BREAKING Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare cu executare/ SENTINŢĂ definitivă în dosarul angajărilor fictive

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis menţinerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în cazul preşedintelui PSD Liviu Dragnea, acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Este a doua condamnare definitivă a lui Dragnea după cea de la referendum.

Şi fostul director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Floarea Alesu, a rămas cu condamnarea din prima instanţă, de 3 ani, 7 luni şi 20 de zile de închisoare cu executare.

În dosar, judecătorii au mai decis condamnarea Olguţei Şefu, la data faptelor director executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Teleorman, la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz in serviciu, achitarea lui Valentina Marica, fost şef al Complexului de recuperare, pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Constantin Balaban, la data faptei şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei, la un an cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Gheorge Nicuşor, fost şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, la 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea Adrianei Botorogeanu, la data faptelor funcţionari publici în cadrul D.G.A.S.P.C.

Teleorman, la doi ani de închisoare cu suspendare, condamnarea Rodicăi Miloş, la data faptelor funcţionar public în cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, la 3 ani cu suspendare, dar şi condamnarea lui Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei, la 3 ani cu suspendare.

În cazul fostei soţii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, magistraţii au dispus achitarea pentru abuz în serviciu după ce pe fond judecătorii au hotărât încetarea procesului penal.

Hotărârile în dosar au fost luate cu 4 voturi ”pentru” şi 1 vot ”împotrivă”, un judecător opinând separat că se impune rejudecarea procesului.

"Opinie separată: În sensul admiterii apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpaţii Alesu Floarea, Balaban Constantin Claudiu, Botorogeanu Adriana, Dragnea Nicolae Liviu, Gheorghe Nicuşor, Marica Valentina-Mirela, Marineci Ionel, Miloş (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica, Şefu Olguţa împotriva sentinţei penale nr. 377 din data de 21 iunie 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr.2628/1/2016, extinderii efectelor apelurilor inculpaţilor şi cu privire la inculpaţii Prodana (fostă Dragnea) Bombonica şi Stoica Anisa Niculina şi desfiinţării sentinţei penale apelate, integral, şi trimiterii cauzei la Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru rejudecare de către un complet specializat, conform dispoziţiilor art.29 din Legea nr.78/2000", se arată în minuta instanţei.

Decizia magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) este definitivă.

În primă instanţă, Liviu Dragnea fusese condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, dar a atacat sentinţa.

Primele SENTINŢE în dosarul angajărilor fictive: Bombonica Prodan, achitată pentru abuz în serviciu/ Cele două angajate DGASPC, condamnate cu suspendare

Judecătorii au intrat în sală la deliberări în dosarul lui Dragnea:

Marica Valentina, achitare pentru abuz în serviciu

Şefu Olguţa, condamnata un an cu suspendare

Constantin Balaban-un an cu suspendare pentru fals intelectual

Adriana Botorogeanu- 2 ani cu suspendare

Miloş Rodica - 3 ani cu suspendare

Marineci Gabriel - 3 ani cu suspendare

Bombonica Prodan, achitată pentru abuz în serviciu

Nicuşor Gheorghe - 3 ani cu suspendare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anunţat, la ultimul termen al dosarului DGASPC Teleorman, că va pronunţa verdictul în procesul preşedintelui PSD Liviu Dragnea pe 27 mai.

Procurorul DNA a cerut majorarea pedepselor pentru liderul PSD, care a primit o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare în primă instanţă.

Avocat din procesul lui Liviu Dragnea: Se poate amâna, dar părerea mea e că azi va fi dată decizia

Avocatul Adrian Toni Neacşu, care o reprezintă pe Olguţa Şefu în procesul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, a declarat, luni, la ÎCCJ, că există posibilitatea ca judecătorii să amâne sentinţa, dar că părerea lui este că o decizie definitivă va fi dată luni.

"Teoretic, pur procedural, sigur ca da, există posibilitatea asta (ca sentinţa să fie amânată de judecători -n.r.). Codul de Procedură Penală vorbeşte doar de posibilitatea de amânare, nu vorbeşte absolut nimic derspre alte incidente cum ar fi posibilitatea pensionării unui judecător din complet. Teoretic, este deci posibil să fie amânat, practic, eu cred că nu o să se amâne sau nu o să se amâne după 1 (1 iunie-n.r.)", a declarat avocatul Adrian Toni Neacşu, care o reprezintă în acest dosar pe Olguţa Şefu, fost director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Întrebat dacă există posibilitatea să se rejudece acest proces, Toni Neacşu a reiterat ideea potrivit căreia principala sa solicitare, ca apărător, a fost trimiterea spre rejudecare la prima instanţă. "Pur teoretic, este o soluţie câtse poate de procedurală şi posibilă. O parte din fapte, pentru unii din inculpaţi, e posibil să se prescrie, motiv pentru care s-a şi invocat această prescripţie, însă nu toate. Acum depinde şi de cât va dura această posibilă rejudecare, să spunem".

Chestionat cât de mult contează rezultatele alegerilor în luare unor decizii în instanţă, avocatul a precizat : Dacă românii nu ştiu, nici eu nu ştiu sau, mă rog, ştiu că ar trebui să nu conteze. Acum, trăim cu toţii în România şi urmează să vedem. Sincer, eu aştept ca soluţia să fie dată exclusiv pe baza a ceea ce este în dosar, pe baza apărărilor noastre, respectiv pe baza acuzaţiilor procurorilor. Părerea mea e că astăzi va fi dată (o decizie definitivă -n.r.)".

Avocatul a mai precizat că dacă judecătorii instanţei supreme vor da decizia înaintea de hotărârea Curţii Constituţionale pe completurile specializate pe corupţie, care este aşteptată pe 5 iunie, atunci aceasta nu mai poate schimba cu nimic sentinţa din proces. "Dacă până atunci ( 5 iunie -n.r.) se dă o soluţie în dosar de către Înalta Curte, o eventuală decizie a Curţii Constituţionale nu mai poate fi invocată în niciun fel, în nicio cale de atac extraordinară, deci nu va exista niciun fel de remediu", a completat Neacşu.

Dragnea, după ce PSD a pierdut alegerile: Nu am bagajele făcute

Liviu Dragnea a declarat, duminică seară, că nu se teme de decizia definitivă pe care instanţa supremă ar putea-o pronunţa luni în cazul său, precizând că judecătorii sunt supuşi unor presiuni inimaginabile. "Eu nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam, eram ghiocel. Nu e vorba de teamă, dar completul de judecată dacă va rezista presiunilor inimaginabile vor da achitare, pentru că sunt complet nevinovat, dacă nu vor rezista vor da condamnare", a declarat, duminică seară, liderul PSD.

Liviu Dragnea a fost întrebat dacă are "bagajele făcute", cu referire la decizia aşteptată luni de la instanţa supremă, el precizând "nu am niciun bagaj făcut".

În iunie 2019, preşedintele PSD a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în acest dosar, pentru instigare la abuz în serviciu, fiind achitat pentru infracţiunea de fals intelectual.

Dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman (DGASPC) Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, a fost amânat pe parcursul a mai multe termene de judecată, în urma controverselor referitoare la constituirea completurilor de cinci judecători.

