Barack Obama produce un serial pentru Netflix

Suntem parte din ceva mai mare, fiecare dintre noi.

Aşa începe prezentarea trailerului narată de fostul preşedinte american.

Munca este una dintre forţele care ne conectează. O revoluţie se întâmplă în faţa ochilor noştri. Ce face o muncă să fie bună?

Barack Obama va aborda teme controversate precum automatizarea, înlocuirea muncitorilor umani cu roboţi, inteligenţa artificială, inegalitatea socială, potrivit CNN.

El va discuta cu angajaţi din domeniul medical, din domeniul ospitalităţii şi din domeniul tehnologiei

Serialul documentar Working: What We Do All Day va fi lansat pe 17 mai 2023, pe Netflix.