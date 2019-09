Dan Barna a publicat venitul anual al soţiei sale, nedeclarat iniţial la BEC

Dan Barna a publicat, joi, venitul anual al soţiei sale, Olguţa Dana Totolici, care lipseşte din declaraţia de avere depusă iniţial la BEC pentru candidatura la prezidenţiale. Liderul USR a precizat că venitul anual al soţiei sale este de 354.082 de lei, din salariul oferit de Petrom S.A.

Potrivit declaraţiei de avere publicată pe site-ul USR, în anul 2017 soţia lui Dan Barna a înregistrat un venit anual de 354.082 de lei proveniţi din contractul individual de muncă de la Petrom S.A.

"Am vorbit cu soţia mea şi am decis să facem publice veniturile ei din 2018. Sunt aceleaşi cu cele din 2017 şi au fost de fiecare dată transmise autorităţilor în mod complet şi la timp. Toate declaraţiile mele de avere de când am devenit parlamentar se găsesc şi pe site-ul USR", a postat preşedintele USR Dan Barna, joi, pe pagina sa de Facebook.

Prezidenţiabilul Alianţei USR-PLUS Dan Barna are deschise 13 conturi bancare care însumează 1.356.500 lei, deţine un teren şi trei imobile, cele din urmă împreună cu soţia sa, potrivit declaraţiei de avere depusă de acesta la Biroul Electoral Central (BEC).

Potrivit declaraţiei de avere afişată pe site-ul Biroului Electoral Central, candidatul la prezidenţiale Dan Barna are un venit anual pentru funcţia de deputat de 128.044 de lei.

Dan Barna şi-a depus, pe 20 septembrie, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidenţiale. Alianţa a strâns aproape 400.000 de semnături.

