Dan Barna: Preşedinţia Camerei Deputaţilor să fie pentru USR PLUS, dacă Iohannis desemnează premier PNL

Întrebat dacă ar fi de acord ca în cadrul coaliţiei pentru majoritate guvernamentală şi în Parlament, Ludovic Orban să fie preşedintele Camerei Deputaţilor şi USR PLUS să primească şefia Senatului, Dan Barna a spus că nu au existat discuţii, dar preşedinţia Camerei pentru USR PLUS este o soluţie luată în calcul dacă preşedintele Klaus Iohannis va desemna premier PNL.

„Dincolo de ce se rostogoleşte în spaţiul public nu a existat până la momentul acesta vreo discuţie nici cu preşedintele Iohannis, nici cu PNL despre ceea ce înseamnă conducerea Camerei şi Senatului, deci practic în spaţiul public sunt doar declaraţii de interese dintr-o parte sau din alta. Ne aşezăm la masă dialogului. Este o soluţie şi ca USR PLUS să preia preşedinţia Camerei Deputaţilor. E unul dintre scenariile pe care le avem în vedere, dar, repet, până la momentul de faţă neexistând o discuţie concretă pe lucrul acesta, nu este nimic de infirmat sau de confirmat (...) Este o soluţie la fel de bună sau chiar mai bună ca USR PLUS să preia şefia Camerei Deputaţilor, tocmai în situaţia în care preşedintele va veni cu propunerea de premier dinspre PNL”, a declarat Dan Barna, la Digi 24.

Întrebat dacă îşi doreşte pentru el şefia Camerei, Dan Barna a spus că deciziile pe funcţii se vor lua în cadrul USR PLUS.

„Va fi o decizie pe care o vom lua împreună cu colegii mei din USR PLUS, care va fi structura de asumări pe care USR PLUS şi membrii USR PLUS şi le vor asuma”, a mai spus Dan Barna.