Comisia de anchetă privind achiziţiile şi gestionarea stării de urgenţă cere în scris răspunsuri de la Guvern

Comisia parlamentară a adresat întrebări şi către Guvern, legate de componenţa şi competenţa GCS, dar şi către directorul Unifarm, în privinţa achiziţiilor făcute în perioada de urgenţă.

„Vom solicita Guvernului să ne prezinte clar componenţa Grupului pentru Comunicare Strategică şi cine răspunde pentru eventualitatea unor situaţii de comunicare eronată către public şi mass-media.

Am observat ieri (luni - n.r.) o încercare hilară din partea directorului Unifarm, să spună că nu poate răspunde acestor solicitări, invocând secretul comercial. Iată că această situaţie nu va mai putea fi invocată în relaţia cu comisia parlamentară.

E o încercare proastă din partea lui Orban şi PNL, am putea spune că PNL secretizează hoţia la Unifarm. Am observat ieri (luni - n.r.) în Parlament că domnul Orban nu a dorit să comunice dacă are sau nu legături cu acea doamna care a propus şpaga către Unifarm.

De această dată, comisia le va adresa domnului Orban în scris şi va fi obligat să răspundă la intrebări, dacă a intervenit să rezilieze contractul cu acele măşti proaste, dacă a avut cunoştinţă despre ce se întâmplă la Unifarm”, a spus Marius Budăi, la finalul şedinţei comisiei de anchetă.