Bolojan, replică pentru Grindeanu: Deciziile populiste privind centralele pe cărbune pot aduce României corecții de peste un miliard de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat luni, într-un briefing de presă, că problema centralelor pe cărbune trebuie analizată atât din perspectivă politică, cât și prin prisma angajamentelor asumate de România prin PNRR. Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce Sorin Grindeanu i-a cerut public să meargă de urgență la Bruxelles pentru a negocia amânarea termenului de 31 august privind închiderea centralelor electrice pe bază de cărbune, în contextul discuțiilor despre securitatea energetică și capacitatea de producție a României.

„România a semnat un angajament prin PNRR, prin care, în schimbul unor finanțări importante pe care România le-a primit, atât sub formă de granturi, dar și sub formă de împrumuturi, s-a angajat să reducă producția pe cărbune, înlocuind-o cu alte forme de producție”, a spus Bolojan.

El a subliniat faptul că în perioada 2021–2025, investițiile necesare pentru înlocuirea capacităților pe cărbune nu au fost realizate la timp în mai multe zone ale țării, inclusiv la Craiova, în Valea Jiului și în județul Gorj. Bolojan a punctat că „la Arad și la Constanța, cele două centrale care înlocuiesc grupurile pe cărbune sunt într-o stare avansată de lucrări și, practic, în această toamnă vor funcționa”.

Bolojan: România a obținut deja „maximul posibil” în renegocierea jalonului de decarbonizare din PNRR

Premierul interimar a afirmat că, de la preluarea mandatului de premier, a renegociat cu Comisia Europeană jalonul privind decarbonizarea.

„De când sunt premier, am renegociat jalonul de decarbonizare. Am obținut, din punctul meu de vedere, maximul posibil ce se putea obține în condițiile pe care România și le-a asumat prin guvernele noastre în anii anteriori și suntem în situația în care, până la sfârșitul lunii august, avem niște clauze de îndeplinit pe care, dacă România le îndeplinește – și le vom îndeplini parțial -, corecțiile vor fi mai mici, iar pentru ceea ce nu îndeplinim, vom primi, probabil, niște corecții”, a explicat Bolojan.

„Ceea ce vreau să spun este că sunt acțiuni pe care le poți desfășura în condiții normale – cum am făcut în această perioadă, prin studiile pe care le-am depus legate de a arăta care este sustenabilitatea sistemului nostru energetic – și 2 – decizii pe care le putem lua într-un stil populist privind încălcarea înțelegerilor pe care le-am făcut și, dacă luăm astfel de decizii, inclusiv în domeniul energetic, ceea ce se poate rostogoli în spațiu public într-o perioadă de genul acesta, înseamnă nu doar că vom pierde niște bani, ci corecțiile pe PNRR vor fi foarte mari, pentru că se declanșează un angajament de irreversibilitate care înseamnă corecții imediate de peste un miliard de euro și posibilitatea de a bloca finanțările viitoare din ultimele tranșe pe care le avem de accesat din PNRR”, a adăugat premierul interimar.

Bolojan a fost întrebat și dacă va vota proiectul de lege care va fi depus de PSD, care prevede ca România să nu mai închidă nicio capacitate de producere a energiei înainte ca o alta să fie pusă în funcțiune.

„Este un proiect de tipul celui pe care l-am prezentat. Varianta 3. Costuri enorme pentru România. Lucruri care sună teoretic bine, dar care au niște costuri enorme”, a conchis el.

Grindeanu îi cere lui Bolojan să negocieze amânarea închiderii centralelor pe cărbune

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut public să meargă de urgență la Bruxelles pentru a negocia amânarea termenului de 31 august privind închiderea centralelor electrice pe bază de cărbune, în contextul discuțiilor despre securitatea energetică și capacitatea de producție a României.

„Noi depunem la Senat astăzi acest proiect de lege care spune ceva simplu. Nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți răsa România și fără și mai mult curent”.

Grindeanu a avertizat că „nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditarea României. Suntem deja în recesiune și economia nu își permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori industriali”.

„Este o sinucidere din punctul nostru de vedere economic atunci când ai soluția de a redeschide aceste capacități aflate în conservare. (…) Se poate, în special din Valea Jiului, din Gorj, din Hunedoara, se pot redeschide aceste capacități închise unele dintre ele în aprilie anul acesta”, a mai spus Grindeanu.