu faptul că Bucureștiul se poate schimba prin noi”, a spus Burcea, la ieșirea de la urne.

UPDATE ORA 10:00 – Numărul votanților din capitală a depăsit 65.000

Până acum s-a înregistrat o prezenţă la urne de 3,62%. Din cei 1.803.728 de alegători înscrişi pe listele permanente și complementare, și-au exprimat votul un total de 65.323 de votanţi.

Dintre aceştia, 33.472 sunt femei şi 31.851 sunt bărbaţi.

Pe sectoare, situația se prezintă astfel: Sectorul 1 – 3,83%, Sectorul 2 – 3,74%, Sectorul 3 – 2,91%, Sectorul 4 – 3,84%, Sectorul 5 – 3,44%, iar Sectorul 6 – 4,09%.

UPDATE – Ana Ciceală, după vot: „Orașul poate fi construit pentru viitor cu curaj și speranță”

Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață și a transmis un mesaj de încurajare către bucureșteni, invitându-i să participe la scrutin cât mai devreme pentru a evita aglomerația de seara.

„Am votat într-un minut, a fost foarte ușor să votăm. Încurajez pe toți bucureștenii să facă asta cât mai devreme, să-și găsească secția de vot pe registrulelectoral.ro, fiindcă la locale nu se poate vota în orice secție de vot”, a declarat Ciceală.

UPDATE – Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei „cu inima împăcată”

Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniți la vot”, este îndemnul lui Ciucu.

Ciucu a spus că a votat pentru integritate și face apel la bucureșteni să vină să voteze, pentru că „nu mai plouă”.

„Am votat cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul”, a spus Ciucu.

UPDATE ORA 09:00 – Prezență la vot – 1,87%

La ora 09:00, prezenţa la Alegerile pentru PMB a atins 1,87%, cu 28.230 de votanţi. Dintre aceştia, 17.105 sunt femei, iar 16.965 sunt bărbaţi.

La aceeași ora, la alegerile anterioare din 2024 pentru Primăria Capitalei, prezenţa la vot a fost de 3,3%, ceea ce însemna un total de 59.958 de alegători, dintre care 30.871 de femei, iar 29.087 de bărbaţi.

Pe listele permanente figurau la acea vreme 1.791.255 de alegători.

UPDATE ORA 08:00 – 15.916 votanți

Prezența la vot în București a ajuns la 0,88%, cu un total de 15.916 votanți până în acest moment, cu o participare aproape egală între femei și bărbați. Analiza pe sectoare arată diferențe moderate în mobilizarea alegătorilor.

Sectorul 1 rămâne în frunte cu o prezență de 0,98%, urmat de Sectorul 5 cu 0,95% și Sectorul 4 cu 0,94%. În Sectorul 2, prezența este de 0,92%, iar în Sectorul 6 de 0,84%. Cea mai scăzută mobilizare se înregistrează în Sectorul 3, unde prezența este de 0,75%.

UPDATE ORA 07:40 – Numărul votanților din capitală a depăsit 12.000

Până acum s-a înregistrat o prezenţă la urne de 0,68%, adică 12.138 votanți.

UPDATE ORA 07:15 – Prezență la vot – 0,22%

În Municipiul București sunt deschise 1.289 de secții de vot, cu 1.779.080 de alegători înscriși pe listele permanente și 24.648 pe listele complementare.

Până la 07:15, au votat 3.954 de persoane (2.480 pe liste permanente, 1.473 pe liste complementare și 1 prin urna mobilă), corespunzând unei prezențe de 0,22%.

Participarea continuă să crească, cu o tendință mai accentuată în rândul electoratului de vârstă medie și al femeilor.

UPDATE ORA 07:00 – Start vot

Astăzi au loc alegeri în București, după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României.

Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025, potrivit AEP.

În București vor fi organizate 1.289 de secții de votare.

În Sectorul 1 sunt organizate 166 de secţii, în Sectorul 2 sunt 202, în Sectorul 3 sunt 294, în Sectorul 4 sunt 189, în Sectorul 5 sunt 198, iar în Sectorul 6 sunt 240.

Potrivit datelor oficiale, În București sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, repartizați pe cele șase sectoare astfel: 210.685 în Sectorul 1, 292.894 în Sectorul 2, 440.813 în Sectorul 3, 269.362 în Sectorul 4, 239.783 în Sectorul 5 și 325.543 în Sectorul 6.

Votarea se desfășoară între orele 7:00 și 21:00.

Acte necesare

Alegătorii care merg la urne pot vota doar dacă prezintă un act de identitate valabil în ziua scrutinului.

Sunt recunoscute cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, precum și pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic.

Elevii din școlile militare pot vota cu carnetul de serviciu militar.

Autoritățile precizează că pașaportul simplu și pașaportul simplu electronic (turistic) nu pot fi folosite la vot.

Cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul sau reședința în România își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale în aceleași condiții ca cetățenii români, cu respectarea obligațiilor legale de înregistrare și de prezentare a documentelor prevăzute de lege.

Cum afli la ce secție de votare ești arondat?

La aceste alegeri, alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. De obicei, o persoană este inclusă pe lista permanentă pe baza domiciliului, dar dacă și-a înregistrat reședința la primărie, va fi alocată unei secții conform adresei de reședință.

Aceste informații se regăsesc în Registrul Electoral, care poate fi consultat pe pagina www.registrulelectoral.ro. Pe această pagină trebuie completate câmpurile cerute: CNP, Numele de familie și trebuie aleasă opțiunea de „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”.

Cum se desfășoară votul

La intrarea în secția de votare, actul de identitate este scanat și verificat în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV). În urma verificării înscrierii alegătorului în listele electorale, acesta semnează în lista corespunzătoare, după care primește buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

Votul se exprimă în cabina de vot, prin aplicarea ștampilei „VOTAT” în interiorul patrulaterului corespunzător opțiunii alese. Buletinul de vot pliat se introduce în urnă, iar ștampila se restituie membrilor biroului electoral al secției de votare.

Este interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot, precum și orice formă de divulgare a opțiunii de vot în incinta secției de votare.

Alegătorii care, din motive obiective, nu pot vota singuri pot fi însoțiți în cabina de vot de o persoană aleasă de ei, alta decât membrii biroului electoral, candidații sau persoanele acreditate.

Buletinul de vot pentru Primăria Capitalei

Buletinul de vot pe care îl vor primi bucureștenii la aceste alegeri include 17 candidați din care să își aleagă preferatul pentru a ocupa funcția de primar general.

Validarea și ordinea de pe buletine au fost finalizate înainte de retragerea anunțată de doi dintre ei, respectiv independenții Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici.

Alegătorii vor avea pe buletin opt candidați distribuiți pe două file, plus încă unul pe a treia filă.

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR), Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD), George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT), Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL), Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS), Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM), Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM), Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU), Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR), Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA), Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”, Dan Trifu – candidat independent, Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent, Gheorghe Nețoiu – candidat independent, Vlad Gheorghe – candidat independent, Angela Negrotă – candidat independent, Filip Titian – candidat independent.

