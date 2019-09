Social-democraţii s-au reunit în CEx, pentru a discuta despre blocajul din Guvern, după ce Klaus Iohannis a respins cele trei propuneri de miniştri interimari, au declarat surse din partid pentru MEDIAFAX. O altă temă de discuţie vizează campania pentru alegerile prezidenţiale.

UPDATE Mihai Fifor, despre expirarea mandatului de interimar la MAI: Astăzi vom lua o decizie şi vom anunţa

Mihai Fifor a declarat, luni, că mandatul său de ministru interimar la MAI expiră pe 12 septembrie şi că PSD va lua o decizie în CEx în această privinţă, care va fi ulterior comunicată.



Întrebat ce se va întâmpla cu Ministerul Afacerilor Interne după 12 septembrie, când expiră mandatul de interimar la MAI, Mihai Fifor a răspuns: "Vom discuta astăzi în CEX. Într-adevăr pe data de 12 mie îmi încetează mandatul ca interimar la MAI, astăzi vom lua o decizie şi desigur că vom anunţa.”

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 30 iulie 2019, numirea lui Mihai Fifor pentru funcţia de ministru interimar al Afacerilor Interne, după ce Nicolae Moga a demisionat din această poziţie, pe fondul cazului din Caracal. Preşedintele a semnat şi decretul prin care ia act de demisia lui Nicolae Moga.

Potrivit legii, perioada de interimat poate dura maxim 45 de zile.

UPDATE Dăncilă, despre votul pe restructurare a Guvernului: Vom încerca să creăm o majoritate

Viorica Dăncilă a ajuns, luni, la CEx PSD cu o întârziere de aproape 30 de minute. Întrebată dacă PSD are majoritate pentru votul din Parlament privind restructurarea Guvernului, Dăncilă a răspuns: „Vom încerca să creăm o majoritate".



„Vom încerca să creăm o majoritate”, a afirmat Viorica Dăncilă, întrebată dacă PSD are majoritate pentru votul de restructurare al Guvernului.

Liderul PSD a ajuns la sediul din Kiseleff cu o întârziere de aproape 30 de minute.

UPDATE Negrescu: Probabil vom discuta în CEx şi despre nevoia de a avea mai puţini miniştri în Guvern

Victor Negrescu, liderul PES activists România, a declarat, luni, că probabil unul dintre subiectele care vor fi abordate în CEx-ul PSD vizează necesitatea reducerii numărului de miniştri în Guvern. Şefia Senatului este un alt subiect care va fi discutat în şedinţa PSD.

„În primul rând o să discutăm despre cum putem asigura stabilitatea României şi acest lucru presupune în primul rând să avem un preşedinte al Senatului, să avem un Parlament care poate funcţiona în integralitatea sa şi ulterior într-adevăr vom discuta despre cum putem avea un Guvern eficient pe mai departe. Doamna prim ministru şi ceilalţi colegi şi rândul trecut au vorbit despre nevoia de a veni cu o nouă formulă guvernamentală, cu noi elemente pentru oferta noastră politică şi sunt convins că astăzi putem să vorbim despre aceste subiecte. Într-adevăr au mai fost discuţii despre nevoia de a avea mai puţini miniştri în Guvernul României şi oameni care să se concentreze în acelaşi timp pe obiectivele pe care le avem la nivelul programului de guvernare şi probabil că acest subiect va fi discutat şi astăzi”, a declarat Victor Negrescu, înainte de CEx-ul PSD.

Întrebat dacă acesta este planul PSD pentru a îi ţine aproape pe membrii Pro România, Victor Negrescu a răspuns:„Nu are legătură cu un partid sau cu celălalt, noi suntem responsabili în faţa românilor în faţa cetăţenilor şi vrem să venim cu o propunere coerentă. Noi am venit despre această nevoie de a veni cu o nouă ofertă politică în toamna acestui an şi în trecut, o facem şi acum, da, presaţi un pic şi de contextul actual pe care îl avem, dar sunt convins că ce este important pentru noi este să ajustăm ce înseamnă programul de guvernare, venim cu noi propuneri, cu noi obiective pe care ni le fixăm în perioada următoare, obiective pe termen scurt în aşa fel încât românii să vadă eficienţa guvernării”.

Valeca, despre votul de încredere a Guvernului: Ar fi mai bine mai întâi să fie votul pe moţiune

Liderul PSD Argeş Şerban Valeca a declarat că Opoziţia ar trebui să iniţieze mai întâi moţiunea de cenzură înainte ca noua structură a Guvernului să fie votată în Parlament, pentru a "a nu se mai ascunde după deget".

Întrebat dacă ar trebui amânat votul de încredere pentru Guvern în Parlament, vicepreşedintele Senatului Şerban Valeca a declarat: "N-ar fi mai bine să fie votul privind moţiunea de cenzură, ca să nu se mai ascundă după deget? Au anunţat-o din iulie".

Acesta a declarat că majoritatea PSD ar trebui verificată la votul privind moţiunea de cenzură.

De asemenea, liderul PSD Dumitru Buzatu a declarat că "formaţiunile politice din fosta opoziţie care acum pretind că sunt majoritari" ar trebui să iniţieze moţiunea de cenzură să testeze majoritatea pe care o are PSD.

"Dacă vor evolua lucrurile în această direcţie, nu este nicio obligaţie ca PSD să se afle în permanenţă la guvernare", a mai spus Buzatu.

"După discuţia de azi va trebui să stabilim o procedură prin care Guvernul să îşi poată îndeplini atribuţiile integral, după aceea să-şi verifice în Parlament şi consistenţa sub aspectul prevederilor constituţionale", a afirmat Dumitru Buzatu.

PNL a anunţat că moţiunea de cenzură este aproape gata şi că poartă negocieri cu toate partidele.

