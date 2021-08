Claudiu Năsui, ministrul Economiei: Statul a făcut o promisiune antreprenorilor şi n-a avut banii în cont / Nu cred că voi fi remaniat

„Statul român a ajutat antreprenorii prin fonduri europene. Banii europeni promişi antreprenorilor nu au existat niciodată. A trebuit noi, în Guvern, să găsim banii promişi. A trebuit să acoperim promisiuni anterioare. (...) Ţările europene au avut politicieni mai responsabili. În Europa, politicienii nu au promis banii pe care nu-i au. S-a crescut cu 500 de milioane de euro promisiunile făcute. Nu mă interesează cine a fost înainte. Noi plătim datorii de la Start-UP Nation din 2018. Anul acesta eu încă mai cer bani pentru programe din 2018. Trebuie să încetăm acest mod de operare. Nu mai trebuie promişi bani pe care nu-i avem. (...) Măsura 3 a fost fraudată dar o să o facem. Pe măsura 2 s-au promis 1,5 miliarde şi noi am avut doar 1 miliard. Să-i întrebăm pe politicienii care promit bani de unde au banii. Statul a făcut o promisiune antreprenorilor şi statul n-a avut banii în cont. Promisiunea politicienilor a fost chiar înainte de campania electorală. Am primit o piatră de moară şi o ducem la bun sfârşit. Câteodată repari maşina din mers şi nu e uşor”, a declarat Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în emisiunea OFF/On The Record pe Aleph News.

Liderul USR PLUS, Claudiu Năsui, recunoaşte ineficienţa statului român:

„Am combătut o parte din piramidele de birocraţie. Am avut pachete de debirocratizare şi transparentizare. Am debirocratizat modul de înfiinţare al firmelor. (...) Aparatul de stat este ineficient, simte să-şi justifice existenţa prin hârtii. Se mută documente din stânga în dreapta. Statul român mai are un instinct: transpune radical directivele. Trebuie debirocratizare şi digitalizare. (...) Statul nu trebuie să mai aibă ministere mamut, sute de agenţii şi mii de sinecuri. Statul român este extrem de neeficient. (...) Am propus în campanie 3 mari reforme: Dreptul de a alege în Sănătate, în Educaţie şi Zero Taxe pe salariul minim.”

Despre sinecurismul din companiile de stat aparţinând ministerului Economiei, Claudiu Năsui a declarat, pentru Aleph News:

„În companiile de stat de la ministerul Economiei sunt peste 10.000 de salariaţi. Noi depolitizăm companiile de stat. Am schimbat integral Consiliile de Administraţie. Am schimbat CA-urile cu oameni din privat. Oamenii din privat vin din bun simţ civic la stat. Am de-sinecurizat faimoşii administratori speciali. Am dat afară, deocamdată, 10 administratori speciali. Administratorii speciali erau plătiţi să nu facă nimic, erau din 2002. Unii din administratorii speciali aveau 14.000 de lei pe lună. Preocuparea mea este de-căpuşarea companiilor şi închiderea găurilor negre. Pompăm bani în găuri negre, trebuie să punem stop. Din companiile de stat s-a furat timp de 30 de ani. S-a furat inventiv, s-au făcut alte companii, şi-au furat activele, sunt cazuri grosiere. Am făcut foarte multe plângeri penale. Am făcut mai mult de 10 plângeri penale pe ce am găsit în companiile de stat. (...) Din unele companii s-a furat efectiv timp de 30 de ani. Avem 70 de companii, cam 210 oameni în Consiliile de Administraţii. (...) Companiile de stat ar trebui să fie profitabile. La stat, după ce faci pierderi, se şterg datoriile. Oprim această practică pentru companiile de stat. Sper să avem concursul coaliţiei ca să închidem găurile negre ale României. (...) Exista un robinet de bani publici pe schema de susţinere a exporturilor. Era o schemă de mers la târguri în jurul lumii. Erau aceiaşi oameni şi aceleaşi firme. Am pus toate contractele cu statul ale ministerului Economiei on line. Veţi vedea că cele mai mari contracte erau cele de mers la târguri. Noi n-am încurajat exporturile, ci am încurajat pe unii oameni să se plimbe. Noi vrem exporturi pentru toată lumea. Am iniţiat un proiect de lege ca fiecare firmă care exportă să aibă banii triplu deductibili”

Ministrul Claudiu Năsui a declarat în emisiunea OFF/On The Record, pe Aleph News, că reducerea impozitării muncii este cea mai importantă măsură pe care vrea să o ia:

„Trebuie să facem reforma impozitării muncii. Eu vreau zero taxe pe salariul minim. Nu trebuie să ne gonim forţa de muncă în alte ţări. Avem cele mai mari impozite pe salariile mici din UE. Nu mai trebuie să luăm mult de la cei cu bani puţini. (...) Statul trebuie să lase bani în piaţă, să lase banii oamenilor din munca lor. (...) Creşterea economică trebuie să se vadă în buzunarul oamenilor. La stat veniturile cresc, în sectorul public lucrurile sunt roz. Sprijin foarte tare neimpozitarea salariului minim. Măsura aceasta va creşte puterea de cumpărare pe orizontală. Aceasta este cea mai importantă reformă fiscală a statului român. (...) Este o penurie mare de forţă de muncă în România. Exportăm forţă de muncă din cauza politicilor publice. Sărăcia este cea mai mare problemă a României pe termen lung. Suntem lideri europeni la sărăcia în muncă. Forţa de muncă pleacă pentru că diferenţa de salariu este foarte mare. România are un handicap imens: 45 de ani de comunism dur. În România, comunismul a naţionalizat şi colectivizat aproape 100%. România a avut un comunism pur şi dur. Ce putem face? Să nu împovărăm suplimentar munca. Una este să pleci pentru 1000 de euro în plus, alta este să pleci pentru 500 de euro în plus. Românii trimit bani în ţară, au familiile în ţară, au casele şi afacerile în ţară.”

În ceea ce priveşte pandemia şi restricţionarea intrării în malluri pentru persoanele nevaccinate, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a spus că deocamdată nu a fost luată nicio decizie în coaliţie: „Noi, la ministerul Economiei, am susţinut deschiderea. Economia trebuie să se adapteze la pandemie pentru că nu se ştie cât va dura virusul. Nu am stabilit că facem ceva cu mallurile. Nu sunt pentru obligativitatea vaccinării. Nu am discutat despre vaccinarea obligatorie la stat. Fiecare antreprenor trebuie să încurajeze vaccinarea. Statul nu trebuie să aibă imaginaţie în a pune obstacole.”

În ceea ce priveşte turismul României, Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, a spus în emisiunea OFF/On The Record, pe Aleph News, că susţine puternic reducerea interferenţei statului în acest domeniu: „Statul s-a băgat prea tare în turism şi merge prost. Dacă lăsăm decizia antreprenorilor, va fi altfel. Dacă privatul face un hotel undeva, el pierde. Când faci cu banii tăi eşti extrem de atent să faci treaba bine. Statul român a mers pe planificare centrală. Statul trebuie doar să fie o infrastructură care să ajute mediul privat. Interesul comun este să promovăm România. Cu OMD-urile mutăm puterea de la politic la privat.”

Ministrul Claudiu Năsui nu cred că va fi schimbat din funcţie de către premierul Florin Cîţu şi declară că mâine ar reduce pensiile speciale dacă ar putea: „Nu cred că voi fi remaniat. Măsura Horeca oricum nu avea o execuţie liniară. Putem fi şi 7 partide în coaliţie, trebuie să fim predictibili. Guvernul acesta este foarte pro–business. În coaliţie totul este supus unei negocieri. Trebuie să lăsăm mai mulţi bani la oameni, asta ar fi un miracol economic. Dacă ar fi după mine, mâine aş termina cu pensiile speciale. Pensiile speciale ţin de coaliţie. Am eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor – 0,3%. Da, trebuie să facem mai mult iar eu îmi doresc să facem mai mult. Ca ministru iau în mână 10.900 de lei. Am un stil de viaţă destul de auster, sunt ok”.

Cât i-a ajutat ministerul Economiei pe antreprenorii români?

Năsui: În primul rând, toţi antreprenorii cu care am vorbit - şi mă pun şi eu în pielea lor de multe ori - ceea ce cer statului român este să îi lase mai mult în pace, să nu le mai pună atâtea obstacole, să mai reducă din povara pe care o exercită asupra lor şi abia apoi le cer să facă anumite lucruri. Statul român, ce a făcut în timpul pandemiei, sunt nişte măsuri, o parte dintre ele prin fonduri europene o distribuţie de fonduri, granturi, luat bani europeni, dat la antreprenori. Ce vă pot spune este că parte din banii aceia europeni care erau promişi, care trebuiau să vină, nu au existat niciodată, a trebuit noi în guvernul acesta să îi găsim, să îi căutăm, să facem în aşa fel încât să plătim cât mai multă lume, să acoperim promisiuni anterioare şi alt lucru pe care l-am mai făcut este tot o schemă pentru cei din Horeca, sectorială, de rambursare a 20% din cifra de afaceri, din scăderea de cifra de afaceri din 2019 şi 2020, o schemă care e foarte bună, dar e foarte bună pentru Horeca. Ideal pentru orice antreprenor şi, dacă mă întrebaţi ca potenţial antreprenor, şi cred că fiecare român este un potenţial antreprenor, este tocmai asta, să îţi facă business-ul cât mai uşor, să mă pot concentra numai pe afacerea mea. Să nu trebuiască să mă gândesc în fiecare an sau fiecare jumătate de an ce acte trebuie să mai depun, ce autorizaţie trebuie să mai iau. Autorizaţii peste autorizaţii. Autorizaţia de funcţionare pe care o iau de la primărie este o autorizaţie care practic vine peste alte autorizaţii, trebuie să te duci la primărie cu autorizaţie de la ANSVSA, toate astea şi apoi ei îţi mai dau încă o autorizaţie peste toate acelea. Sunt nişte piramide din astea de birocraţie. O parte am reuşit să le combatem, anul trecut am avut un pachet de debirocratizare şi transparentizare din care au trecut destul de multe legi.

Năsui: Trebuie să ajutăm mediul de afaceri în alte moduri decât a lua bani publici şi pur şi simplu a-i da unor firme, trebuie să facem măsuri şi aici e măsură cea mai importantă (reforma fiscală şi reforma economică) pe care o putem face. Este aceasta a reformei impozitării muncii. Zero taxe pe salariul minim, este o idee care ne vine, nu reinventam roata, asta fac şi alte ţări să nu impozităm.

Matei: Unii spun că nu este o soluţie.

Năsui: Este o soluţie dacă vrem să scăpăm de sărăcie sau să reducem sărăcia, dacă vrem să activăm forţă de muncă, dacă vrem să avem locuri de muncă bine plătite. Dacă vrem în continuare să ne gonim forţă de muncă în alte ţări da, nu e o soluţie, atunci mergem pe a avea cele mai mari impozite pe salariile mici din toată Europa pentru că România este campioană la impozitarea salariilor mici. Atenţie aici, dacă vă uitaţi pe nivelul general de impozitare a muncii noi suntem puţin deasupra mediei europene şi o să ni se arate graficul ăsta - uitaţi, nu avem o problemă cu impozitarea muncii pentru că suntem puţin deasupra mediei. Dar dacă ne uităm pe salariile mici, noi acolo suntem pe locul întâi, abia pe salariile mari …

Matei: Impozitam sărăcia.

Năsui: Noi impozitam sărăcia.

Matei: Suntem săraci.

Năsui: Poate de aia suntem săraci. Haideţi să nu mai oropsim, să nu mai luăm tocmai aceluia care are cel mai puţin atât de mulţi bani. Statul să îşi găsească o talie în care să nu mai avem ministere mamut, sute de agenţii, zeci şi mii de sinecuri potenţiali toate finanţate din banii noştri şi să mai lăsăm puţin bani la oamenii care muncesc, au valoare.

Matei: Politicienii au pile.

Cum se măsoară eficienţa în statul român?

Matei: Măsură 3 înţeleg că e la DNA.

Năsui: O să o facem. Da, pentru că a fost fraudată, e normal să fie la DNA.

Matei: Şi oamenii ăia care au aplicat la măsură 3 se duc să dea cu subsemnatul la DNA?

Năsui: Nu. Depinde acum de procurori. Cei care au fraudat sper să o facă, cei care nu, evident că nu.

Matei: Măsură 2. Câţi beneficiari aveţi pe măsură 2, reali?

Năsui: În total sunt 22.000, peste 22.000 de aplicanţi. Din care nu mai ştiu cifra exactă, dar foarte mulţi sunt acceptaţi sau acceptaţi în lista de aşteptare. Problema principală cu măsură 2 a fost ce vă spuneam mai devreme, de finanţare. Au fost bani promişi care de fapt nu erau, nu am avut contract de finanţare. Contractul de finanţare este practic actul prin care UE, Comisia Europeană îţi zice iţi dau banii. Noi am avut un contract de finanţare pe 1 miliard de euro şi s-au promis 1 miliard jumate.

Cât afectează pandemia economia?

Năsui: Noi, la Ministerul Economiei, la toate discuţiile la care am făcut parte am susţinut deschiderea. Trebuie să gândim lucrurile şi economic şi, economic vorbind, trebuie să putem să creăm valoare, să mergem la serviciu, trebuie să putem să ne desfăşurăm activitatea. Eu am spus întotdeauna şi am spus lucrurile astea şi când era campanie electorală anul trecut - era cel mai greu moment să vedem ce ne zic epidemiologii, doctorii, dar personal o să sprijin întotdeauna deschiderea şi o economie care trebuie să se adapteze şi de aici şi măsurile economice pe care le luăm trebuie să fie unele de tipul în care încurajăm adaptarea economiei, nu o forţăm să rămână într-o structură productivă ante-pandemie, dinainte de pandemie, ci o ajutăm să se ajusteze la ea. Nu se ştie cât va dura virusul. Poate vine după valul 4, valul 5, sau 6 habar nu avem.

Matei: Şi cu mall-urile acestea ce faceţi?

Năsui: Nu am stabilit că vom face ceva. (...) Eu nu sunt pentru obligativitatea vaccinării, dar sunt pentru campanii cât mai mari de promovare a acestei vaccinări.

Matei: Consideraţi că personalul din apartul de stat chiar şi ce ţine de Ministerul Economiei ar trebui să se vaccineze obligatoriu?

Năsui: Nu este ceva ce am discutat până acum. Pentru ceea ce priveşte mediul privat consider că fiecare antreprenor trebuie să încurajeze lucrurile astea, dar trebuie să fie dreptul lui să vadă ce reguli îşi face în interiorul propriei firme.

„Duduie” economia în Ministerul Economiei?

Matei: Să revenim puţin la economie, la dvs la minister duduie economia ca la dl Cîţu sau nu?

Năsui: Nu, economia e pe creştere, avem o creştere economică foarte bună. Într-adevăr, ceea ce mă preocupă pe mine este şi ca această creştere să se vadă în buzunarul cât mai multor români, să se traducă printr-o putere de cumpărare cât mai mare pentru cât mai mulţi oameni. La stat pare că veniturile cresc, pentru sectorul public lucrurile sunt roz. Dar întotdeauna lucrurile pentru sectorul public, când a fost să se taie salarii, nu s-a tăiat de la sectorul public, au scăzut numai în privat, mă refer la pandemie. Au avut multe privilegii şi beneficii.

Matei: Şi e corect?

Năsui: Absolut deloc, tocmai asta am spus întotdeauna, că nu este şi de aceea sprijin această măsură foarte tare, de neimpozitare a salariului minim care nu se aplică doar salariului minim, se aplică tuturor salariilor, se aplică şi celor care au un leu peste salariul minim pentru că asta este o măsură care creşte puterea de cumpărare pe orizontală, asta face ca această creştere economică, ca această bogăţie, prosperitate să se regăsească la cât mai mulţi oameni şi exact asta trebuie făcut, este cea mai importantă reformă fiscală pe care trebuie să o facă statul român.

„Sinecurile” din Ministerul Economiei

Matei: Câţi angajaţi sunt în companiile de stat pe care le păstoreşte Ministerul Economiei?

Năsui: Pot spune că sunt mai multe categorii de companii, sunt cele din minerit, sunt cele din industria de apărare în jur de 7900, sunt prin industria de apărare şi cred că mai adăugam câteva mii.

Matei: În total.

Năsui: Să zicem peste 10.000 de salariaţi.

Matei: La stat, la dvs în ogradă.

Năsui: În companiile de stat.

Matei: Şi câţi aţi dat afară?

Năsui: Nu aşa cred că se pune problema, în primul rând. Dar ce facem este că mai întâi deparatizăm aceste companii.

Matei: Cât aţi deparazitat?

Năsui: Deocamdată destul de mult, am început prin faimoasele Consilii de Administraţie pe care le-am schimbat în integralitate.

Matei: Cu alte persoane.

Năsui: Cu persoane din mediul privat, oameni care şi-au demonstrat competenţa, profesionalismul prin testul pieţei, care au reuşit cariere foarte bune în mediul privat, directori de bancă, oameni care au CV-uri absolut ireproşabile şi care vin mai mult din simţ civic să ajute decât pentru remuneraţia aceea care există în aceste CA-uri. Următorul pas a fost să desinecurizam faimoasele - şi am aflat de chestia asta relativ recent, de acele faimoase „administrator special”, nu ştiu dacă ştiţi ce sunt administratorii speciali.

Matei: Exact. Câţi, înţeleg că vreo 3 aţi dat afară.

Năsui: Nu, sunt mai mulţi.

Matei: Câţi?

Năsui: În total sunt vreo 10, deocamdată, care erau plătiţi practic să nu facă nimic pentru că ei trebuiau să pregătească companiile pentru privatizare, companii pentru care evident că erau plătiţi atâta timp cât nu erau privatizate şi atunci îşi luau bani din 2002 cred, că au fost introduşi în lege.

Matei: Deci oamenii ăştia stăteau din 2002 cu salarii de 14.000, aproape 15.000 de lei pe lună?

Năsui: Unii dintre ei, da. Sunt salarii variabile.

Matei: Pile, nu?

Năsui: Oameni care, haideţi să zicem, că nu justificau valoarea creată în această companie de stat şi sunt companii de stat care mergeau şi merg foarte prost. Modul de a opera al acestor companii e de multe ori de a face pierderi: faci pierderi, creezi datorii, ai datorii la stat, statul lasă aceste companii să îşi facă datorii. La privat te execută direct, după care periodic se şterg datoriile. Şterg datoriile, ei le refac, iar ştergem datoriile şi tot aşa. Practic sunt banii dvs, banii contribuabililor care merg acolo.

Matei: Eu ştiu că sunt banii contribuabililor.

Năsui: Asta este principala prioritate în ceea ce priveşte aceste companii, anume această decăpuşare, deparazitare şi închidere a găurilor negre pentru că sunt nişte găuri negre în sensul că noi tot pompăm bani în ele, an de an noi tot punem bani în ele şi la un moment dat trebuie să punem stop.

Matei: Am văzut că dl Cîţu a anunţat la începutul acestei guvernări că vă deparazita companiile de stat, dar am văzut în acelaşi timp foarte puţînă deparazitare, dar în acelaşi timp am observat în Monitorul Oficial că bugetele acestor companii au fost aprobate în guvern, adică nu a mai fost nicio problemă, deparazitarea a mers aşa, cu încetinitorul.

Năsui: Pentru companiile care sunt în Ministerul Economiei lucrul acesta a început, deparazitarea este …

Matei: La Energie ştiţi dacă a început la dl Popescu?

Năsui: Eu nu vreau să comentez decât pentru zona care mă priveşte pe mine. Zona care mă priveşte pe mine este partea aceasta de companii care au rămas la Economie şi acolo e clar că noi am pus stop şi dacă vă uitaţi pe toate bugetele care au fost aprobate am tăiat zdravăn din cheltuieli şi le-am pus pe profit. Mandatul pe care îl dăm noi mai departe consiliului de administraţie şi directorilor acolo este să taie din cheltuieli şi să facă profit, nu să mai acumuleze pierderi că anii anteriori. Acestea sunt nişte companii care timp de 30 de ani, în unele dintre ele s-a tot furat din ele cu nişte mijloace extrem de inventive, nu doar companii căpuşa că să ia contracte, efectiv au făcut alte companii şi-au furat activele, sunt nişte cazuri grosiere. Am făcut şi foarte multe plângeri şi penale pentru lucrurile pe care le-am găsit.

Matei: Câte plângeri pe ceea ce se întâmplă în companiile de stat, ce spuneaţi acum, aţi făcut către organele judiciare?

Năsui: Nu aş vrea să vă dau o cifră acum, nu am vrut să fac nici public lucrurile acestea, trebuie să aibă un mers instituţional, în momentul în care am şi eu văd că a început ceva

Matei: Mai mult de 10?

Năsui: O, da.

De ce România îşi exportă forţa de muncă?

Năsui: Doamna Matei, de ce o exportă?

Matei: Pe mine mă întrebaţi?

Năsui: Eu vă zic de ce, că e o întrebare retorică. Din cauza politicilor publice pe care le implementăm.

Matei: Politice publice le face guvernul, statul.

Năsui: Le face statul, dar le face în conjuncţie cu cetăţenii. Când vede că o idee are susţinere o va face. De aceea militez pentru zero taxe pe salariul minim. E o reformă economică fară de care chiar nu putem evita soarta pe care o avem. Dacă vrem să scăpăm de sărăcie şi sărăcia este cea mai mare problemă economică a ţării noastre pe termen lung, pe termen scurt sunt de acord avem deficitul bugetar, pe termen mediu avem deficitul fondului de pensii, dar pe termen lung şi cea mai profundă problemă este cea a sărăciei. E chiar o anume sărăcie foarte precisă, sărăcia în muncă. Noi suntem lideri europeni la sărăcie în muncă şi nu doar anul ăsta, am fost şi anii trecuţi, în fiecare an. Uitaţi-vă în tot istoricul Eurostat, eu nu ştiu dacă a fost un singur an în care să nu fim pe locul 1 în Europa la sărăcie în muncă şi suntem pe locul 1 în Europa şi la impozitarea muncii pe salariile mici. Lucrurile acestea nu sunt necorelate.

Matei: Şi aţi discutat acolo, în Guvern, când vă uitaţi la TV şi vedeaţi cozile acelea la avioane, oamenii se duceau la muncă cu avioanele.

Năsui: Credeţi că eu în Guvern spun altceva decât vă spun dvs acum? Exact acelaşi lucru îl spun.

Matei: Nu ştiu. Asta e forţa de muncă a României, susţin Europa, ăia nu ies din case.

Năsui: Forţă de muncă a României se duce în alte ţări pentru că diferenţa de salariu este foarte mare. Şi noi avem un handicap imens, România a avut 45 ani de comunism dur, o economie socialistă care a naţionalizat şi a colectivizat aproape 100%. Nu ca în Polonia, nu ca în Ungaria, unde au grade de colectivizare mult mai mici, pe la 20%. Noi am avut un comunism pur şi dur din motive istorice, nu intrăm în istorie, asta e altă problemă. Avem un bagaj istoric cu atât mai greu. În momentul acesta noi evident că nu putem avea productivitatea ţarilor din vest, nu putem fi Germania pentru că au capital acumulat mult mai mult decât noi. Dar ce putem face, de exemplu, este să nu împovărăm suplimentar munca faţă de alte ţări. Ori noi exact asta facem. Evident că salariul va fi mai mare în Germania, şi cu zero taxe pe salariul minim tot va fi mai mare în Germania salariul. Dar va fi mai mare cu mai puţin. Şi diferenţa aceasta mai mică va face ca omul să se gândească: are sens să plec? Una este să pleci pentru 1000 euro în plus, alta e să pleci pentru 500 euro în plus.

Exporturile şi „robinetele” de bani publici

Năsui: Noi am găsit unul dintre robineţii de bani publici care se duceau în buzunare private, într-un mod nelegitim, era exact pe o schemă aşa zis de susţinere a exporturilor care exista la Ministerul Economiei şi care era o schemă de fapt de mers la târguri în jurul lumii de care beneficiau …

Matei: Să se plimbe.

Năsui: Un număr foarte restrâns de oameni şi număr restrâns de firme, mereu aceleaşi, câştigau licitaţiile. Una dintre primele măsuri pe care le-am făcut şi care ne-au atras destul de multă animozitate din partea unor oameni influenţi a fost să punem toate contractele online. Absolut toate contractele cu statul din Ministerul Economiei din ultimii ani şi din anul acesta, deci nu mă feresc, sunt online, sunt pe site-ul Ministerului Economiei într-o platformă uşor cautabilă, puteţi să le downloadaţi, să poată downloada oricine, e totul foarte transparent şi veţi vedea dacă vă uitaţi în aceste contracte că cele mai mari contracte ale statului, mai ales prin Ministerul Economiei au fost tocmai pentru mers la târguri. Noi de fapt nu am încurajat exporturile, noi am încurajat nişte oameni să se plimbe.

Matei: Cum aţi încurajat dvs de 7 luni?

Năsui: În primul rând că vrem să schimbăm filozofia aceasta şi să facem exporturi pentru toată lumea. Avem deja iniţiat un proiect pe care îl discutăm şi cu Ministerul Finanţelor şi care probabil că va trece cât de curând. Este un sistem în care fiecare firmă, dvs de exemplu, dacă faceţi o firmă mâine şi doriţi să vă exportaţi produse, să internaţionalizaţi, toţi banii pe care îi cheltuiţi în direcţia aceea să fie triplu deductibili. Cheltuiţi un leu, deduceţi trei. Vă duceţi la un târg, vă costă nişte bani, aceia sunt deductibili dar nu vă deduceţi doar atât, vă deduceţi de 3 ori.

Claudiu Năsui este pe lista remanierii?

Matei: Credeţi că dl Cîţu o să vă dea afară din Guvern?

Năsui: Absolut deloc.

Matei: Pentru că vorbeşte de câteva zile de execuţia bugetară. E aşa şi un secret, care ministere au cheltuit banii, care nu.

Năsui: E normal să vorbească de execuţia bugetară în contextul rectificării bugetare.

Matei: Dvs aţi cheltuit la minister toţi banii pe care i-aţi cerut?

Năsui: Avem această măsură Horeca, staţi puţin că fiecare minister are specificităţile sale. Măsură Horeca, de exemplu, nu avea o execuţie liniară, nu se dădea o sumă în ianuarie, încă una în februarie, încă mai mult în martie, ea este de tipul bullet de exemplu, nu cheltuim din ea până când nu o dăm pe toată odată, sistemul prin definiţie, prin design a fost făcută în felul acesta. Şi cred că altminteri execuţia este foarte corectă.

Matei: Şapte luni de când aţi intrat la guvernare, vorbeaţi de sistem predictibil pentru investitori. În guvernul din care faceţi parte sunt 3 viteze pe 5 cărări. Sunt 3 partide, 3 viziuni diferite. PNL este PNL team Cîţu, team Orban, team echipa câştigătoare, USR e şi USR este şi Plus. Este şi UDMR.

Năsui: Pentru un investitor nu asta contează, ce contează este predictibilitate şi stabilitate şi dacă este profitabil sau nu ca bottom line. Putem să fim şi 7 partide în coaliţie sau să fie unul singur. Am avut perioada dinainte în care a fost un partid la guvernare practic. Şi cu toate astea predictibilitatea nu a fost mult mai mare.

Matei: Mă gândeam la Ungaria. Acolo ştii cu cine eşti, nu ştiu, General Motors, îl suni pe Viktor Orban de exemplu.

Năsui: OUG 114, vă zice ceva? A fost dată într-o noapte, e a unui singur partid, nu au avut nicio problemă de coaliţie.

Matei: Partide care, altă schizofrenie, îşi dau premierii jos. Noi suntem într-o continuă schizofrenie în tara asta.

Năsui: Nu mai zic. Faptul că ai o coaliţie sau nu nu este un motiv, daca ai o coaliţie nu eşti automat impredictibil şi dacă eşti un partid care are majoritatea singur sau aproape singur iarăşi, nu este o garanţie pentru predictibilitate după cum putem vedea. Suntem predictibili, în momentul acesta. Acest guvern este foarte pro business şi este mult mai predictibil decât ce a avut România până acum.

Ce reforme a făcut coaliţia în 7 luni de guvernare?

Năsui: În mod ideal da, eşti într-o coaliţie şi atunci toate lucrurile sunt supuse unei negocieri. Nimeni nu face tot ce îşi doreşte, dar e mai uşor să îl blochezi pe altul decât să faci ceva, că întotdeauna ai nevoie de majoritate ca să schimbi o lege, nu ca să o ţii aşa cum este. Ca să o ţii aşa cum este e mai uşor. Eu ce mi-aş dori este să schimbăm profund România şi lucrul acesta se face prin acele 3 reforme de care vă ziceam. Una dintre ele este aceasta, să lăsăm mai mulţi bani la oameni. Ar fi un miracol economic în România, a lasă mai mulţi bani în economie de jos în sus, de la cei care au nevoie de ei cel mai mult şi ei i-ar folosi apoi în consum, s-ar plati şi taxe şi accize etc.

Matei: Pensiile speciale, am văzut că şi dvs vorbiţi de pensiile speciale, toate lumea vorbeşte de pensiile speciale dar nimeni nu face nimic.

Năsui: Eu aş zice că nu şi dvs.

Matei: Daţi-mi un termen.

Năsui: Lăsaţi-mă doar să vă spun. Împreună cu Cristian Prună am scris primul proiect de abrogare a pensiilor speciale în 2018.

Matei: Prost.

Năsui: De ce prost?

Matei: Pentru că au picat majoritatea la Curtea Constituţională.

Năsui: Dar nu acesta. Acesta după ce l-am făcut a mai venit alt grup parlamentar cu un alt proiect. Şi ca să nu îl respingă pe al nostru l-au contopit şi au luat nişte lucruri neconstituţionale din celălalt proiect.

Matei: Aveţi decizie. Daţi-mi un termen când terminaţi acest guvern cu pensiile speciale.

Năsui: Dacă ar fi după mine mâine, dar nu ţine de noi lucrul acesta, ţine de o coaliţie. Am reuşit să eliminăm pensiile speciale ale parlamentarilor.

Matei: 1%.

Năsui: 0,3%.

Matei: Aşa.

Năsui: Dar atenţie, să ştiţi că eu nu o să vă mint. Da, trebuie să facem mai mult şi îmi doresc ca această coaliţie să facă mai mult.

Cât câştigă ministrul Claudiu Năsui?

Matei: Spuneţi-le telespectatorilor veniturile dvs ca ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, cât câştigaţi?

Năsui: Sunt exact cele de pe grilă.

Matei: Cât, net, în mână?

Năsui: Cred că e 10.900 lei.

Matei: Aveţi salariul mai mic decât al dl Moşteanu.

Năsui: Orice se poate.

Matei: Colegul dvs de partid care este în parlament, liderul de grup.

Năsui: Dar să ştiţi că dl Moşteanu munceşte foarte mult.

Matei: Vă descurcaţi cu banii ăştia?

Năsui: Am un stil de viaţă destul de auster, deci sunt ok.