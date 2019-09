Culisele şedinţei PNL despre „oportunitatea” moţiunii de cenzură. Orban a anunţat cine ar susţine moţiunea şi în ce condiţii

Ludovic Orban a prezentat, marţi, în Biroul Executiv, concluzia negocierilor cu partidele parlamentare în vederea susţinerii moţiunii de cenzură, au declarat surse liberale pentru MEDIAFAX.

Potrivit surselor citate, Ludovic Orban a spus în şedinţa Biroului Executiv că USR şi PMP şi UDMR au anunţat că vor susţine moţiunea de cenzură.

„După discutiile PNL cu minorităţile: votul va fi la liber, fiecare parlamentar va vota după cum îi dictează conştiinţa”, au afirmat surse liberale, pentru MEDIAFAX.

Totodată, negocierile cu ALDE nu au fost concluzionate, însă direcţia e pozitivă, potrivit liderului PNL, însă va mai exista încă o discuţie.

„La discuţia cu ALDE la care au participat Toma Petcu, Varujan Vosganian, Popa şi Chiţoiu: există disponibilitate din partea ALDE de a susţine moţiunea de cenzură. Erau interesaţi de ce o să se întample după. Noi am spus că vrem anticipate, ALDE a spus că nu vrea alegeri anticipate”, le-a spus Orban liberalilor.

Ludovic Orban a declarat după BEX care sunt condiţiile Pro România pentru susţinerea moţiunii de cenzură:

„Am avut un calendar de discuţii cu toate formaţiunile politice şi grupurile parlamentare, mai puţin cu PSD. Am avut discuţii cu partenerii din Opoziţie în primul rând cu care am convenit asupra textului, asupra semnării moţiunii şi asupra unui calendar. Ulterior am avut negocieri cu reprezentanţii UDMR. De altfel, după discuţiile pe care le-am avut cu preşedintele UDMR, acesta a anunţat susţinerea moţiunii de cenzură. Apoi am avut discuţii cu ALDE şi Pro România. În aceste ultime două discuţii am reţinut disponibilitatea celor două formaţiuni politice de a susţine moţiunea de cenzură. În ceea ce priveşte poziţia Pro România, ei ne-au transmis că aşteaptă să vadă în ce măsură premierul Dăncilă va respecta solicitările formulate privitoare la remaniere ca urmare a schimbării configuraţiei politice şi de asemenea alte condiţii. În mod evident în cazul în care la remaniere nu vor fi îndeplinite aceste condiţii, există disponibilitatea din partea parlamentarilor Pro România de a susţine moţiunea de cenzură”, a afirmat Orban, după BEX.

Totodată, preşedintele PNL a susţinut că moţiunea va fi depusă la momentul oportun.

