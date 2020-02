Codrin Ştefănescu a fost citat la DIICOT Caraş-Severin. Reacţia fostului secretar general al PSD

Codrin Ştefănescu a fost citat, vineri, de procurorii DIICOT Caraş-Severin. Fostul secretar general al PSD a spus, joi pentru MEDIAFAX, că nu ştie de ce a fost chemat, mai ales pentru că a fost de două ori în viaţă la Caraş-Severin.

„Eu personal am fost în Caraş de două ori, doar ca secretar general al PSD. O dată după plecarea lui Ion Mocioalcă la Pro România, când am venit în ianuarie anul trecut, în 2019. Am stat o zi şi am constituit o echipă interimară de conducere. A doua oară am fost în martie-aprilie, împreună cu Liviu Dragnea şi mai mulţi colegi din conducerea partidului şi miniştri, când au avut loc alegerile interne în PSD Caraş-Severin.Deci eu nu am treabă cu Caraşul. Nu ştiu de ce mă cheamă”, a afirmat, joi, Codrin Ştefănescu, pentru MEDIAFAX.

Social-democratul a adăugat că i-a fost trimisă o citaţie de la DIICOT Caraş-Severin, într-o anchetă locală, şi va merge la audierea care va avea loc, vineri, în jurul orei 12.00.

El a mai spus că ar mai fi chemaţi şi alţi colegi, deputaţi, senatori şi primari de la PSD.

