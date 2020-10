Casa Albă neagă faptul că preşedintele Donald Trump ar fi ştiut despre sistemul de recompense oferit talibanilor

Casa Albă a emis un comunicat sâmbătă prin care neagă faptul că preşedintele Donald Trump ar fi ştiut de aranjamentul făcut de Rusia cu talibanii. Insurgenţii ar fi fost recompensaţi pentru uciderea forţelor americane şi de coaliţie din Afganistan.

"Directorul CIA, Consilierul pentru Securitate Naţională şi Şeful Statului Major nu pot confirma dacă preşedintele şi vicepreşedintele au fost informaţi cu privire la presupusa informaţie de recompensă oferită de Rusia", a declarat secretarul de presă Kayleigh McEnany.

Declaraţia nu a confirmat dacă informaţia a existat în practică. Se zvoneşte că atât preşedintele Trump cât şi Consiliul de Securitate Naţională ar fi fost informaţi cu privire la operaţiunile ascunse încă din martie, dar nu au luat nicio măsură ca răspuns.

Atât talibanii, cât şi ministerul de externe al Rusiei au negat informaţiile controversate apărute. Joe Biden a numit povestea „o revelaţie îngrozitoare”, cu puţin timp înainte de emiterea comunicatului de către Casa Albă, relatează New York Post.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us.....