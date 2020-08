Contre între Iran şi Israel: Khamenei şi Netanyahu, schimb dur de replici pe Twitter

Conducătorul spiritual al Iranului, Ali Khamenei, afirmă că lupta pentru eliberarea Palestinei este o datorie islamică. Scopul acestei lupte este eliberarea teritoriilor palestiniene de sub asupritori şi revenirea în ţară a tuturor palestinienilor. Discursul profund ideologic rostit de liderul suprem din Iran pare să indice implicarea Teheranului în conflictul israeliano-palestinian.

Cauza palestiniană este principala problemă a lumii arabe, insistă ayatollahul Khamenei. Acesta a acuzat în cadrul discursului susţinut vineri ţările arabe vecine că au jucat rolul de marionete pentru americani şi au păstrat aparenţa unor relaţii bune cu Israelul.

Într-un schimb de replici dure pe Twitter, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că orice ameninţare la adresa Israelului se transformă într-un pericol pentru cei care doresc răul ţării sale.

The dawn of the Islamic Revolution in #Iran opened up a new chapter in the struggle for #Palestine. The emergence of the #resistance front presented the Zionist regime with increasing problems. God willing, the Zionist regime will encounter even more problems in the future.