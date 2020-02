Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susţine, după ce votul de învestire a Guvernului 2 nu a mai avut loc în Parlament din lipsă de cvorum, că nu crede că formaţiunea politică pe care o conduce va propunere un nou prem-ministru.

„Haideţi să facem un fir al istoriei. După ce Guvernul Orban a fost demis după trei luni de când a fost numit cu 261 de voturi, eu şi domnul Ponta ne-am gândit să mergem cu o propunere comună, domnul Arafat. Dumnealui a refuzat. Am mers cu altă propunere. Domnul Iohannis l-a desemna pe domnul Orban. Nu am mai avut alte discuţii. (...) Nu cred că de această dată PSD va merge cu o propunere de premier”, a afirmat Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că era exclus ca PSD să voteze o propunere venită din partea PNL.

„Noi suntem în Opoziţie. Faptul că nu am fost luaţi în considerare prima oară. În viaţă se spune că a greşi e omeneşte, a persevera devine prosteşte. Aşa am considerat din moment ce a fost respinsă e clar că vom crea o nouă majoritate. Am spus că e exclus ca PSD să voteze o propune a PNL, în persoana domnului Orban.

Marcel Ciolacu este de părere şi că liberalii l-au pus într-o situaţie jenantă pe Klaus Iohannis

„Strategia PNL s-a dovedit nu una proastă şi ridicolă, ci neconstituţională. Chiar este o situaţie jenantă prin care au pus şi preşedintele României într-o situaţie jenantă de a desemna o persoană pe care nu voiau să o desemneze. Anterior, liderul PSD afirmase că îl bucură că democraţia funcţionează încă în România”, a mai spus sursa citată.

Şedinţa de plen a Parlamentului pentru învestirea Guvernului Orban 2 a fost amânată, luni, la scurt timp după ce a început, din lipsă de cvorum.

Şedinţa a fost suspendată având în vedere că în sală erau prezenţi doar 188 de parlamentari din cei 465.

După ce Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură, preşedintele Klaus Iohannis a decis să-l desemneze, din nou, pe Ludovic Orban pentru Palatul Victoria.

De pe 17 până pe 19 februarie, miniştrii Cabinetului Orban au fost audiaţi în comisiile reunite ale Parlamentului, iar votul de învestire ar fi trebuit să aibă loc luni.

Din cei 16 membri ai Executivului, doar patru au primit aviz pozitiv în forurile legislative de specialitate şi anume Nicolae Ciucă - Apărare, Bogdan Aurescu - Externe, Virgil Popescu - Economie şi Adrian Oros - Fonduri Europene.

Curtea Constituţională a stabilit, luni, cu majoritate de voturi, că există conflict juridic de natură constituţională între Preşedinţie şi Parlament din cauza desemnării lui Ludovic Orban în funcţia de premier de către şeful statului Klaus Iohannis.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.