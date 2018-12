Creţu o somează pe Dăncilă să precizeze dacă atacurile la adresa Comisiei Europene reprezintă poziţia oficială a statului român

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, îi cere premierului Viorica Dăncilă să precizeze dacă atacurile la adresa CE reprezintă poziţia oficială a statului român, susţinând că nu am văzut nicio delimitare şi nicio dezavuare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

538 afişări

Întrebată, luni, la Oradea, de presă, cum comentează declaraţia consilierului premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, care a acuzat-o că a minţit prin omisiune, Corina Creţu a spus că nu este prima dată când oameni din partidul de guvernământ, inclusiv din Guvern, lansează atacuri la adresa Comisiei Europeane.

„Aş răspunde întrebării dumneavoastră dacă m-aş lămuri dacă aceasta este poziţia oficială a premierului şi a Guvernului. Nu este prima dată când oameni din partidul de guvernământ, inclusiv din Guvern, atacă Comisia Europeană. Aseară, nu numai eu am fost atacată, ci şi preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Ştiţi foarte bine că Frans Timmermans este de câteva săptămâni bune atacat şi jignit în fiecare zi în România de membrii partidului de guvernământ. Şi când comisarul Vera Jurova a fost în România, am văzut atacuri la adresa ei. Guvernul României va fi miercuri la Bruxelles, va prezenta, în cadrul Colegiului comisarilor, programul preşedinţiei României. Aş invita-o pe doamna premier să facă aceste precizări, dacă toate aceste atacuri la adresa Comisiei Europene reprezintă poziţia oficială a statului român, pentru că nu am văzut nicio delimitare, nicio dezavuare”, a spus Creţu.

Aceasta l-a invitat pe Darius Vâlcov să citească raportul Curţii Europene de Conturi privind parteneriatele publice-private unde sunt recomandări foarte clare pentru ţările care nu au experienţa acestor partneriate să abordeze acest lucru cu mare prudenţă, „pentru a nu avea penalităţi sau renegocieri costisitoare pentru populaţie mai târziu”.

„Nu am primit nicio notificare la CE că se doreşte a se face a se face un parteneriat public – privat. Am aflat de laa televiziune despre Autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni, unde specaliştii spun că avem bani pentru studiul de fezabilitate să îl facem în această perioadă de programare şi să începe construţia în 2021. (…) Noi încurajăm parteneriatele publice-private, eu am spus doar că avem această şansă istorică de a avea bani gratuit şi ar trebui să mergem în paralel, în primul rând să cheltuim aceste resurse financiare pe care nu le vom da niciodată înapoi”, a mai spus Corina Creţu.

Potrivit acesteia, un parteneriat public – privat durează 20-30 de ani CE recomandând ca acesta să se facă cu consultanţă de la instituţiile internaţionale financiare, cum ar fi BEI sau Banca Mondială.

„Politizarea este în detrimentul cetăţenilor români. Îmi doresc ca împreună cu primarii, cu Guvernul, să reuşim să îmbunătăţim viaţa oamenilor. Din partea mea, am crezut că sunt considerată un partener şi sunt la dispoziţia autorităţilor române pentru a găsi soluţii pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor. Fac apel la Guvernul României, la cei care au atriuţii, să îşi canalizeze energiile nu spre atacuri personale ci să găsească soluţii la problemele României”, a menţionat Creţu.

Comisarul european pentru politică regională a participat, luni, la Oradea, la inaugurarea Podului Centenarului, realizat din fonduri europene.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.