COMENTARIU Adrian Onciu | Lipsa de empatie cu mediul privat omoară încrederea în guvernul Cîţu

Privită de undeva din exterior, cu foarte multă detaşare, situaţia din Horeca pare a fi una implacabilă. Aşa a fost să fie. În război mai sunt şi victime. În războiul cu pandemia s-a nimerit să numărăm victimele în special din rândul întreprinzătorilor şi angajaţilor din ospitalitate. Adică vreo 400 de mii de cetăţeni înainte de criză. Din care 100 de mii deja au pierit.

Lipsiţi total de empatie, unii s-au grăbit să arunce anatema chiar în curtea năpăstuiţilor. ”Lasă, că ştim noi cine-s ăştia: primii evazionişti ai ţării! Fură de rup! Nu-i plângem pe băieţii din Horeca, se descurcă ei”. Adică, vezi Doamne, îşi merită soarta. Au fost nişte hoţi până la pandemie, iar acum ar face bine să tacă. Să se reprofileze dacă vor să trăiască. Uite, avem nevoie de milioane de IT-işti. De mii de curieri şi livratori de pizza. Este loc buluc pe piaţa muncii.

A-i pune pe toţi în aceeaşi oală din pricina unor excepţii nu reprezintă tocmai cea mai înţeleaptă atitudine.

Haideţi să ne imaginăm cum am fi reacţionat fiecare dintre noi dacă ziua de 15 martie 2020 ne-ar fi surprins în calitate de mic (mijlociu sau mare) întreprinzător în industria ospitalităţii. Dacă am fi investit toate agoniselile de-o viaţă într-un cochet restaurant, café-bar sau pensiune. Dacă am fi recurs şi la nişte credite bancare şi am fi deschis mica afacere după luni de trudă, zile şi nopţi nedormite, calcule nesfârşite, vise, speranţe şi griji inclusiv pentru mâna de colaboratori indispensabili oricărei iniţiative private.

Peste aceşti oameni, deloc puţini, pandemia a picat ca un trăsnet. I-a lovit direct în creştetul capului, fără avertisment şi fără putinţa de a se apăra. Pe măsură ce autorităţile prelungeau fiecare stare de urgenţă, iar apoi fiecare stare de alertă, se prăbuşea orice firavă speranţă, orice calcul optimist care ar fi putut să-i scoată din depresie.

După ce anul trecut industria s-a prăbuşit cu până la 80 la sută, începutul lui 2021 avea să aducă doar noi promisiuni din partea guvernului. Fostul premier Ludovic Orban, altfel destul de familiar cu mediul Horeca, apucase să dea o ordonanţă de urgenţă de 500 de milioane de euro, sumă destinată recuperării a 20 la sută din pierderile suferite în pandemie. Evident, banii nu au ajuns în conturile întreprinzătorilor nici în ziua de azi. Cu un deficit bugetar de 100 de miliarde de lei, adică aproape 10 la sută din PIB, e greu de spus cum va reuşi premierul Cîţu să iasă basma curată în următoarele zile, săptămâni şi luni.

Cel mai probabil, milioanele de euro promise de Orban şi neachitate de Cîţu au avut la bază discuţii neoficiale cu funcţionari de la Bruxelles, din care a reieşit un eventual sprijin financiar acordat României. Nu degeaba premierul nostru se va întâlni joi şi vineri, la Bruxelles, cu o serie de politicieni de top, în frunte cu Ursula von der Leyen, în încercarea de a găsi ieşirea din impas. Pentru că, nu-i aşa, cele 80 de miliarde de euro anunţate cu mare tam-tam de preşedintele Klaus Iohannis, arată foarte bine pe hârtie, doar că mai durează până ce banii vor intra în ţară. Iar partea cea mai tristă este că fondurile nu vor putea fi cheltuite după bunul plac al premierului Cîţu. Nu vor putea fi redirecţionate către Horeca, spre exemplu, sub formă de sprijin de stat, decât cu OK-ul ferm al Bruxelles-ului.

Cum întreg mecanismul de deblocare şi accesare a fondurilor europene este profund birocratic (şi adesea corupt până-n măduva oaselor), trebuie să ne pregătim sufleteşte pentru o lungă perioadă de aşteptare, cu un deznodământ greu de intuit. Iar între timp singura modalitate de supravieţuire vor rămâne împrumuturile extrem de împovărătoare. La care premierul Florin Cîţu, ce-i drept, pare a fi un adevărat maestru.

Până ce guvernul va reuşi (sau nu) să-şi respecte angajamentele, iar campania de vaccinare să contribuie la ieşirea din pandemie, industria ospitalităţii funcţionează la doar 30 la sută din capacitate. Iar în multe locuri s-a blocat definitiv. ”Eu sunt de acord să ţin închis cât este nevoie până când terminăm şi campania de vaccinare, dar guvernul să îmi dea sprijinul pe care l-a promis la începutul pandemiei. Nu îmi deschid acum restaurantele la 30 la sută din capacitate, pentru că nu am cum să-mi susţin afacerea. Nu pot să chem oamenii din şomaj şi să încep doar aşa, parţial”, spunea antreprenorul Mugur Mihăescu, într-o intervenţie la Aleph TV.

Multe restaurante, multe puburi s-au închis de tot şi nu se vor mai deschide vreodată. Iar în acelaşi timp cu dispariţia acestora suferă şi o serie întreagă de alte mici sau mari afaceri, ca producătorii şi distribuitorii de băuturi şi alimente, dar şi artiştii independenţi. Ultimii duşi cu preşul de guvernele Orban şi Cîţu în cel mai pur stil neocomunist.

Aşa că decizia premierului Florin Cîţu de a echilibra bugetul prin renunţarea la voucherele de vacanţă loveşte (şi încă din plin) fix în cea mai nedreptăţită şi greu încercată industrie pe timp de pandemie.

Este cireaşa de pe tortul promisiunilor deşarte.