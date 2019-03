Băsescu, despre lista PMP la europarlamentare: Este o listă fără importuri/ Despre mutarea Ambasadei la Ierusalim: România nu mai este un partener credibil pentru lumea arabă

Traian Băsescu a declarat miercuri, la depunerea semnăturilor şi candidaturilor pentru alegerile europarlamentare la BEC, că pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare se află doar oameni din partid, „fără importuri”.

„Vă spun sub cuvânt de onoare că am avut destui din afara partidului care au spus eu sunt personalitate cunoscută, locul întâi sau doi şi vin cap de listă, au fost refuzaţi în mod categoric. Am spus, am lecţia Preda, am lecţia Siegfried Mureşan, nu avem pe listă decât oameni din PMP, deci este o listă politică fără importuri pentru că partidul ăsta până la urmă chiar are potenţial să dea o listă de 10 oameni foarte bună", a declarat Traian Băsescu.

Accesta a adăugat că România va fi reprezentată în mod profesionist, dacă va fi în Parlamentul European.

„Vă asigur că România va fi reprezentată profesionist în Parlamentul European dacă eu voi fi acolo. O să am capacitatea să dicut de la egal la egal cu toţi politicienii de vârf ai Europei legat de întrebarea Europa încotro şi am punctele mele de vedere despre asta. O să pot să vorbesc oricând şi cu o voce credibilă despre inechitatea în alocaţia de subvenţii pentru agricultură şi să cer o uniformizare a subvenţiei pentru agricultură pentru că tot discutăm de concurenţă loială în Europa, cum să concureze agricultorul român cu 196 de euro la hectar subvenţie cu agricultorul din Franţa cu 400 de euro la hectar subvenţie", a mai adăugat acesta.

Partidul Mişcarea Populară a validat, marţi, în şedinţa Colegiului Naţional, lista cu candidaţii pentru Parlamentul European, alegeri care se vor desfăşura în luna mai.

Mutarea Ambasadei României la Ierusalim

Referitor la mutarea Ambasadei României la Ierusalim, Traian Băsescu a precizat că România nu mai este un partener credibil în momentul de faţă.

„În politica externă totul este posibil, numai că este foarte important când o faci, cum o faci şi care sunt avantajele şi dezavantajele.Nimic nu e imposibil în politica externă, dar ce a făcut Guvernul prin doamna Dăncilă este o mare prostie. De ce? În primul rând nu a fost o corelare între poziţia Guvernului şi a titularului de politică externă, care este preşedintele României. Ca să muţi ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim îţi trebuie un decret emis de preşedintele României, ori cum te angajezi tu la schimbarea ambasadei fără să ai acordul preşedintelui. Doi, suntem într-un moment în care România vrea să primească voturile majoritare ale statelor membre ONU să obţină un mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate. Cum credeţi că va mai primi România măcar un vot de la Ţările Arabe şi sunt multe. Trei, sunt 50 de ani de politică externă echilibrată în care România a fost un bun partener şi un partener credibil şi pentru lumea arabă şi pentru palestinieni şi pentru Israel, în momentul de faţă nu mai suntem un partener credibil pentru lumea arabă şi ok, îţi poţi asuma o asemenea atitudine, dar cât eşti de util Israelului în momentul de faţă în condiţiile în care nu se va realiza promisiunea pentru că preşedintele are cu totul alt punct de vedere, deci doar ai stârit un scandal, te-ai decredibilizat, după care nici nu rezolvi problema, cât de prost să fii să faci asta", a declarat Traian Băsescu.

Acesta a adăugat că este posibil să urmeze repersursiuni economice.

„Suntem în situaţia în care nu foloseşte nici Israelului, dimpotrivă, i-am făcut un rău. În primul rând Israelul a pierdut un partener credibil care putea pendula oricând între Tel aviv şi Ramala sau Liga Arabă. Acum nu mai vine nimeni şi riscul ca după această gogoaşă de politică externă este ca statele arabe să nu se limiteze doar la a întrerupe într-un fel sau altul relaţiile la nivelul cel mai înalt. Iată regele Abdullah care este cel mai credibil şef de stat din lumea arabă. Îl cunosc foarte bine, m-am întâlnit de multe ori cu domnia sa, este o mare personalitate a lumii arabe. Şi-a anulat vizita în România. Preşedintele Senatului trebuia să meargă în Maroc, a fost anunţat că Senatul amână pentru o altă dată vizita preşedintelui Tăriceanu în Maroc. Problema este că s-ar putea să urmeze repercursiuni economice, spre exemplu ce s-ar întâmpla dacă Egiptul care importă între 3 şi 5 milioane de tone de grâu de la noi ar spune nu mai luăm din România, luăm din Ucraina şi multe altele se pot întâmpla. Noi avem după Uniunea Europeană care e primul partener, al doilea partener sunt ţările arabe", a mai adăugat acesta.

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei şi-a anulat vizita pe care o avea planificată în România după ce premierul Viorica Dancilă a anunţat că ambasada României în Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit site-ului Arabnews.com.

De asemenea, vizita oficială pe care trebuia să o efectueze în Maroc preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, în perioada 27-31 martie, a fost amânată, la cererea părţii marocane, a anunţat Senatul.

Despre Brexit: Britanicii au fost „înşelaţi” să voteze

Referitor la Brexit, fostul şef de stat a afirmat că britanicii au fost „înşelaţi" să voteze prin „ticăloşia politicienilor".

„Minciuna politicienilor a creat o dramă pentru Europa şi pentru al doilea stat ca economie şi primul stat al Uniunii Europene ca forţă militară. Pentru Marea Britanie, ticăloşia politicienilor a dus la înşelarea populaţiei care a votat un Brexit şi acum îşi dau seama cât de dramatic este să ieşi din Uniunea Europeană, îşi dau seamă că banii, principalul song a fost vin străinii şi uite că vor veni şi dacă ies din Uniunea Europeană, vin musulmanii şi banii care îi dăm contribuţie la Uniunea uropeană mai bine i-am da pentru spitale şi uite că banii ăia nu se duc la spitale pentru că Marea Britnie primea aproape tot pe atât cât ar fi vrut ei să cheltuiască pentru spitale, pentru cercetare şi îi primea de la Uniunea Europeană, deci sunt lucruri care trebuiesc explicate românilor să nu se lase păcăliţi, voi încerca, nu ştiu cât aces o să am la televiziuni şi cât aces o să am în media să pot explica"

Întrebat care va fi rolul parlamentarilor români în Parlamentul European, acesta a declarat că acesta va fi „major”.

„Va fi un rol major. Să contribuie la relansarea Uniunii Europene şi implicit la relansarea garanţiilor de prosperitate viitoare pentru România pentru că o europă destrămată, inconsecventă, fără obiective, fără ţări bine integrate în Uniunea Europeană nu va face decât să aducă uşor uşor o Europă tot mai îndatorată pentru aputea plăti prestaţiile sociale şi implicit o Europă tot mai săracă, o Europă care devine piaţă pentru marile puteri supr puteri economice, Statele Unite, China, India, dacă vreţi, cum deja este o piaţă pentru energia din Federaţia Rusă", a mai declarat acesta.

De ce s-a decis să candideze la alegerile pentru Parlamentul European

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, miercuri seara, că s-a decis să candideze la europarlamentare pentru că ”încă” are energie. Întrebat despre faptul că a spus că soţia sa nu vrea să-l mai vadă plecat, el a spus că ”partidul de acasă totdeauna cedează la ideile liderului”.

„Am revenit la tinereţea politicii. Încă am energie. Nepoţii nu au reuşit să mă epuizeze. A făcut opoziţie, dar partidul de acasă totdeauna cedează la ideile liderului”, a spus Traian Băsescu la Realitatea TV.

El a mai spus că se va simţi „bine la Bruxelles”.

„Mai am un «partid» foarte important acasă care are un cuvânt de spus şi partidul ăla trebuie mulţumit şi el. Vă pot spune că soţia mea nu vrea să mă mai vadă plecat acum, la bătrâneţe”, a declarat luni seara Traian Băsescu, întrebat dacă va accepta să candideze la europarlamentare.

Traian Băsescu deschide lista Partidului Mişcarea Populară pentru alegerile europarlamentare, potrivit unei decizii a conducerii partidului, luată marţi seara. Pe al doilea loc se află preşedintele partidului, Eugen Tomac.

Lista PMP la europarlamentare

Primele 10 locuri sunt ocupate de:

1. Traian Băsescu – senator, preşedinte de onoare al PMP

2. Eugen Tomac – profesor, deputat, preşedinte PMP

3. Ioana Constantin – consultant management şi comunicare, doctorand, secretar general adjunct al PMP

4. Marius Paşcan – lector universitar, deputat, preşedinte executiv al PMP

5. Simona Vlădica – lector universitar, doctor în psihologie, preşedinte PMP Călăraşi

6. Robert Turcescu – deputat PMP

7. Teodora Desagă –consilier parlamentar, consilier local oraş Bragadiru

8. Petru Movilă – deputat, vicepreşedinte PMP

9. Cătălina Bozianu – deputat, preşedinte al Organizaţiei de Femei a PMP

10. Cătălin Bulf – antreprenor, consilier judeţean, preşedinte PMP Argeş şi vicepreşedinte PMP la nivel naţional

