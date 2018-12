Corina Creţu: Nu avem voie să ieşim de pe acest drum european indiferent de greutăţi/ Ardealul, campion la atragerea banilor europeni

România nu are voie să iasă de pe drumul european pe care se află, indiferent de greutăţile pe care le întâmpină, spune comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, care laudă regiunea Ardealului pentru că este campioană la atragerea banilor europeni.

271 afişări

Corina Creţu a declarat, sâmbătă, la Cluj-Napoca, la un eveniment festiv de Ziua Naţională a României, că apartenenţa României la familia europeană nu are doar o încărcătură simbolică privind identitatea europeană, ci este şi o garanţie a progresului nostru economic, social şi politic.

„România împlineşte 100 de ani de la Marea Unire, este un moment poate mai important decât oricare. Este vorba de 100 de ani încărcaţi de istorie, de suferinţe, dar în care am avut, ca popor, speranţe pentru o viaţă mai bună. România se află pe drumul cel mai bun pe care l-ar fi putut alege în această lungă călătorie. (…) Mesajul meu este acela că nu avem voie să ieşim de pe acest drum european indiferent de greutăţile pe care le întâmpinăm. Apartenenţa noastră la familia europeană nu are doar o încărcătură simbolică privind identitatea noastră europeană ci este şi o garanţie a progresului nostru economic, social şi politic. Am regăsit tot acest set de valori pe care totalitarismul ni le-a interzis, libertatea de exprimare, democraţia şi solidaritatea”, a spus Creţu.

Aceasta a subliniat că ştie că există, încă, nemulţumiri, şi că este loc de mai bine, dar nimeni nu poate contesta că dezvoltarea României s-a produs şi datorită solidarităţii financiare a UE.

„Ştiu că politica de coeziune funcţionează prin instrumente complexe pentru a oferi românilor şansa la o viaţă mai bună. Nu trebuie să uităm că în anii de apartenenţă la UE şi în perioada de preaderare, România a beneficiat din partea UE de 45 de miliarde de euro ca sprijin în dezvoltarea economiei naţionale, contribuţia fiind mai mică de 15 miliarde de euro. Beneficiul apartenenţei noastre din punct de vedere financiar este foarte clar”, a afirmat comisarul european.

Corina Creţu consideră că regiunea Ardealului este „campioană în atragerea banilor europeni”, lucru care se datorează spiritului antreprenorial.

„Vă asigur de tot sprijinul meu până în ultima zi a mandatului european pentru că avem nevoie disperată de proiecte noi pentru a nu pierde aceşti bani care sunt alocaţi României. Am vorbit cu domnul Boc despre proiectul trenului metropolitan pentru Cluj. Luni voi fi la Oradea, avem un proiect de moderrnizare a oraşului, vom inaugura podul peste Criş în valoare de 5 milioane de euro. Este meritul dvs, pentru că aveţi cele mai multe realizări şi, din păcate, în alte părţi nu prea am ce inaugura. Sunteţi un exemplu pentru întreaga ţară de bune practici şi avem nevoie de a ne lupta pentru a ne apăra apartenenţa la acest proiect unic în istorie, în care 28 de state au ales să muncească împreună pentru un viitor mai bun”, a mai spus Corina Creţu.

La manifestare au mai fost prezenţi, printre alţii, preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Educaţiei, Sorin Câmpeanu, primarul Emil Boc, parlamentari, primari din judeţul Cluj.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.