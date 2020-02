Cioloş, după decizia CCR: România a intrat în cea mai gravă criză constituţională din ultimii 30 ani

Începând cu decizia Curţii Constituţionale de luni, privind desemnarea lui Ludovic Orban ca premier, România a intrat în cea mai gravă criză constituţională din ultimii 30 de ani, susţine preşedintele PLUS, Dacian Cioloş.

„Acum mai puţin de o lună, o largă majoritate a partidelor parlamentare păreau dispuse să meargă spre alegeri anticipate, fapt care a şi determinat căderea Guvernului. Peste noapte, PSD se răzgândeşte, iar PNL începe să şovăie. Preşedintele ne anunţă că începe să nu mai creadă în alegeri anticipate. Perspectiva cea mai probabilă pare cea de a rămâne şapte luni cu un guvern interimar sau un guvern fără susţinere majoritară clară în parlament. Am mai trecut în 2016 printr-o astfel de situaţie şi ştiu că este practic imposibil să faci reforme şi să scapi de populisme electorale votate în parlament în astfel de situaţii”, scrie, marţi, Dacian Cioloş, pe Facebook.

Conform liderului PLUS, în tot acest amalgam de răzgândiri, „poziţia mea, a PLUS, dar şi a Alianţei USR PLUS râmâne aceeaşi”.

„Credem că cea mai bună soluţie sunt alegerile anticipate. Doar acestea ne permit să evităm un an pierdut în incertitudini pentru România. Avem nevoie doar de voinţă politică pentru a ajunge acolo. O desemnare a unui nou prim-ministru în următoarele câteva zile ne-ar readuce pe drumul corect”, mai scrie sursa citată.

De asemenea, Cioloş subliniază că decizia Curţii Constituţionale „poate avea probleme, dar suntem obligaţi să o urmăm”.

„Dacă este nevoie de desemnarea unui prim-ministru care chiar să încerce să construiască o majoritate, deşi şansele sunt infime, atunci aşa să fie. Suntem gata să mergem în Parlament şi să prezentăm programul şi echipa noastră de guvernare, singuri sau într-o alianţă. Dacă vom reuşi, vom guverna, dacă nu, va fi făcut un nou pas către anticipate. Important este să nu rămânem blocaţi în nehotărârea actuală a altor actori politici. În astfel de crize, este nevoie de oameni hotărâţi”, conchide liderul politic.

Curtea Constituţională a stabilit, luni, cu majoritate de voturi, că există conflict juridic de natură constituţională între Preşedinţie şi Parlament din cauza desemnării lui Ludovic Orban în funcţia de premier de către şeful statului Klaus Iohannis.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.