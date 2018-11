Codrin Ştefănescu: Unii colegi nu mai reprezintă poziţia PSD. În CExN vom cere clarificări

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că la şedinţa de luni a CExN vor fi discuţii despre liderii care nu mai reprezintă „poziţia unitară a PSD” după ce au trimis scrisori „de sorginte #rezist” şi au spu că fac parte dintr-un partid de „maimuţe”.

„PSD are o poziţie unitară, PSD are o conducere susţinută de toate organizaţiile judeţene, de primari, de preşedinţii de Consilii Judeţene, de parlamentari, şi PSD în acest moment are o bătălie foarte grea cu rămăşiţele statului paralel. Dacă în timpul acestei bătălii vii cu scrisori deschise în mass-media, al căror text este de sorginte #rezist, evident că nu mai reprezinţi poziţia unitară a PSD. Când se aude în spaţiul public că ai vorbit la o şedinţă de partid şi ţi-ai înjurat miniştrii, colegii, pe toţi la grămadă, considerând că faci parte dintr-un partid de maimuţe, evident că nu reprezinţi poziţia unitară a PSD”, a declarat, sâmbătă, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, pentru MEDIAFAX.

Social-democratul a menţionat că la şedinţa de luni a CExN va avea loc o discuţie pe această temă, urmând că liderii partidului să ia o decizie.

„Mai mult, aceşti colegi, între ghilimele, ai noştri, au reuşit să transmită în spaţiul public că ei nu respectă, în primul rând, votul românilor. Prin urmare, noi cei care suntem alături de preşedintele partidului vom cere la CEx nişte clarificări, vom cere lămuriri, vom discuta deschis şi în funcţie de toate acestea vom decide”, a precizat Ştefănescu.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache (PSD), a declarat sâmbătă, la Antena 3, că în şedinţa de luni a CExN trebuie să există „o discuţie şi o clarificare” legată de liderii care critică partidul, el precizând că „mai bine ne despărţim” de cei care nu respectă votul majorităţii.

Pe de altă parte, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că el dezaprobă „lichidarea” vocilor critice şi a apreciat că Adrian Ţuţuianu trebuie acceptat chiar dacă „vorbeşte în plus”.

CEx al PSD va avea loc, luni, de la ora 12.00, la Palatul Parlamentului.

Preeşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, că propunerile pentru conducerile ASF şi CNA reprezintă „principalul obiectiv” al şedinţei, remanierea guvernamentală nefiind pe agendă.

Vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea a declarat joi, pentru MEDIAFAX, că unii preşedinţi de organizaţii judeţene cer „vehement” excluderea din partid a vicepreşedintelui Adrian Ţuţuianu pentru „declaraţii nelalocul lor”.

În mai multe înregistrari audio făcute publice în ultimele săptămâni de România TV, Adrian Ţuţuianu spunea în întâlniri cu membrii de partid din judeţul Dâmboviţa că PSD este "un partid de maimuţe" şi îi critica pe unii miniştri.

Liviu Dragnea spunea, pe 25 octombrie, că situaţiile vicepreşedinţilor Adrian Ţuţuianu şi Gabriela Firea vor fi abordate în următoarea şedinţă a CExN pentru că „un subiect atât de plăcut nu avem cum să ratăm”.

Preşedintele PSD a fost întrebat despre înregistrările cu Ţuţuianu, precum şi despre anunţul unor consilieri generali PSD că nu vor mai vota proiectele dacă primarul Gabriela Firea nu îi consultă, că nu crede că subiectul va fi evitat.

La ultima şedinţă a CEx al PSD din 21 septembrie, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a cerut excluderea primarului Capitalei, Gabriela Firea, din formaţiune, însă propunerea sa nu a fost supusă la vot. El a solicitat acest lucru, după ce Firea, împreună cu vicepremierul Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu, au cerut, într-o scrisoare, demisia lui Liviu Dragnea de la şefia PSD.

