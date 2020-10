Cine va administra cele mai mari oraşe din ţară după alegerile locale. Împreună, au un buget de 6, 8 miliarde de lei

Ţi-am spus pe mâna cui vor fi banii bucureştenilor în următorii patru ani şi cu cine trebuie să se alieze Nicuşor Dan dacă vrea să-şi ţină promisiunile faţă de tine. E timpul să afli şi cine va administra şi cele mai mari oraşe din ţară. Împreună au un buget de 6, 8 miliarde de lei.

Ei bine, la Craiova, Lia Olguţa Vasilescu are alături zece social-democraţi de-ai săi în consiliul local. Mai sunt nouă de la PNL, cinci de la USR-PLUS şi trei de la Partidul Ecologist. Lia Olguţa s-ar putea lovi de împotrivirile Dreptei, pentru că PNL şi USR-PLUS au anunţat că vor face alianţă.

Bugetul Craiovei în 2020 – 670 milioane de lei

Consiliul local - Craiova:

PSD -10 mandate

PNL -9 mandate

USR-PLUS – 5 mandate

PER -3 mandate

PSD + PER = 13 voturi

PNL + USR – PLUS = 14 voturi

Timişoara a avut, în 2020, cel mai mare buget din istorie. Surpriza de anul acesta, cum i s-a spus lui Dominic Fritz, a spus că va începe „curăţenia” la Primărie. Uite cu cine are de gestionat bugetul cu care trebuie să dezvolte Mica Vienă.

La Timişoara, sunt 13 consilieri locali USR-PLUS, 9 de la PNL, 3 de la PSD şi 2 de la Pro România. În Consiliul Judeţean Timiş, cele mai multe mandate, 16, le au liberalii. Pe locul 2 este USR-PLUS cu 10 consilieri judeţeni. PSD are 7, iar Pro România, 3. Primarul ales al Timişoarei, Dominic Fritz, a anunţat deja că va face majoritate cu PNL, atât în Consiliul Local Timişoara cât şi în Consiliul Judeţean Timiş.

Buget Timişoara 2020 – 1, 4 miliarde lei

Consiliul local - Timişoara:

USR-PLUS - 13 mandate

PNL – 9 consilieri

PSD – 3 consilieri

PRO ROMANIA – 2 consilieri

PNL + USR – PLUS = 21 voturi

Peste 700 de milioane de lei este bugetul Constanţei. Noul primar de la mare, liberalul Vergil Chiţac, are pe mâni un oraş care primeşte mii de turişti, anual. Face echipă cu 11 consilieri locali de la PNL, nouă de la USR-PLUS. În condiţiile în care PSD are doar şapte consilieri, Chiţac va avea majoritatea necesară pentru a-şi promova proiectele.

Buget Constanţa 2020 – 0.9 miliarde lei

Consiliul local - Constanţa:

PNL - 11 consilieri

USR -PLUS - 9 consilieri

PSD - 7 consilieri

PNL + USR -PLUS = 20 voturi

„S-a echilibrat evident peisajul politic faţă de 2016, dar defapt cred că atunci a fost neobişnuit pentru că atunci PSD-ul a ras tot şi era partidul care venea, era pe urcare. Nu a pierdut chiar tot, nu trebuie să îi cântăm prohodul şi să îl îngropăm pentru că are încă zone de rezistenţă, are electorat”, spune Sorin Ioniţă, analist politic, Expert Forum.

La Braşov, oraş cu un buget de peste 1 miliard de lei în 2020, fotoliul de primar va fi ocupat de Allen Coliban, membru USR – PLUS. Consiliul Local va avea 12 consilieri de la USR - PLUS, 11 de la PNL şi 4 de la PSD. Este de aşteptat ca liberalii şi consilierii USR- PLUS să încheie o alianţă şi să dea şi următorii viceprimari.

Buget Braşov 2020 – 1, 1 miliarde lei

Consiliul local - Braşov:

USR – PLUS – 12 consilieri

PNL – 11 consilieri

PSD – 4 consilieri

PNL + USR – PLUS = 23 voturi

La Iaşi, Mihai Chirica, acum liberal, are asigurată domnia pentru următorii patru ani. Consilierii PNL, USR - PLUS şi PMP îi asigură o majoritate confortabilă în Consiliu.Cu condiţie .Ca reprezentanţii USR – PLUS să accepte colaborarea cu PMP, partidul cu care liberalii vor încheia un protocol national.

Buget Iaşi 2020 – 1,35 miliarde de lei

Consiliul local - Iaşi:

PNL - 11 consilieri

USR – PLUS - 9 consilieri

PSD - 5 consilieri

PMP - 2 consilieri

PNL + USR – PLUS + PMP = 22 voturi

„Dacă facem o fotografie, vedem un mozaic, vedem diversitate în ţară şi într-adevăr nimeni nu se poate declara un câştigător absolut”, este de părere Sorin Ioniţă, analist politic, Expert Forum.

La Cluj , Emil Boc rămâne să administreze cele 1,5 miliarde ale Clujului şi în următorii patru ani. E pentru a cincea oară primar. Are sprijin consistent.Liberalii şi Alianţa USR – Plus au majoritate în consiliu.

Buget Cluj 2020 – 1,5 miliarde de lei

Consiliu local - Cluj: