Ciolacu despre căderea PSD: Dacă ai un dosar penal, nu poţi să vorbeşti despre justiţie

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, că Partidul Social Democrat a făcut multe greşeli în ultimii trei ani şi, din punctul său de vedere, totul a început cu schimbarea Guvernului Grindeanu.

„S-au făcut foarte multe greşeli politice. Exemplu este îndepărtarea Guvernului Grindeanu. De acolo, părerea mea, lanţul de greşeli a fost necontrolat. S-au luat sute de măsuri economice bune, care au dus la un nivel de trai mai bun al românilor, dar nu am găsit comunicatorii potriviţi sau credibili în faţa cetăţenilor”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi 24.

Vorbind de greşelile făcute de PSD în ultimii ani, Ciolacu a făcut referire şi la problemele pe care mai mulţi lideri ai partidului le-au avut cu justiţia.

„Aici a fost o mare greşeală. Dacă ai un dosar penal şi eşti suspect, nu poţi să vorbeşti despre justiţie. Este o regulă pe care noi am încălcat-o. Opozanţii noştri au speculat-o şi am pierdut alegerile. Asta u înseamnă că nu am învăţat din alegeri”, a conchis preşedintele interimar al PSD

