Viorica Dăncilă şi-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Liderul PSD a anunţat că a strâns aproape 1.500.000 de semnături.

Liderul PSD a fost aşteptat atât de susţinători, care au aplaudat în momentul în care a ajuns la instituţie, dar şi de protestatari.

Dăncilă a ajuns la BEC la ora 12:00, de la Palatul Victoria, unde a avut anterior şedinţa de Guvern. Liderul PSD a fost primit în aplauzele susţinătorilor, dar şi în strigătele protestatarilor.

„Vreau să le mulţumesc celor 1.436.836 de cetăţeni care au semnat pentru candidatura mea pentru alegerile prezidenţiale. Vreau să le mulţumesc colegilor mei din întreaga ţară care s-au mobilizat pentru strângerea de semnături. Am convingerea că românii îşi doresc un altfel de preşedinte, un preşedinte care să iubească România şi să îi iubească pe români. Am convingerea că avem nevoie de echuilibru în această ţară. Avem nevoie de un preşedinte activ, care să fie de fiecare dată în mijlocul oamenilor, care să respecte instituţia şi care să aibă o relaţie interinstituţională corectă cu Guvernul şi Parlamentul. Avem nevoie de un preşedinte care să susţină un pact pentru bunăstarea românilor, astfel încât niciun pensionar din această ţară să nu îi mai fie teamă că pensia îi va fi tăiată şi nicio mamă să nu îi fie teamă că salariul îi va fi tăiat”, a declarat Viorica Dăncilă, la ieşirea din Biroul Electoral Central.

Liderul PSD a afirmat că dacă va ajunge preşedintele României ar avea în vedere şi activitatea guvernamentală, deoarece ar fi primul şef de stat care a deţinut şi funcţia de premier.

„Pentru că iubesc oamenii, îmi place să stau în mijlocul oamenilor. Nu este important că mă jignesc, pentru mine este important ce se întâmplă cu femeile din această ţară, cu copiii, bunicii şi părinţii noştri. Îmi iubesc ţara şi o reprezint cu demnitate de fiecare dată. Sunt un om care mereu spune că e nevoie de consens. Am demonstrat că pot conduce un guvern care are a doua cea mai mare creştere economică din Europa, am demonstrat că pot conduce Preşedinţia Consiliului UE. Sunt premier, întotdeauna voi avea în vedere şi activitatea guvernamentală, indiferent de culoarea politică a guvernului. Aş fi primul preşedinte care a deţinut şi funcţia de premier”, a răspuns Dăncilă, întrebată care este diferenţa dintre ea şi ceilalţi candidaţi la prezidenţiale.

Premierul a venit însoţită la BEC de Teodor Meleşcanu, Mihai Fifor, Graţiela Gavrilescu, Roxana Mînzatu, Ion Cupă şi Alexandru Băişanu.

Mai mulţi susţinători au aplaudat-o pe Viorica Dăncilă, în momentul în care aceasta a ajuns la BEC, strigând „Dăncilă preşedinte”.

Totodată, în faţa instituţiei premierul a fost aşteptat şi de câţiva protestatari.

Candidaţii la alegerile prezidenţiale îşi pot depune la Biroul Electoral Central candidaturile până duminică, 22 septembrie, ora 24:00.

Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.

Calendarul complet al înregistrării candidaturilor

La ora 17:00 este aşteptat la instituţie şi Theodor Paleologu, prezidenţiabilul PMP, pentru a-şi depune candidatura.

Prezidenţiabilii PNL şi USR, Klaus Iohannis şi Dan Barna, îşi vor depune candidaturile în aceeaşi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidenţiabilul UDMR Kelemen Hunor îşi va depune candidatura sâmbătă.

De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro România pentru Cotroceni, se va înscrie oficial în cursa pentru Cotroceni, sâmbătă.

Preşedintele Dreptei Liberale, Viorel Cataramă, şi-a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidenţiale, alegeri care vor avea loc în luna noiembrie a acestui an. El a anunţat că a strâns peste 230.000 de semnături.

