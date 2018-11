Cioloş: Românii au nevoie ca preşedintele să fie mult mai dătător de încredere că apără statul de drept

Fondatorul Mişcării România Împreună, Dacian Cioloş, a declarat sâmbătă, într-o emisiune TV, că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să găsească modalitatea prin care să fie mai „dătător de încredere” că apără statul de drept, cu toate prerogativele pe care le are la dispoziţie.

Întrebat, sâmbătă, dacă preşedintele Klaus Iohannis se poate implica mai mult în contextul în care unii membri ai Opoziţiei au criticat inactivitatea şefului statului, Dacian Cioloş a spus că lumea aşteaptă ca preşedintele să fie „mai dătător de încredere”.

„Eu ştiu că domnul Iohannis ţine foarte mult la a respecta Constituţia. E un om drept, e probabil şi caracterul dânsului şi profilul dânsului, şi apreciez asta, am apreciat asta de multe ori şi pe perioada în care am fost prim-ministru. Cred însă că Preşedintele României, în momentul de faţă, are nevoie să fie, sau românii au nevoie ca Preşedintele României să fie mult mai dătător de încredere că îşi foloseste prerogativele în aşa fel încât să apere cu toate mijloacele pe care le are statul de drept şi să dea acest semnal foarte mult. Poziţia de Preşedinte, aşa cum o simt eu, are nişte prerogative formale şi are nişte prerogative morale, lumea aşteaptă într-adevăr mult mai mult decât permite Constituţia de multe ori de la preşedinte, dar cred că preşedintele trebuie să găsească modalitatea prin care respectând Constituţia să dea în permanenţă acea încredere oamenilor care l-au investit”, a declarat Cioloş, într-un interviu acordat, sâmbătă, Digi 24.

Acesta a adăugat că şeful statului poate respinge cererea de revocare a lui Augustin Lazăr din funcţia de procuror general.

„În cazul Augustin Lazăr, eu constat că ministrul Justiţiei nu ne-a convins care e motivaţia legală pe care s-a bazat atunci când a cerut revocarea procurorului general. Pentru mine e foarte clar lucrul acesta (că Iohannis poate respinge cererea - n.r.)”, a arătat fostul premier tehnocrat.

Fondatorul Mişcării România Împreună a menţionat că, dacă ar fi fost în locul lui Iohannis, nu ar fi nominalizat-o pe Viorica Dăncilă în funcţia de prim-ministru.

„Nu i-aş fi dat această şansă doamnei Dăncilă, asta clar. Pentru că ştiu ce poate şi ce nu poate doamna Dăncilă. Şi ştiam şi relaţia pe care o are cu domnul Dragnea. Jocul acesta al domnului Dragnea era foarte clar”, a precizat Cioloş.

Pe 23 iunie, Klaus Iohannis a anunţat, la Sibiu, că va candidat pentru un al doilea mandat la Cotroceni, precizând că a văzut sondaje care arătau că nivelul de nemulţumire a depăşit 80%, ceea ce înseamnă că „lumea nu mai are încredere în clasa politică”.

Despre o candidatura la alegerile prezidenţiale din 2019, Dacian Cioloş a afirmat, pe 16 octombrie, la Iaşi, că nu exclude posibilitatea să se înscrie în cursă, însă a dat de înţeles că încă nu a luat o hotărâre. Acesta a adăugat că nu şi-ar dori, printr-o astfel de decizie, să fragmenteze şi mai mult Opoziţia.

„Sunt gata să candidez, nu mi-e teamă de lucrul acesta, dar o să o fac doar în măsura în care o să consider că lucrul acesta poate să ajute la câştigarea alegerilor de către forţele politice care vor să ducă România înspre modernizare”, a spus Cioloş, potrivit site-ului MRÎ.

