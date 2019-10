Concluziile Conferinţei MAS. Adrian Sârbu: Este necesară o "cultură de securitate naţională"

Interesul naţional este egal cu valorile naţionale, iar strategia de securitate naţională trebuie să includă apărarea acestor valori, a afirmat Adrian Sârbu, în concluziile Conferinţei MAS, evidenţiind necesitatea unei "culturi de securitate naţională".

"Sintetizând, interesul naţional este egal cu valorile naţionale şi, atât timp cât credem că fundamentele noastre naţionale sunt democraţia şi libertatea, evident că trebuie să acceptăm că acestea trebuie apărate, deci, securitatea este o valoare naţională şi, prin urmare, trebuie să avem o strategie de apărare a acestor valori naţionale.

Evident că predicatul principal este că securitatea naţională solicită consens politic asupra interesului naţional şi a unităţii de acţiune în obiective de ţară, da, în corpul comun al tuturor ideologiilor, în comportamentul coerent, în existenţa şi comportamentul coerent al liderilor şi elitelor, mai ales în plan politic; evident - un comportament responsabil al unui Parlament care exprimă voinţa poporului român în domeniul legislativ şi politic. La fel de evident este că preşedintele trebuie să fie garantul asigurării securităţii naţionale în urmărirea interesului naţional (…). De facto, este comandantul forţelor armate şi de facto, constitutional, răspunde de elaborarea şi comunicarea strategiei naţionale de apărare despre care am tot discutat că este sau nu este securitate", a declarat Adrian Sârbu.

"Strategia naţională de securitate este despre cetăţean şi pentru cetăţean", a subliniat Adrian Sârbu.

La rândul său, generalul Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major al Apărării, a declarat: "Economia naţională este vehiculul primordial al securităţii naţionale; s-a discutat mai mult pe această temă şi am agreat cu toţii că principalul motor al bunăstării noastre, dar şi al creării resurselor pentru apărare este economia naţională. Economia naţională ne asigură şi resurse materiale, şi resurse motivaţionale pentru apărarea ţării, pentru că bunăstarea cetăţeanului înseamnă că vom ţine în ţară cetăţenii care sunt apţi să apere ţara şi nu vom miza pe ei că vin din Germania, Italia sau Franţa să ne apere atunci când ţara ar fi în pericol. Despre economia de apărare naţională am vorbit şi am insistat asupra faptului că ar trebui să fie eficientă şi competitivă, dar şi să răspundă nevoilor armatei, care este beneficiarul acestei industrii. Securitatea naţională sustenabilă poate fi realizată şi într-un management eficient al bugetului şi al bugetului de apărare (...)".

Adrian Sârbu a continuat: "Pentru că scopul nostru a fost explorarea capabilităţii României de a se apăra - despre asta am vorbit azi dacă nu ştiaţi sau am încercat să vorbim - şi concluziile sunt legate de această mare întrebare, evident că ştim şi nu minimalizăm relaţia cu partenerii strategici. Principalul partener strategic al nostru, Statele Unite, ţările din NATO şi evident că nu putem vorbi despre o strategie naţională în care relaţia cu Statele Unite să nu fie consolidată, dar nu după principiul «hai să vină americanii să ne apere, să ne ajute, să ne bage bani pe la Deveselu, pe la Turda, pe la Kogălniceanu şi aşa mai departe». Foarte important, armonizarea intereselor cu vecinii, dacă se poate, sau dacă nu, minimalizarea conflictelor de interese naţionale. Nu am putea spune că există vreun vecin care să nu aibă interese naţionale opuse intereselor noastre, măcar parţial. La fel de important - cooperarea cu marii actori continentali, care în cazul UE sunt Germania şi Franţa, şi cu cei de pe plan regional".

Generalul Ştefan Dănilă a precizat: "Din discuţia de astăzi au rezultat mai multe opinii, că putem să presupunem că securitatea naţională este egală cu apărarea naţională, au rezultat mai multe probleme din această egalizare sau egalitate a conceptelor. A rezultat că, dacă am subsuma toate problemele securităţii naţionale la apărarea naţională, am avea probleme inclusiv în discuţiile noastre cu colegii noştri din NATO. Pentru că unii vorbesc despre apărare, unii vorbesc despre securitate (...)".

Adrian Sârbu a concluzionat: "Trebuie să vorbim despre o cultură de securitate naţională care nu se poate atinge decât prin consens, consensul în acţiunea liderilor politici, instituţiilor de apărare, securitate, business şi cetăţeni. Noi, aşa cum am promis, vom continua acest proces (...) de elaborare a uneri strsategii de securitate naţională".

