Codrin Ştefănescu: Nu ştiu cine-i bagă în cap lui Tăriceanu că trebuie să rupă alianţa, dar nu-l învaţă bine

Fostul secretar general PSD Codrin Ştefănescu transmite, luni, că o eventuală ieşire de la guvernare a ALDE va crea un val imens de antipatie în rândul electoratului comun PSD-ALDE, precizând că nu ştie cine-i "bagă în cap lui Tăriceanu că trebuie să rupă alianţa", dar nu-l învaţă bine.

"Nu stiu cine-i bagă in cap lui Tāriceanu că trebuie să rupă alianta. Sau să boicoteze guvernul din care face parte. Dar nu-l invată de bine! Pentru cā o astfel de decizie va crea un val imens de antipatie in randul electoratului nostru comun. Si se vor sterge cu buretele toate declaratiile sale impotriva sistemului. Isi va pierde orice credibilitate in acest sens. Asta se vrea?", a scris, pe Facebook, Codrin Ştefănescu.

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte luni, de la ora 17:00, la Camera Deputaţilor. Surse politice au declarat pentru MEDIAFAX că agenda discuţiilor include şi soarta coaliţiei de guvernare, în contextul în care, partenerii de la ALDE negociază cu Pro România pentru formarea unei noi alianţe politice.

