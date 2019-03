Alianţa Vestului se aliază cu Moldova. Doi primari de municipii din vest se alătură protestului pentru autostrăzi #şîeu

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, şi cel al oraşului Alba Iulia, Mircea Hava, au anunţat vineri că se alătură protestului pentru autostrăzi #şîeu. Robu spune că va fi în drum spre Bucureşti, dar la ora 15 va opri 15 minute pe drum şi va face live pe Facebook.

Primarul Timişoarei a anunţat, vineri, că se alătură campaniei “#şîeu”, astfel că la ora 15.00 se va opri din activitate timp de 15 minute. Nicolae Robu (PNL) a afirmat că în doi ani, dacă există voinţă, România s-ar putea pune la punct în privinţa autostrăzilor.

Nicolae Robu a declarat că va fi în drum spre Bucureşti cu maşina, iar la ora 15.00, timp de 15 minute, se va opri pe drum.

„Eu nu pot să le cer angajaţilor, că e zi scurtă astăzi, să vină sau să-i ţin până la ora 15.00. Ce pot să vă spun este că eu astăzi voi fi în drum spre Bucureşti, mă duc cu maşina la Bucureşti şi la ora 15.00 mă voi opri undeva şi împreună cu colegii cu care ne deplasăm vom participa la protest. O să încercăm să facem o transmisie live a protestului nostru. Mă opresc din activitate 15 minute, activitate care va fi la acea oră deplasarea la Bucureşti”, a afirmat Nicolae Robu.

Primarul Timişoarei a adăugat că în doi ani România şi-ar putea pune la punct reţeaua de autostrăzi, însă acest lucru trebuie să constituie o prioritate în fapte, nu doar în vorbe.

„Trebuie să fim conştienţi că una din cele mai mari lipsuri ale ţării noastre este lipsa autostrăzilor. Este inadmisibil ca în anul 2019, o ţară cu potenţialul României, de mărimea României, să aibă o reţea de autostrăzi atât de redusă. După părerea mea, dacă ar trebui să facem o listă de priorităţi, ce trebuie să facem în ţara noastră cel mai stringent acum, pe prima poziţie ar trebui să trecem autostrăzile. Trebuie multe altele, dar cu asta trebuie să începem, pentru că aici trebuie o concentrare de forţe, în doi ani ne putem pune la punct, în doi ani, dacă într-adevăr este o prioritate în fapte, şi nu în vorbe. Cu prioritate în vorbe mai trec zeci de ani şi tot coada Europei vom fi. Tehnologia actuală, forţa de a construi actuală, permite ca în doi ani să faci mii de kilometri de autostradă”, a declarat Nicolae Robu.

La rândul său, Mircea Hava, primarul din Alba Iulia, a anunţat că se alătură protestului într-un mesaj postat, vineri, pe pagina sa de Facebook.

„Este mai mult decât a fi de acord cu o idee. Este felul nostru de a spune lucrurilor pe nume, de a arăta că, deşi nu are drumurile care s-o unească cu Europa, României îi corespunde spiritul. La 100 de ani de România, forţa românilor e nemăsurată şi actionăm, nu doar observăm. Metoda se poate replica pentru toate marile nevoi pe care le are ţara. Iar reacţia e una firească: îi doare în 14, îi taxăm pe 15! Susţin campania <România vrea autostrazi> #şîeu. Ce vrem să demonstrăm prin asta? Exact ce vor toţi românii obişnuiti: o ţară normală, pe care să n-o traverseze doar Carpaţii şi Dunărea, cu o infrastructură rutieră reală. Desenele din pix pe hârtii imaginare, nu înseamnă autostrăzi sigure, ce se traduc în mii de vieţi salvate. Hai, România, hai că se poate!”, a scris Mircea Hava.

Şi viceprimarul oraşului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, şi-a anunţat susţinerea pentru campania #şîeu, tot pe reţeaua de socializare:

„Dragi prieteni, susţin protestul de la ora 15, "România vrea autostrăzi!". Sper să fie un nou început! Doamne ajută!”, a scris Pleşa.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.