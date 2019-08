Dacian Cioloş: Trebuie să punem un guvern competent. Să nu mai aşteptăm un an de zile

Preşedintele PLUS Dacian Cioloş a afirmat că Alianţa este pregătită să intre la guvernare cât mai repede, dar cu legitimitatea în Parlament, precizând că trebuie pus un Executiv competent şi „să nu mai aşteptăm un an de zile”.

„Colegii de la USR au declarat public că vor susţine moţiunea de cenzură şi spunem lucrul acesta de aproape un an de zile că acest Guvern trebuie să plece acasă. (...) Noi am spus-o încă de la început că venim cu un proiect de guvernare, suntem gata să intrăm la guvernare cât mai repede, dar cu legitimitate în Parlament, care să ne permită să punem în aplicare un program de restructurare de care România are nevoie şi pe care românii îl aşteaptă. România trebuie condusă, trebuie guvernată. Când ai un proiect clar se găsesc soluţii. Dar hai să punem situaţia altfel, cum va arată ţara peste un an de zile. Trebuie să punem un guvern competent. Să nu mai aşteptăm un an de zile”, a declarat Dacian Cioloş, miercuri, la Digi 24.

Liderul PLUS a adăugat că experienţa sa ca premier tehnocrat nu trebuie să se mai repete, deoarece nu poţi face reforme şi lua măsuri fără a avea o majoritate în Parlament.

„Am învăţat din experienţa anului 2016 şi nu voi mai repeta aceste lucruri. Faptul că am acceptat să guvernăm fără o majoritate clară în Parlament pentru o reformă. Trebuie să ne aşezăm la masă pentru a discută. Dar prima etapă este ca acest guvern să plece. După ce acest guvern va pica sunt multiple soluţii pentru guvernare”, a conchis Cioloş.

Reacţia preşedintelui PLUS vine după colegul său de alianţă, Dan Barna, a declarat miercuri că în cazul în care moţiunea de cenzură împotriva Executivului va trece de votul Parlamentului, USR va susţine orice Guvern fără PSD în perioada interimară până la organizarea alegerilor anticipate.

