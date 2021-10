Nicolae Ciucă, 54 de ani, propunerea preşedintelui Klaus Iohannis pentru funcţia de prim-ministru, s-a născut la Pleniţa, localitate aflată la 55 de kilometri de Craiova care şi-a căpătat renumele pentru rezervaţia de bujori sălbatici şi pentru târgul de profil pe care îl găzduieşte anual.

Ce se află, însă, în spatele carierei de militar a generalului în rezervă? Olteanul provine dintr-o familie modestă, cu tradiţie militară. Tatăl său, Gheorghe Ciucă, a fost subofiţer în Armată. „Nea Ghiţă a fost şoferul generalului Ilie Marin, comandantul Armatei a III-a, şi a ieşit la pensie cu gradul de plutonier adjutant”, ne dezvăluie un fost camarad de arme.

La Pleniţa au făcut armata vedetele Craiovei Maxima

După 27 de ani de Armată, pensionat cu gradul de colonel în 2002, când s-a desfiinţat unitatea militară din localitate, Puiu Calafeteanu, 65 de ani, este primar în Pleniţa din 2004 şi a crescut alături de Nicolae Ciucă pe uliţa comunei.

”Nicolae este o persoană foarte prietenoasă, populară, iese la poartă şi vorbeşte cu oamenii ori de câte ori revine la casa părintească... E mereu calm, nu l-a văzut nimeni din Pleniţa enervându-se, dar îi place ca, atunci când vorbeşte ceva, acel lucru să se întâmple. Este nevoie de puţină ordine în ţară. Cât despre copilăria lui, ce să vă spun.. Gândiţi-vă că tatăl lui, care a fost subofiţer, a ţinut singur o familie cu patru persoane. Trăiau toţi din solda lui. Soţia dânsului n-a lucrat, iar copiii trebuiau ţinuţi la şcoală. Nicolae mai are o soră, stabilită în Craiova. Părinţii lui au 77, respectiv 78 de ani şi se descurcă singuri la vârsta dumnealor”, afirmă edilul, contactat de Mediafax.

Nicolae Ciucă vine rar la Pleniţa, cam de 2-3 ori pe an, precizează primarul, dar asta nu-l face mai puţin popular: ”Nicolae este o persoană foarte prietenoasă, iese la poartă şi vorbeşte cu oamenii ori de câte ori revine la casa părintească”. Politicianul s-a stabilit în Bucureşti, unde lucrează şi fiul lui, Ştefăniţă, care, deşi a terminat Medicina, profesează ca IT-ist. Puiu Calafeteanu spune că Nicolae Ciucă urmează să fie făcut cetaţean de onoare la Pleniţa, comună cu 5.000 de locuitori.

Există şi un motiv de supărare pentru primarul din Pleniţa. În 2021, festivalul bujorului de la Pleniţa nu s-a ţinut: „Era ediţia cu numărul 50, dar pandemia ne-a dat peste cap”. La unitatea militară din Pleniţa au făcut armata Cârţu, Balaci şi celelalte staruri din Craiova Maxima.

Ofiţerul „care nu se-ndoaie”

„Ne-am cunoscut în Angola. Ca militar, este un lider înnăscut, un tip pe care îl urmai. Are chestia asta de patriotism. Se spune că toţi bărbaţii se-ndoaie la bani şi la femei. El nu se îndoaie la nimic! E un om nepătat, simplu, liniştit. Totuşi, când ridica privirea Ciucă, tresărea toată lumea. Şi, totuşi, nimeni nu este profet în ţara lui. Aşa a fost şi-n cazul lui Ciucă, în sensul că n-a fost niciodată şef la Craiova. A fost făcut general la Focşani”, îl descrie fostul colonel oltean Lucian Florea, intrat în rezervă de 3 ani. Cei doi ofiţeri au fost împreună în 3 teatre de operaţiuni: Angola, Iraq şi Afganistan. „Ne-am cunoscut în Angola. Acolo s-a legat o relaţie de prietenie. Einsten a spus că forma cea mai înaltă de inteligenţă este intuiţia. Eu am intuit că va ajunge mare”, se făleşte Florea.

„Îţi face un catren pe loc!”

Lucian Florea spune că prietenul său ajuns mare la Bucureşti este înnebunit să meargă pe baltă şi să stea cu undiţa-n apă. „Are ultimele scule de pescuit. Îşi cumpără tot ce apare nou. Nimic nu-i scapă. În plus, vă mai spun una tare: scrie versuri, poezii... Îţi face un catren pe loc!”. Prietenii îl mai descriu pe fostul paraşutist ca mare fan al melodiilor fredonate de artistul Tudor Gheorghe şi un mare suporter împătimit al Craiovei Maxima, având o afinitate aparte pentru driblingurile lui Sorin Cârţu.

Foştii colegi din teatrele de operaţiuni au doar cuvinte de laudă despre ofiţerul Nicolae Ciudă. Ca şi calităţi, Ciucă ar avea potenţial de bun executant şi de excelent organizator. Pe linie politică, va primi ordine şi le va executa întocmai, este convins un alt fost coleg: „Pe lângă CV-ul nepătat, are spate puternic în politică, altfel nu ar fi ajuns atât de sus. Şi să fiţi sigur că nu-i va ieşi niciodată din cuvânt lui Iohannis. În plus, are trecere la americani”.