Clotilde Armand: „Mâine începem o acţiune în forţă de strâns gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 împreună cu echipele de la ADP"

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat duminică pe Facebook că acţiunea de strângere a gunoiului va începe luni, deşi firma de salubritate a anunţat că va da în judecată Primăria dacă face acest lucru.

„Mâine (luni-n.r.) începem o acţiune în forţă de strâns gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 împreună cu echipele de la ADP... chiar dacă firma de salubrizare ne-a anunţat că ne dă în judecată pentru că facem asta (abia aştept să mă tragă cineva la răspundere pentru că fac curat). Am aşteptat destul şi am avut toată bunăvoinţa să ajungem la înţelegere legală. Pare că cineva nu vrea asta şi are alte interese. Să fie sănătoşi. Noi ne apucăm de treabă. Gata cu gluma”, a scris primarul pe reţeaua de socializare.

Clotilde Armand a cerut joi Romprest refacturarea serviciilor prestate de companie în ultima perioadă.

Clotilde Armand arată că solicitarea vine ca urmare a neregulilor constatate de Poliţia Locală Sector 1.

„Având în vedere neregulile consemnate în nota de raport, edilul Clotilde Armand a solicitat prestatorului de salubritate să verifice în mod riguros serviciile facturate pornind de la constatările Poliţiei Locale, să storneze factura nr. 5-0002854/16.11.2020 şi să refactureze sumele în concordanţă cu serviciile prestate”, susţine Primăria Sectorului 1.

În opinia edilului, cetăţenii nu merită să fie „victimele” unui fals război între prestatorul de servicii de salubrizare „care forţează nota şi modifică tarifele după cum doreşte” şi autoritatea locală.

„Cetăţenii îşi doresc curăţenie pe străzi pentru că plătesc enorm pentru acest serviciu. Din respect pentru banii comunităţii locale, nu pot plăti nişte servicii prestate doar pe hârtie. Tocmai de aceea, pentru a intra în legalitate, am solicitat prestatorului să refactureze serviciile prestate. Cât de curând vom rezolva această situaţie, însă doar cu respectarea strictă a legii”, a declarat Clotilde Armand.

Poliţia Locală Sector 1 a început recent o amplă acţiune de identificare a deşeurilor depozitate ilegal şi de informare a cetăţenilor şi agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în Sectorul 1 pentru a le reaminti obligaţiile legale.

Depozitarea pe domeniul public (zona intersecţiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spaţii verzi etc) a sacilor cu deşeuri în vederea colectării de către operatorul de salubrizare se sancţionează contravenţional cu amendă între 2.000 şi 5.000 lei, iar depozitarea de orice fel pe terenuri virane, proprietate publică sau privată, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei.