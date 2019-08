Călin Popescu Tăriceanu: Conduita României la Bruxelles are un rol pasiv. Lucrurile ar putea fi îmbunătăţite

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, că poziţia României în UE şi conduita acesteia la Bruxelles nu se ridică la potenţialul pe care ţara îl are, însă lucrurile pot fi îmbunătăţite în acest sens.

Tăriceanu: Conduita României la Bruxelles are un rol pasiv. Lucrurile ar putea fi îmbunătăţite

„Observăm că rolul nostru în UE este mai complex şi mai nuanţat. Evident, Preşedinţia pe care am deţinut-o recent a fost una de succes şi a confirmat din nou faptul că România, în cei doisprezece ani de la aderare, a evoluat enorm şi a demonstrat că are aceeaşi capacitate instituţională ca oricare alt stat membru. Dar poziţia care o deţine România în interiorul Uniunii nu se ridică la potenţialul pe care cred că îl avem ca ţară şi, în mod cert, la aşteptările şi aspiraţiile noastre. Conduita României la Bruxelles şi în alte capitale relevante pentru politicile Uniunii Europene, lasă uneori impresia că are, mai degrabă, un rol mai degrabă pasiv şi prea permisiv, uneori lipsit de iniţiative implementate până la capăt, departe de conduita potrivită statutului de cea de-a şaptea ţară din cadrul Uniunii Europene, şi probabil, în curând a şasea, ca mărime”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române – Ediţia 2019.



Preşedintele Senatului a adăugat că poziţia României la ONU şi conduita ţării pot fi îmbunătăţite.

„Cred cu tărie că lucrurile ar putea fi cu siguranţă îmbunătăţite, în acest sens, dar şi în privinţa poziţiei noastre la ONU, la OSCE sau la Consiliul Europei.”, a adăugat Tăriceanu.

El a adăugat că, deşi Preşedinţia României la Consiliul UE a fost un succes, nu trebuie uitat faptul că românii au pierdut alegerile pentru obţinerea unui loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU.

„Succesul Preşedinţiei rotative a UE nu ne permite să ignorăm, însă, din păcate, eşecul suferit cu ocazia alegerilor pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Dar aşa cum felicitările pentru succesul de la UE nu pot merge exclusiv la adresa diplomaţiei, tot aşa, blamul pentru eşecul de la ONU nu poate fi atribuit exclusiv Ministerului Afacerilor Externe. Decizia candidaturii a fost, în fapt, după cum ştiţi, una politică, iar dezideratul asumat nu putea fi atins decât cu condiţia unei mobilizări şi cooperări instituţionale corecte, coerente şi complete, între toţi factorii de decizie implicaţi. Cred că contra-candidaţii noştri au ştiut mai bine, să recunoaştem, cum să atingă această cooperare şi mobilizare în plan naţional. Ne putem doar întreba cum a fost posibilă o asemenea cooperare benefică în anii de după 1989, în condiţiile unei lupte politice interne acerbe la aceea dată şi nu mai este posibilă acum sau în cel mai bun caz, se desfăşoară cu numeroase sincope şi dificultăţi”, a mai spus Tăriceanu.

