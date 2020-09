Barna, despre ruptura USR-PLUS de PNL la Bucureşti: Târguiala dintre partide în perspectiva alegerilor din Capitală trebuie să înceteze

Principiul de bază de la care trebuie să pornească orice negociere pentru alegerile locale din Capitală este acela al integrităţii şi competenţei oamenilor propuşi, a spus la RFI preşedintele USR, Dan Barna.

Presa centrală a scris că USR-PLUS, PNL şi PMP negociază în aceste zile împărţirea locurilor în Bucureşti.

Dan Barna spune că târguiala dintre partide în perspectiva alegerilor din Capitală trebuie să înceteze, atâta timp cât nu sunt luate în calcul unele principii minimale: „Ceea ce spunem noi şi eu şi mai mulţi lideri ai USR şi ai PLUS este că nu mai putem continua cu acest tip de târguială, care ignoră orice principiu minimal. Deci ideea e că reluăm persoane şi personaje care au fost în zona PSD sau care au votat ani de zile cu PSD, dacă vorbim de consilieri şi de liste comune şi spunem OK, batem palma şi mergem toţi împreună, într-o mare veselie nu este una pe care USR să poată să o susţină".

Liderul USR vrea candidaţi integri din partea forţelor anti-PSD, în Bucureşti: „Ceea ce spunem noi este că fie avem candidaţi integri, fie avem persoane de bună calitate, competente şi oneste şi accentuez cuvântul integritate, fie ideea că lasă că ne înţelegem şi aduce fiecare ce are prin casă şi schimbă din nou vesta sau geaca şi mergem mai departe împreună nu are cum să stea în picioare. Aici suntem şi pe aceste principii o să rămânem consecvenţi, pentru că altfel nu facem decât să repetăm ceea ce România repetă de 30 de ani, crearea unor alianţe de conjunctură, care nu se bazează pe elementele pe care electoratul le aşteaptă, adică oameni de bună calitate, după care evident, lucrurile nu funcţionează. Or ca să ieşim din logica asta, trebuie să avem nişte principii şi principiul principal de la care pornim orice negociere la care suntem deschişi este acela al integrităţii şi competenţei oamenilor care sunt propuşi şi despre care vorbim".

Copreşedinţii USR-PLUS din Capitală, Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu, au respins ieri ideea unor candidaturi comune la alegerile locale. „Nu mai ţine cu chemările la oaste împotriva PSD, când voi recrutaţi primari de la ei”, se arată într-o declaraţie a celor doi lideri.