Dancă: Dacă nu oprim răspândirea Covid-19, va fi tot mai greu să relansăm economia

„Din păcate, suntem într-o nouă zi cu peste 1000 de infectari. Vidul de legislaţie pentru combaterea răspândirii infecţiilor cu noul Coronavirus, provocat de atacuri politico-juridice iresponsabile în plină pandemie, combinat cu o propagandă obscură de decredibilizare a pericolului Covid, ne-au adus din nou într-o situaţie limită. Momentul nu este uşor din punct de vedere sanitar şi tot planul nostru de a relansa economia depinde acum de un efort comun, colectiv, naţional, de a respecta regulile pentru limitarea răspândirii epidemiei cu noul Coronavirus, scrie Ionel Dancă.

Potrivit acestuia, de la începutul pandemiei, Guvernul Orban a avut un plan, acela de a salva sănătatea şi viaţa oamenilor.

„În continuare, în fiecare şedinţă de Guvern, într-un ritm fără precedent, am adoptat noi programe guvernamentale pentru relansarea economică. Programul IMM Invest a ajuns aproape la epuizarea plafonului de 15 miliarde lei pentru credite pentru investiţii şi capital de lucru, am plătit indemnizaţia de şomaj tehnic de 75% din salariul mediu brut în valoare de 4,6 miliarde lei pentru 1,4 milioane de români, decontăm în continuare 41,5% din salariu mediu brut pentru angajaţii care se întorc la muncă, am amânat ratele bancare pentru 300.000 de beneficiari pentru o perioadă de 9 luni, alături de multe alte măsuri de sprijin care sunt în vigoare şi produc efecte pentru companiile şi angajaţii afectaţi de criză”, adaugă acesta.

Dancă menţionează că noi programe economice din Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică au fost adoptate în ultimele şedinţe de Guvern: schema de garantare pentru companiile mari cu un plafon de 8 miliarde Lei, programul de garanţii IMM Leasing pentru achiziţia de echipamente şi utilaje în valoare de 1,5 miliarde Lei, programul de asigurare a lichidităţii în economie IMM Factor prin garantarea plăţilor comerciale între companii, majorarea plafonului de garantare la Noua Casă pentru achiziţia de locuinţe noi de până la 140.000 Euro, supracontractarea proiectelor de investiţii pentru microîntreprinderi şi IMM-uri din Programul Operaţional Regional cu peste 1 miliard de Euro, lansarea programelor de start-up pentru studenţi în valoare de 150 milioane Euro şi a celor de antreprenoriat rural pentru procesarea produselor agricole în valoare de 200 milioane Euro.

„În acelaşi timp, alte programe importante din Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică sunt finalizate şi în curs de avizare şi aprobare: programul de granturi pentru repornire de 1 miliard de Euro pentru companiile afectate de criză, apelul de proiecte pentru digitalizarea companiilor în valoare de 150 milioane Euro, sprijinirea programului flexibil de muncă, decontarea a 41,5% din salariu pentru sezonieri şi a 35% din plata zilierilor. Dar toate aceste măsuri de sprijin şi programe guvernamentale de investiţii în economie depind de limitarea răspândirii epidemiei Covid-19. Acesta este adevărul iar noi nu vrem în niciun caz să ne întoarcem la măsuri de restricţii care să afecteze economia. De aceea, este esenţial să nu irosim efortul tuturor de până acum şi să facem un nou efort comun pentru a limita răspândirea infecţiilor cu Coronavirus. Trebuie să înţelegem cu toţii un lucru foarte simplu, indiferent de opţiunea noastră politică, oricâte eforturi ar face Guvernul, dacă împreună nu oprim răspândirea virusului Covid-19, va fi tot mai greu să revenim la normalitate şi să relansăm economia”, adaugă Ionel Dancă.