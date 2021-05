Cîţu, confuz în declaraţii despre prezentarea PNRR în Parlament

„Astăzi unele sindicate şi unele patronate au ales să facă parte din delegaţia PSD. Surprinzător, dar asta este. Am prezentat, nu am negociat, PNRR, care a fost apreciat pe partea de reforme de Comisia Europeană, care au fost aprobate, care au fost discutate în coaliţie, coaliţie care are în spate voturile românilor”, spune Florin Cîţu, după întâlnirea cu delegaţia PSD.

Premierului i s-a cerut să comenteze declaraţia lui Marcel Ciolacu, potrivit căreia nu a fost prezentat proiectul PNRR, ci nişte generalităţi.

„Nu vreau să comentez despre capacitatea de înţelegere a celor cu care noi dialogăm. Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu bugetul aferent fiecărui capitol. Am discutat şi în detaliu, lucrurile au fost foarte aplicate”, răspunde Cîţu.

El a respins ipoteza ca PSD să-şi aducă un aport la PNRR.

„Acest PNRR are o componentă importantă de reforme. Acea componentă de reforme are în spate voturile românilor care au ales această coaliţie care guvernează”, afirmă Florin Cîţu.

Prim-ministrul nu spune dacă va prezenta PNRR în plenul Parlamentului.

„Vom vedea cum se va desfăşura săptămâna viitoare. PNRR este un program al guvernului. A fost prezentat în Parlament, a fost prezentat azi, îl prezentăm tuturor... Vom vedea ce vom face miercuri în Parlament. Trebuie să avem BPR, apoi plenul reunit. Sunt mai mulţi paşi de făcut... Care partide politice au cerut? Că doar un partid a cerut. Cred că e prima oară când un proiect al guvernului e prezentat tuturor”, spune premierul.