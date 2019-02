BUGET 2019. Contre în Parlament: Ministrul de Finanţe a prezentat 10 puncte din proiectul de buget/ USR: Nici nu credeţi în previziunile pe care ni le citaţi/ REPLICA lui Teodorovici

Eugen Teodorovici a prezentat, în plenul reunit al Parlamentului, în 10 puncte bugetul de stat pentru 2019, printre acestea numârându-se investiţiile, creşterea veniturilor şi măsuri pentru sprijinirea localităţilor. Ministru de Finanţe a acuzat Opoziţia că foloseşte bugetul ca peinstrument politic.

Teodorovici: Este mai uşor să comentezi 10 idei bune decât să emiţi una singură

Eugen Teodorovici a criticat partidele de Opoziţie, la dezbaterea bugetului, în plenul reunit al Parlamentului de miercuri, precizând că este mai uşor să comentezi zece idei bune, decât să emită măcar o singură propunere adecvată.



„Ceea ce spun se şi întâmplă şi nu am nici talentul, nici dorinţa şi nici impertinenţa să mint vreodată atunci când vorbesc de cifre, măsuri în care cred cu tărie şi mai ales efectele pe care le vor produce pentru această ţară, pentru fiecare român în parte. Este o bătaie de joc pe care dumneavoastră o faceţi în mod zilnic de la această tribună în spaţiul on line unde vă place să fiţi foarte prezenţi şi este un lucru foarte bun, dar fără a vă gândi o clipă la cel care urmăreşte ceea ce dumneavoastră trimiteţi în mod inconştient ca informaţie falsă, cu răutate în spaţiul public”, a declarat Eugen Teodorovici, în plenul reunit de miercuri.

Ministrul Finanţelor a precizat că investiţiile, în anul 2017, au fost de 26,8 miliarde de lei, în 2018 - 34,2 miliarde de lei cu 27,6% mai mult ca anul precedent, iar în 2019 prognoza este de 49,7 miliarde de lei, cu 45,3% mai mult ca anul trecut.

"Le puteţi verifica dacă aşteptaţi un an de zile şi veţi vedea că cifrele se confirmă", a adăugat social-democratul.

Eugen Teodorovici a adăugat că la Consiliul miniştrilor de Finanţe, de la Bruxelles, de marţi, a cerut ca în rapoarte să fie incluse prognozele celor care fac estimări şi execuţia fiecărui an în parte.

„Pentru domnul Cîţu i-aş spune doar atât că prefer politicienii criticaţi pentru ceea ce fac cu bună credinţă celor lăudaţi pentru ceea ce fac cu rea intenţie. (...) Doamnei Turcan, ca să vedeţi că anticipam inepţiile pe care le spuneţi şi cu ocazia bugetului de stat, pentru unii este mult mai uşor să comentezi zece idei bune şi foarte bune decât să emiţi una singură şi aveţi din partea mea din dorinţa de a vă mai vedea din când în când în acest spaţiu pentru că trebuie să facem şi noi haz de necaz”, a spus ministrul.

Acesta i-a spus deputatului USR Claudiu Năsui, după ce acesta a criticat bugetul pe 2019, precizând că a fost făcut pe „o prognoză de creştere mult prea mare”.

”Domnul Năsui dacă mă căutaţi pe mine pe internet găsiţi anumite lucruri, zic eu şi îmi place să cred şi lucruri bune, dar de dumneavoastră dacă vom căuta împreună pe internet cred că aveţi un trecut de care să vă fie ruşine”, a replicat Teodorovici.

Parlamentarii au dezbătut, în plenul reunit de miercuri al Camerei Deputaţilor şi Senatului pe proiectul de buget pe 2019. Dezbaterile vor continua joi, urmând ca votul final să fie dat vineri, tot într-un plen reunit.

„În pofida criticilor şi a dezbaterilor prelungite în ultima perioadă, în baza datelor analizate şi validate apoi de către instituţiile europene şi naţionale şi a instituţiilor din perioada 2017-2028, bugetul de stat pe 2019 este principalul instrument al dezvoltării României. Bugetul nu este un instrument politic. Urmăresc încă de la finalul anului trecut aplicarea cu stricteţe de către toate partidele aflate în opoziţie a reţetei standard de campanie electorală. Atac permanent şi poziţie ofensivă nejustificată pe mai multe voci, contestarea tuturor măsurilor, a soluţiilor sau a opiniilor, arătând că ele au numai efecte negative, care aduc consecinţe începând chiar de ieri. Până acum am fost criticaţi pentru că nu aveam buget, acum ne criticaţi pentur că nu ar fi bine construit. Pentru că ne propunem probabil prea mult”, a declarat Eugen Teodorovici, în cadrul dezbaterilor din plenul reunit al Parlamentului privind proiectul de buget de stat pentru anul 2019.

Claudiu Năsui (USR) despre bugetul pe 2019: Nici nu credeţi în previziunile pe care ni le citaţi

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat, că bugetul pe 2019 este făcut pe „o prognoză de creştere mult prea mare” şi pe nişte indici economici în care nici Puterea nu crede, precizând că au fost tăiaţi bani de la bugetul partidelor datorită presiunii publice.



„Avem o prognoză de creştere mult prea mare, mult prea irealist de mare, făcută parcă politic pentru a acoperi toate cheltuielile pe care dvs. doriţi să le faceţi. În plus, ne mai spuneţi altă minciună – cursul euro va fi de 4,67, când el, şi acum, cursul BNR este la 4, 74. Şi cel mai tare lucru este că nici măcar dvs nu credeţi în indicatorii aceştia”, a declarat Claudiu Năsui, la dezbaterea bugetului în plenul reunit al Parlamentului.

El a adăugat că nici Puterea nu crede în previziunile economice pe care le face.

„Domnul Meleşcanu ne spunea că în ministerul său şi-a prevăzut o rezervă tocmai pentru că cursul nu o să fie chiar asta, Deci, nici dvs nu credeţi previziunile acestea pe care ni le citaţi.

Aţi crescut mai toate cheltuielile, creşteri, şi sunt creşteri mari, dublăm trimplăm, unele bugete, chetuim banii oamnilor pentru că până la urmă nu sunt banii noştrii. Nu-i aşa.”, a mai spus deputatul USR.

Năsui a mai precizat că a fost redus cu puţin bugetul alocat partidelor datorită presiunii din partea societăţii publice.

Parlamentarii au dezbătut, în plenul reunit de miercuri al Camerei Deputaţilor şi Senatului pe proiectul de buget pe 2019. Dezbaterile vor continua joi, urmând ca votul final să fie dat vineri, tot într-un plen reunit.

Cseke Attila: UDMR speră că acesta este ultimul an în care Parlamentul adoptă bugetul în acelaşi an

Liderul senatorilo UDMR, Cseke Attila, a declarat, în plenul reunit de miercuri, că bugetul de stat pentru 2019 este unul optimist, însă Uniunea speră că acesta va fi ultimul an în care este întârziată dezbaterea şi adoptarea proiectului de lege.



„UDMR speră că acesta este ultimul an în care Parlamentul este chemat să adopte bugetul de stat în anul al cărui buget îl discutăm. Sigur, nu este un caz singural. În ultimii 10 ani s-a mai întâmplat, şi în anii 2010, 2013 şi 2017,d ar ar fi bine să fie pentru ultima dată când ne prinde începutul anului cu dezbaterea bugetului de stat. UDMR a avut o atitudine activă în perioada anterioară acestei dezbateri parlamentare, nu am negat şi nu negăm acest fapt. Am avut dezbateri, întâlniri cu coaliţia de guvernământ şi Ministerul de Finanţe şi vom discuta oricând va exista interes din partea acestora. Scopul nostru a fost acela de a îmbunătăţi semnificativ proiectul de buget. Împreună cu Guvernul şi Minsiterul de Finanţe s-a reuşit acest lucru. Evident că nu există buget perfect, nicăieri în lume nu există resurse financiare pentru toate provocările, dar în mod cert că acesta este un proiect mai bun decât cel iniţial. Decizia Parlamentului de a le da direcţiilor de finanţe judeţene administrarea contribuabililor mijlocii, care au fost centralizaţi de Guvernul tehnrocat deja şi-a arătat părţile pozitive în încasări”, a declarat Cseke Attila, la dezbaterea bugetului de stat în plenul reunit de miercuri.

El a adăugat că UDMR este mulţumit de proiectul de buget, fiind îmbunătăţit în urma discuţiilor cu coaliţa de guvernământ.

„La bugetul administraţiilor publice locale formula din prioiectul bugetului constituie un avans constitent faţă de versiunea anterioară, cu un buget crescut pentru consiliile judeţene, cu bugete minimale prevăzute pentru acesta din urmă, cu un buiget crescut la nivelul ţării pentru finanţarea cheltuielilor pentru drumurile judeţene şi comunale.. Tot ceea ce se implementează pentru prima dată s-ar putea să aibp nevoie de ajustări ulterioare. Guvernul va trebui să fie flexibil şi ascultător la eventualele probleme punctuale ale autorităţilor publice locale. Este corectă abordarea guvernamentală şi os suţinem, ca în bugetul Transporturilor să fie alocate acele resurse financiare care pot fi cheltuite în anul 2019 la construcţia de autostrăzi, inclusiv la autostrada Transilvania. Tot atât de evident este că nu numai din alocarea de resurse se vor construi autostrăzi. Aşteptăm faptele şi realizările concrete. Este un buget optimist, cu câteva creşteri alocate adoptate, cu o propunere mai bună decât cel iniţial, dar al cărui succes depinde exclusiv de atitudinea administrărilor de linie pentru realizarea obiectivelor. UDMR vor decide asupra atitutidii de vot la votul final”, a completat senatorul UDMR.

Cseke Attila a făcut aceste precizări la dezbaterile generale din plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului pe proiectul de buget pe 2019. Dezbaterile vor continua joi, urmând ca votul final să fie dat vineri, în plenul reunit.

Guvernula a adoptat, vinerea trecută, proiectul de buget.

Teodorovici: Viziunea economică din ultimii ani a fost bine fundamentată

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, că România, pentru a ajunge economiile dezvoltate ale UE, trebuie să devin un actor important în regiune şi în plan european, adăugând că viziunea guvernamentală din ultimii ani se reflectă în creşterea economică.

„Viziunea României pentru anul 2019 este gândită într-un context mai amplu: pe de o parte, un context macroeconomic european şi mondial marcat de creşterea gradului de buget, tensiuni comerciale internaţionale şi evetualele efecte ale ieşirii Marii Britanii din familia europeană. Avem obiective strategice cuprinse în programul de guvernare 2018 – 2020, unde ne-am asumat o creştere economică sustenabilă şi inclusivă, care să susţină dezvoltarea unei societăţi echilibrate, şi reducerea decalajelor sociale. Dorim să asigurăm cu success preşedinţia României la Consiuliul UE. România este deja apreciată de eficienţa şi pragmatismul cu care reuşeşte să rezolve dosarele aflate pe agenda europeană.”, a afirmat Eugen Teodorovici, în plenul reunit de miercuri al Parlamentului, unde aleşii dezbat proiectul de buget pentru 2019.

El a punctat că România nu mai are timp de pierdut şi că economia trebuie să crească mai rapid decât celelate state membre ale UE.

„Toţi trebuie să înţelegem un lucru destul de important. Pentru a ajunge economiile dezvoltate din UE, România trebuie să crească mai rapid decât acestea, pentru a deveni un actor important în regiune şi în plan european. România trebuie să se dezvolte într-un ritm alert şi sustenabil. Chiar nu mai avem timp de pierdut. Astfel, proiectul de buget este configurat pe o creştere economică de 5,5% prevăzută pentru 2019 şi un ritm mediu anual de 5,5% pe întreg orizontul de timp 2020- 2022. Această creştere este semnificativ mai mare decât cea estimată la nivelul UE, în condiţiile de încetinire la nivel european, care va continua şi in umrătorii doi ani, conform prognozei comisiei Europene. O asemenea performanţă demonstrează că viziunea economică din ultimii ani a fost bine fundamentată”, a punctat ministrul.

Turcan: Bugetul Dragnea-Vâlcov este cârpit, contrazis şi amendat pe furiş. PNL va vota împotrivă

Liderul deputaţilor PNL Raluca Turcan a anunţat, miercuri, că liberalii vor da vot „împotrivă” asupra proiectului de buget pentru 2019, precizând că bugetul Dragnea-Vâlcov este unul cârpit şi amendat pe furiş „în stil de interlopi politici”



„Acest buget poartă semnătura unui prim-ministru care a picat toate examenele importante ale educaţiei: admiterea la liceu, examenul de treapta a II-a şi admiterea la facultate. Marele regres al societăţii româneşti este că o astfel de persoană a ajuns ulterior europarlamentar şi prim-ministru al României. PSD este la guvernare, are preşedinţii Camerelor, şefii comisiilor parlamentare importante, are până şi un domn Vâlcov, marele guru într-ale finanţelor, bugetelor şi cimitirelor. Toate aceste avantaje nu au fost însă de folos pentru a alcătui un buget coerent şi a dezbate în condiţii de legalitate. Iar când, ruşinos de târziu, aţi venit totuşi cu un proiect de buget, constatăm cu toţii că el nu are nimic de-a face cu realitatea în care trăim noi, aici, în România. Este bugetul celor certaţi cu Codul Penal, mai binevoitori cu infractorii din închisori decât cu românii cinstiţi. Bugetul Dragnea-Vâlcov este cârpit, lăudat, contrazis şi amendat pe furiş, în stil de interlopi politici. Este bugetul ”Vitamina D”, când România are de fapt nevoie de tratament pentru bolile cronice pe care i le-a adus guvernarea PSD – ALDE” a declarat Raluca Turcan, la dezbaterea de miercuri a plenului reunit al Parlamentului pe marginea bugetului.

Ea a adăugat că proiectul de buget pe 2019 este întemeiat pe jaf.

„Prima mare problemă a acestui proiect de buget este că porneşte de la o minciună – execuţia bugetară pe anul trecut. Sunt mari suspiciuni că diferenţa dintre cât aţi cheltuit şi veniturile încasate este mai mare decât cea care v-a ieşit din pălărie. Continuă cu o altă minciună – principalii indicatori (rata inflaţiei, creşterea economică) sunt manipulaţi şi deformaţi cu premeditare. Ca să creaţi iarăşi iluzia că aveţi de unde da. Îi minţiţi din nou pe cei care v-au dat votul şi care au constatat deja ca i-aţi înşelat. Ca să fie limpede: este un buget întemeiat pe jaf, cu preţul distrugerii sectoarelor care susţin din greu bugetul!”; a completat Turcan.

Liderul deputaţilor PNL a punctat că domeniul sănătăţii reprezintă cea mai mare vulnerabilitate, iar cei de la Putere oferă „praf în ochi”.

„Din 2012, PSD tot promite opt spitale regionale. Opt. Nu le-a făcut. Nu le va face nici pe cele trei de la Iasi, Craiova şi Cluj în această guvernare. Cea mai clară dovadă este că PSD şi ALDE au respins, în comisii, amendamentele PNL care prevăd o sumă consistentă pentru proiectarea şi începerea lucrărilor la spitalele din Cluj, Craiova şi Iaşi. V-aţi bătut joc de fondurile europene la dispoziţie, de propunerea noastră. Restul e praf în ochi, demagogie şi spitale pe hârtie. Românii mor cu zile în spitale. Cazuri cutremurătoare sunt zilnic mediatizate. Câtă vreme refuzaţi să îmbunătăţiţi infrastructura în Sănătate, să construiţi spitale moderne şi bine dotate, mărirea salariilor medicilor e cu totul insuficientă”, a explicat deputatul PNL.

Turcan a mai spus că PNL va vota împotriva proiectului de buget.

„Doamnelor şi domnilor de la PSD-ALDE care mai aveţi o brumă de bună-credinţă, aveţi modele de dezvoltare şi de bună guvernare locală. Aveţi modele viabile, de succes în ridicarea calităţii vieţii în comunitate, pentru fiecare locuitor al ei. Nu mai trebuie să mergeţi în Occident să le luaţi. Le aveţi aici, în România. Sunt municipii mari, oraşe şi comune administrate de primari PNL, cu eficienţa văzută de milioane de români care le-au vizitat, şi care au trecut pe acolo. Aceste localităţi arată ca în Occident. De ce nu le urmaţi exemplul ? De ce îi pedepsiti tocmai pe ei, de ce îi pedepsiţi pe locuitorii acestor oraşe ? Nu ştiţi decât să distrugeţi şi să înşelaţi, domnule Dragnea şi camarila. Nu vreţi decât supunere în sărăcie şi subdezvoltare. Ajunge! Pentru toate aceste motive, PNL va vota împotriva acestui proiect de buget”, a conchis liderul deputaţilor PNL.

Raluca Turcan a făcut aceste precizări la dezbaterile generale din plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului pe proiectul de buget pe 2019. Dezbaterile vor continua joi, urmând ca votul final să fie dat vineri, în plenul reunit.

Ministrul de Finanţe a prezentat, în Parlament, 10 puncte din proiectul de buget

Eugen Teodorovici a prezentat, în plenul reunit al Parlamentului, în 10 puncte bugetul de stat pentru 2019, printre acestea numârându-se investiţiile, creşterea veniturilor şi măsuri pentru sprijinirea localităţilor. Ministru de Finanţe a acuzat Opoziţia că foloseşte bugetul ca peinstrument politic.

„În pofida criticilor şi a dezbaterilor prelungite în ultima perioadă, în baza datelor analizate şi validate apoi de către instituţiile europene şi naţionale şi a instituţiilor din perioada 2017-2028, bugetul de stat pe 2019 este principalul instrument al dezvoltării României. Bugetul nu este un instrument politic. Urmăresc încă de la finalul anului trecut aplicarea cu stricteţe de către toate partidele aflate în opoziţie a reţetei standard de campanie electorală. Atac permanent şi poziţie ofensivă nejustificată pe mai multe voci, contestarea tuturor măsurilor, a soluţiilor sau a opiniilor, arătând că ele au numai efecte negative, care aduc consecinţe începând chiar de ieri. Până acum am fost criticaţi pentru că nu aveam buget, acum ne criticaţi pentur că nu ar fi bine construit. Pentru că ne propunem probabil prea mult”, a declarat Eugen Teodorovici, în cadrul dezbaterilor din plenul reunit al Parlamentului privind proiectul de buget de stat pentru anul 2019.

Ministrul de Finanţe a prezentat cele mai importante puncte din proiectul de buget de stat.

„Bugetul anului 2019 porneşte de la realizări concrete, în contextul în care ca urmare a poziţiilor Guvernului României, adoptate în anul 2018 vom avea pentru prima oară un excedent de trei miliarde de lei aproximativ, adică 0.3% din PIB la bugetul de pensii şi nu mai este necesar transferul de fonduri de la bugetul de stat. Se demonstrează astfel că măsura trecerii contribuţiilor de la angajator la angajat a adus beneficii semnificative în economie şi pentru bugetul de stat şi că vocile critice nu au avut dreptate.Nivelul estimat al datoriei guvernamentale pentru anul 2019 este de 34.9% din PIB. Al doilea punct, bugetul anului 2019 contribuie la creşterea veniturilor şi bunăstării populaţiei. Salariul mediu net va fi de 3.085 de lei cu peste 85% mai mare faţă de anul 2016. Începând de la 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majorează cu 15%. De asemenea, valoarea indemnizaţiilor sociale pentru pensionari garantată se majorează cu 10%”, a afirmat Teodorovici.

El a reiterat majorarea salariului minim brut în construcţii la 3000 de lei, dar şi majorarea salariilor de bază din anul 2019.

Un alt punct susţinut de Eugen Teodorovici ca fiind cuprins în bugetul de stat pentru anul 2019 reprezintă investiţiile în mai multe domenii.

„Bugetul anului 2019 este un buget al dezvoltării şi al investiţiilor. Au fost majorate alocările pentru investiţii cu 15,5 miliarde de lei faţă de anul 2018. Se vor finanţa cu precădere investiţiile în agricultură, sănătate , educaţie, infrastructură şi se va urmări creşterea absorbţiei fondurilor europene, atingându-se un nivel total de cheltuieli de investiţii de aproximativ 50 de miliarde de lei.Bugetul anului 2019 este un buget echilibrat. Ne concentrăm atât pe sprijinirea poziţiilor de dezvoltare cât şi pe sprijinirea poziţiilor sociale. Românii au dreptul la servicii medicale comparabile cu cele oferite la nivel european. Educaţia reprezintă de asemenea un nivel prioritar. Alocăm cu 9.9 miliarde de lei mai mult decât în anul 2018 pentru că investim în viitor. Bugetul anului 2019 îşi propune să sprijine mediul de afaceri şi piaţa muncii din România. Am creat şi promovat programe dedicate care conduc la creşterea numărului interprinderilor şi locurilor de muncă,şi care contribuie la inserţia pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate, la sprijinirea şomerilor şi absolvenţilor şi la creşterea investiţiilor în tehnologii noi, inovative, de exemplu programul investim în copii, investim în viitor”, a mai spus Teodorovici, la dezbaterea de miercuri din plen.

Ministrul de Finanţe a prezentat şi bugetul autorităţilor locale.

„Bugetul anului 2019 susţine autorităţile publice locale. 2019 este primul an în care toate încasările din impozitul pe venit vor rămâne integral la bugetul local. 47.2 miliarde de lei vor fi lăsate la nivel local, cu 7 miliarde în plus faţă de 2018. Anul 2019 este primul an în care se iau măsuri concrete pentru sprijinirea localităţilor mai puţin dezvoltate şi pentru asigurarea coeziunii economice sociale. La nivel de comunăs e asigură un buget de minim 2 milioane de lei, o alocare de 1000 de lei pe locuitor. Şapte- Bugetul anului 2019 susţine în continuare cheltuieli descentralizate. Continuăm să alocăm sume defalcate pe taxa de valoare adăugată pentru finanţarea următoarelor cheltuieli ale administraţiilor publice locale. Programul pentru şcoli, bunuri şi servicii pentru unităţi de învăţământ preuniversitare de stat, cheltuieli de funcţionare a căminelor de persoane vârstnice (...)”, a afirmat acesta.

De asemenea, Teodorovici a afirmat că bugetul anului 2019 are o structură echilibrată a cheltuielilor.

„Pentru îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare cheltuielile sunt de 368,8 miliarde de lei. Cele mai importante categorii sunt finanţate în mod echilibrat. Bugetul anului 2019 are venituri estimate cu 50% faţă de 2016. Venituri estimate pentru 2019 sunt de 342,7 miliarde de lei, cu 51 % mai mari faţă de 2016.Veniturile din TVA vor creşte ca pondere în PIB cu 0.5 procente comparativ cu anul anterior”, a conchis social-democratul.

Ministrul de Finanţe a făcut aceste precizări la dezbaterile generale din plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului pe proiectul de buget pe 2019. Dezbaterile vor continua joi, urmând ca votul final să fie dat vineri, în plenul reunit.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.