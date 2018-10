Consilier judeţean din Teleorman a primit masterat din bani publici de la Consiliul Local Alexandria

Un consilier judeţean PSD din Teleorman a primit, în şedinţa Consilului Local Alexandria, un masterat plătit din bani publici la Universitatea Valahia, în interpelare fiind susţinut faptul că profesoara de limba franceză Cristina Alcea are posibilităţi materiale reduse şi e orfană de un părinte.

159 afişări

În ultima şedinţa a Consiliului Local Alexandria s-a luat decizia acordării unui masterat din bani publici consilierului judeţean din Teleorman, Cristiana Alcea, în interpelare fiind susţinut faptul că ar exista motive de natură socială care justifică această gratuitate.

Decizia a fost luată în ultimele minute ale şedinţei Consiliului Local Alexandria, fiind aprobată la capitolul „Petiţii şi Interpelări”, iar mulţi dintre consilierii locali au fost revoltaţi.

Florin Titirişcă, unul dintre cei care nu au votat pentru aprobarea acestei solicitări, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că nu e prima dată când astfel de facilităţi se decid la finalul şedinţei, iar motivaţiile lor nu se introduc în mapa consilierilor.

„Eu nici nu eram în sală când s-a votat asta, am aflat ulterior şi chiar m-am mirat că un consilier judeţean solicită şcoală gratuită, iar copiii fără posibilităţi financiare nu fac aşa ceva. Nu ştiu motivaţiile pentru care i s-a acordat masterat gratuit, pentru că ele nici măcar nu se introduc în mapă. De aceea, deciziile de genul ăsta se iau la finalul şedinţei. Dar pot să solicit pe legea 544, că sigur sunt interesante", a spus Titirişcă.

Cătălin Dumitraşcu, alt consilier local, care era în sală, dar s-a abţinut de la vot, spune că, din ce îşi aduce aminte, decizia s-a luat pentru că Alcea, care este şi profesor de limba franceză, nu ar mai avea unul dintre părinţi şi nici nu are posibilităţi financiare.

„Eu m-am abţinut, pentru că nu pot susţine aşa ceva. Nu mi se pare că era îndreptăţită la aşa ceva. Au zis ceva de genul că nu mai are un părinte şi că nu are posibilităţi financiare. Decizia s-a luat la sfârşitul şedinţei. Am considerat că aşa ceva nu poate fi votat favorabil”.

Ioan Augustin, viceprimarul Alexandriei, responsabil de funcţionarea şi organizarea reţelei şcolare din Teleorman, spune că decizia i se pare corectă, pentru că are la bază nişte criterii care asigură gratuitatea studiilor superioare la Universitatea Valahia din Târgovişte, filiala Alexandria.

„Păi există câteva criterii, pe care consilierul judeţean Cristiana Alcea le-a îndeplinit. Ele au fost votate de Consiliul Local, inclusiv propunerile”, a spus viceprimarul Ioan Augustin, pentru corespondentul MEDIAFAX.

Consilierul judeţean Cristiana Alcea este profesor de franceză şi consilier judeţean din partea PSD Teleorman. Ea este, de asemenea, cunoscută pentru faptul că a participat la acţiunile de protest organizate de partid în Capitală.

Cristiana Alcea nu a putut fi contactată de corespondentul MEDIAFAX pentru a-şi spune punctul de vedere.

Acordarea unui masterat susţinut din bani publici unor oameni apropiaţi ai PSD Teleorman nu este o noutate în Alexandria. Şi fina primarului Victor Drăguşin, în prezent poliţist local în Alexandria şi fost responsabil de comunicare la PSD Teleorman a beneficiat, anul trecut, de un masterat gratuit în aceleaşi condiţii.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.