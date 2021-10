Cioloş: Cerem PNL şi PSD să propună rapid un program de guvernare şi o echipă cu care să vină în Parlament cât mai rapid

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, spune că PNL şi PSD sunt datoare să lămurească ce îşi doresc de la actuala situaţie şi cum vor să iasă din această criză politică.

„USR a propus o soluţie care a fost refuzată de către Parlament şi, în consecinţă, nu poate face altceva decât să aştepte ca cele două partide să găsească o modalitate prin care să deblocheze situaţia. Suntem conştienţi de gravitatea situaţiei şi cerem PNL şi PSD să propună rapid un program de guvernare şi o echipă cu care să vină în Parlament cât mai rapid. Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, trebuie să formeze o listă de miniştri şi să ofere un program de guvernare prin care să garanteze că poate gestiona criza sanitară şi cea energetică”, spune Cioloş.

Acesta spune că nu s-a cerut ajutorul USR, ci au fost dosar câteva discuţii „neconcludente”.

„Nu ni s-a cerut sprijinul sau ajutorul, am avut câteva discuţii telefonice neconcludente din care am tras concluzia că există un soi de înţelegere între cele două partide, aşa că nu ne rămâne decât să vedem ce soluţie pot oferi. Presupun că în ultimele săptămâni au lucrat la soluţii concrete, aşa că e momentul să le prezinte. Suntem în continuare convinşi că o criză politică nu poate fi rezolvată decât politic şi că ea trebuie asumată de către partide care să fie direct răspunzătoare în faţa electoratului. Orice altă soluţie e o fugă de răspundere şi cauţionează greşeli care nu vor putea fi niciodată asumate politic, pentru că am ales premieri de faţadă”, mai spune Cioloş.