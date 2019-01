Dacian Cioloş neagă că s-ar fi întâlnit cu Florian Coldea la Viena

Dacian Cioloş a negat, luni pe Facebook, faptul că s-ar fi întâlnit la Viena cu fostul director adjunct al SRI Florian Coldea, după ce în presa locală au apărut informaţii în acest sens. Fostul premier critică jurnaliştii care publică informaţii neverificate.

„Riscăm să devenim spectatori captivi ai unei lumi urâte, „împodobită“ cu minciunile din ce în ce mai disperate ale celor care ne guvernează. O lume în care scandalul, obscenitatea şi nesimţirea încearcă să acopere corupţia, nepotismul şi inaptitudinea guvernanţilor. M-am obişnuit cu aberaţiile spuse despre mine şi despre activitatea mea. Am aflat că Soros ar fi tatăl meu, că sunt un ultranaţionalist feroce, membru al unui partid în care nu am fost înscris niciodată şi că puterile oculte de la Bruxelles îmi spun ce trebuie să fac. Mai nou, am fost preafericit de presa pro-PSD şi cu darul ubicuităţii. Am întâlniri oculte cu Florian Coldea la Viena. Viena, în decembrie, e un loc plăcut, numai bun de vizitat, doar că nu am mai ajuns acolo de vreo patru ani. Pe domnul Coldea nu l-am mai văzut de prin 2016, când ne-am întâlnit, în cadru oficial, la un eveniment cât se poate de public”, a scris Dacian Cioloş, luni pe Facebook.

Fostul premier a acuzat că unii jurnalişti publică informaţii fără a le verifica în prealabil.

„Dar ce contează adevărul sau bunul-simţ? Scrie o publicaţie cvasianonimă că mă întâlnesc cu Coldea - aşa trebuie să fie. Trec două zile în care minciuna este plimbată de „analişti“ aserviţi pe la diverse emisiuni TV. Aceeaşi ştire este publicată, pe urmă, în presa centrală, care „uită“ să verifice dacă informaţia nu este cumva o dezinformare, o minciună lansată de cei care se plâng că sunt asupriţi de Statul Paralel. Abia apoi mi se oferă „dreptul“ de a comenta afirmaţii care nu au fost verificate cu mine înainte de a fi publicate”, a completat Cioloş.

El consideră episodul ca fiind un plan al PSD de a manipula şi dezinforma opinia publică.

„Ei bine, aceasta este o cale sigură de a otrăvi iremediabil societatea. De a ne transforma într-un popor speriat, neîncrezător şi uşor manipulabil, în poporul perfect pentru a fi condus de Dragnea şi de Vâlcov. România are nevoie de oameni ca voi, oameni oneşti, harnici şi cu bun-simţ, care să se implice în politică, hotărâţi să schimbe democratic o clasă politică catastrofală pentru noi toţi. Pe mine nu mă vor opri să fac tot ceea ce pot pentru a aduce această schimbare în bine”, a conchis fostul premier tehnocrat.

Într-o ziar din Cluj-Napoca a fost publicată informaţia că Dacian Cioloş, Mihai Răzvan Ungureanu şi Florian Coldea au avut o întâlnire într-un local din Viena.

