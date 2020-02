Dan Barna acuză PNL de blat cu PSD. Reacţia lui Rareş Bogdan

Dan Barna a declarat, la Digi 24, că tot ce a promis PNL partidului său nu s-a concretizat şi a vorbit despre un blat între PNL şi PSD.

La aceeaşi televiziune a intervenit Rareş Bogdan, europarlamentar PNL, care a spus că nu există niciun blat cu social democraţii.

„Nu ştiu cum voi reuşi să conving că nu există niciun fel de blat între PNL şi PSD. Acelaşi interes referitor la anticipate există, într-adevăr. Eu cred că România are nevoie de anticipate, cu analiză foarte corectă asupra ordonanţelor asumate de noi. Este imperios necesar să ajungem la alegeri anticipate. Ne-ar fi plăcut să avem şi două tururi de scrutin, dar urmăriţi ce face doamna Weber. Era pregătită să atace această ordonanţă şi ne-ar fi blocat. Astăzi, România nu poate continua aşa. Am guvernat trei luni de zile şi am făcut lucruri extraordinare”, a declarat Rareş Bogdan

Dan Barna nu este singurul lider care vorbeşte de un blat între PNL şi PSD. Şi Claudiu Năsui, preşedintele USR Bucureşti, a vorbit de acest lucru după votarea bugetului capitalei. Vineri, doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.