Candidaţii PNL au transformat poştaşii în agenţi electorali? Localnic: „Nu îţi dau banii până nu semnezi pentru viitorul primar”

În comuna Tomnatic se ridică tot mai multe voci nemulţumite. Mai multe persoane susţin că nu şi-au primit ajutorul social şi pensiile până nu au semnat pentru depunerea candidaturii lui Lucian Ştefan Roşu, care aspiră la funcţia de primar al comunei.

„Ieri dimineaţă am mers la poştă şi mi-au spus dacă vreau să-i dau buletinul ca să semnez acolo”, povesteşte o localnică. „Nu ştiu ce am semnat pentru că eu nu am carte şi a spus că dacă nu-i dau, nu îmi dă alocaţia. După ce i-am dat buletinul şi m-a chemat ca să semnez în două locuri, a spus că a glumit cu noi. Atâta tot. Nu mi-au dat alocaţia, abia acum dimineaţa, când a venit poşta, i-a dat banii soţului”, mai spune ea.

„El are salariu şi pensiile şi alocaţiile trebuie să le dea. Nevastă-sa zbiară la noi când mergem la poştă, ne face în tot felul”, se plânge o altă femeie.

Un bărbat spune că şi soţia sa a avut parte de o experienţă neplăcută la poştă: „I-a spus <<Nu îţi dau banii până nu semnezi aici pentru viitorul primar>>. Păi pentru ce? Cu forţa sau de frică? Nevasta mea a semnat pentru că nu a vrut să-i dea banii, abia astăzi i-a dat.”

Mai mult, o fată povesteşte că a primit o solicitare similară, deşi nu are încă 18 ani. „Şi de la mine a cerut buletinul să-i dau o semnătură şi am doar 16 ani, cred că nu este bine să-i iei buletinul unui minor, pentru semnături.”

Un alt localnic ar fi fost martor la o ceartă pe această temă: „M-am dus la magazin vizavi de poştă şi am auzit scandal, se certa cu oamenii. Nu dau alocaţiile până nu se semnează lista de susţinere pentru domnul Roşu Lucian.”

Poştaşul din comuna Tomnatic nu recunoaşte nimic. „Eu nu strâng, nu am stâns de la nimeni. Să îmi demonstreze faptic şi eu o să dau pentru calomnie.” El spune că a fost acuzat că ar fi consumat alcool şi i s-ar fi ridicat permisul din acest motiv. „Am demonstrat prin sânge că nu este real. Eu nu mai consum alcool de mult şi îmi pare rău că mă sabotează aşa, findcă sunt un om cinstit, sunt singurul poştaş din sat care duc în spate şi am un salariu de 1.250 de lei, să le fie ruşine! Uitaţi-vă ce culoare au! Sunt plătiţi”, afirmă poştaşul.

La poştă, reporterul MEDIAFAX a întâlnit-o pe mătuşa candidatului PNL, Lucia Dongo. Atunci când i s-a cerut numărul de telefon al lui Lucian Roşu pentru un interviu, s-a plâns că nu înţelege cum s-a ajuns la această situaţie. „Dar ce se întâmplă domnule? Nu înţeleg, ce vor? Vin cu minciuni, ameninţă pe toată lumea, eu nu mai înţeleg nimic.”

Cu toate acestea, un localnic este surprins în timp ce se cerată cu mătuşa candidatului. Bărbatul spune că i s-ar fi cerut să semneze cu o zi înainte, dar Lucia Dongo susţine că nu poate arunca aşa cu acuzaţii, fără a aduce dovezi. Lucian Roşu, candidatul PNL din centrul disputei, intervine: „Ce am vorbit eu ieri cu tine aici? Am spus eu că îmi trebuie semnături? Ţi-am spus eu ceva? Te obligat cineva? Deci asta este o mizerie.”

Mai mulţi săteni au depus plângere la poliţie pe motiv că li s-au încălcat drepturile, dar candidatul spune că totul este o minciună şi că „scenariul” a fost pus la cale de actualul primar al comunei.

Lucian Roşu susţine că este ameninţat de primar şi consideră că scandalul e alimentat de către acesta. „Ai văzut articolul primarului în prima pagină despre mine? Bun, nu l-aţi văzut. Nici nu am apucat bine să vin să candidez aici şi deja m-a făcut în toate felurile pe prima pagină a ziarului. După aceea, soţului doamnei i-au spart parbrizul într-o seară. După care unul dintre consilieri a fost ameninţat că o să aibă controale.”

Întrebat care este opinia sa în legătură cu acuzaţiile cum că l-ar fi transformat pe poştaş în agent electoral, Lucian Roşu răspunde: „Poştaşul este consilier la noi, nu are nicio legătura una cu alta”. „Consilierul are voie să strângă semnături, nu? Toată lumea strange semnături”, adaugă el.

Totuşi, oamenii sunt nemulţumiţi şi spun că sunt constrânşi să semneze.

„Trebuie să demonstreze dacă este aşa. Nu este adevărat. Am fost aici, am stat cu oamenii, am râs cu ei”, spune Lucian Roşu. „Am fost din casă în casă şi la nimeni nu am spus să îmi semneze, să mă voteze. Le-am spus: <<Votaţi cum consideraţi voi>>. Eu nu am făcut chestiile astea.” Candidatul PNL se plânge că a venit „cu sufletul curat şi cu dorinţa de a face ceva”, dar s-a lovit în schimb de o „dictatură” şi este înconjurat de „oameni ameninţaţi, oameni intimidaţi”.

Lucian Roşu nu ia în seamă acuzaţiile atât timp cât nu sunt aduse dovezi clare. Neagă că ar fi făcut echipă cu poştaşul-consilier pentru a aduna semnături şi completează că nici nu are nevoie de acest lucru: „Ştiţi de câte semnături am nevoie să candidez? 50 de semnături, eu am deja 150. Nu am nevoie de semnături de la nimeni.”

Cât despre prezenţa grupului furios din faţa primăriei şi acuzaţiile aduse poştaşului, Lucian Roşu are o altă versiune a celor întâmplate: „Ca orice alt om din lista noastră de consilieri are şi el o meserie. Că este poştaş, că face orice altceva este problema lui. Ieri, în momentul în care a început scandalul de aici de la poştă, eram aici, discutam cu oamenii. Unul dintre oameni a plecat foare nervos că nu a primit suma de bani pe care trebuia să o primească. Am întrebat în poştă să văd care a fost problema şi mi-au spus că băiatul respectiv nu primise o sumă de bani din urmă şi în momentul în care a ajuns la rând nu mai aveau toată suma pe care trebuia să o primească. Nu mai era disponibilă. După care să aflu că s-au dus la primărie sau s-au dus la poliţie să facă scandal că poştaşul i-ar fi condiţionat să semneze pentru mine.”

Sediul de campanie a fost deschis chiar în clădirea poştei, întrucât „era spaţiu disponibil”, motivează candidatul. „Spaţiul ăsta nu a mai fost folosit de 40 de ani. Noi am căutat spaţii în Tomnatic unde să deschidem sediu de campanie al PNL-ului şi nu am găsit. Am aflat de spaţiul ăsta disponibil, am mers la poştă, am depus cerere şi l-am primit.”