Dăncilă anunţă continuarea guvernării cu ALDE: PSD nu acceptă un ultimatum/ Colegii au decis că nu e oportună intrarea PRO România la guvernare

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, după şedinţa CEx a social-democraţilor, că PSD a decis să continue alianţa de guvernare cu ALDE. Aceasta a mai spus că Guvernul PSD-ALDE mai are proiecte de implementat şi că majoritatea colegilor din partid a decis că nu este oportună cooptarea formaţiunii Pro România la guvernare.

Viorica Dăncilă: Am decis continuarea guvernării PSD-ALDE

"Le-am spus colegilor că am avut întâlniri în coaliţie şi am hotărât continuarea guvernării PSD-ALDE, o guvernare importantă care mai are multe lucruri de făcut, multe proiecte de implementat pentru români şi care trebuie să asigure stabilitatea României în continuare", a declarat, luni seară, după şedinţa CEx PSD, liderul partidului Viorica Dăncilă.

Liderii PSD s-au reunit luni într-o şedinţă a Comitetului Executiv al partidului, unde agenda discuţiilor a inclus soarta coaliţiei de guvernare, în contextul în care, partenerii de la ALDE negociază cu Pro România pentru formarea unei noi alianţe politice.

Dăncilă: Colegii au decis că nu este oportună cooptarea Pro România la guvernare

"Marea majoritate a colegilor au decis că nu este oportună cooptarea Pro România la guvernare, noi avem o alianţă, o alianţă puternică şi vrem să continuăm până în 2020. Am avut o discuţie cu Victor Ponta despre o eventuală susţinere a Partidului Social Democrat. S-au abordat noţiuni generale, nu punctual, pentru că nu puteam să mă angajez la nimic până nu aveam o discuţie în forul statutar al partidului. Am văzut în rest declaraţiile domnului Ponta, declaraţii care au nemulţumit PSD şi aceste lucruri au condus la această reticenţă în a coopta Pro România la guevrnare", a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă Victor Ponta şi-a exprimat dorinţa de a intra în coaliţie la întâlnirea avută, liderul PSD a replicat: "A lansat această ipoteză, de a venit la guvernare, dar nu au fost discuţii care să se finalizeze cu un protocol, cu o soluţie privind venirea la guvernare".

Viorica Dăncilă a precizat că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu a cerut posturi în plus în Executiv pentru a rămâne la guvernare.

"Nu, domnul Tăriceanu nu a făcut acest lucru şi cred că acest lucru nu funcţionează, nu putem să cerem ceva în plus sau să condiţionăm. Eu cred că aceste lucruri sunt discutate", a conchis Dăncilă.

Dăncilă: PSD nu acceptă un ultimatum. Ne gândim la o remaniere a miniştrilor care nu au performat

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, luni, că PSD nu acceptă un ultimatum din partea ALDE, precizând însă că social democraţii iau în calcul "o remaniere a miniştrilor care nu au performat şi ajustarea programului de guvernare".

"În primul rând, vreau să fac o precizare, PSD nu acceptă un ultimatum. E cred că discuţiile în cadrul unei alianţe sunt discuţii aplicate, un dialog constructiv, nu putem vorbi de ultimatum dat de PSD către ALDE sau de ALDE către PSD. Am discutat cu domnul preşedinte Tăriceanu despre programul de guvernare, am discutat despre restructurare. În cadrul Comitetului Executiv Naţional am discutat despre remaniere, nu avem în vedere o restructurare în viitorul apropiat, dar ne gândim la o remaniere a miniştrilor care nu au performat şi la ajustarea programului de guvernare astfel încât să corespundă cerinţelor populaţiei", a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa CEx PSD.

Liderul PSD a reiterat ideea potrivit căreia nu se poate vorbi de un ultimatum dat de ALDE PSD. "Vorbim despre o cooperare în cadrul Alianţei şi un dialog constructiv şi cred că acest lucru este foarte important atât pentru prezent, cât şi petru cooperarea viitoare", a completat Dăncilă.

Liderul PSD a mai anunţat că la 1 septembrie va veni cu un program de guvernare ajustat.

"Nu-mi este teamă de un eventual vot în Parlamentul României. Am trecut examenul votului , după cum ştiţi, şi atunci când a fost ales preşedintele Camerei Deputaţilor, şi la moţiunea de cenzură, deci nu ne este teamă de un vot. Eu cred că pentru noi prioritar acum este programul de guvernare, modul în care vom ajusta programul de guvernare şi voi veni la 1 septembrie cu ajustarea programului de guvernare după ce îl voi discuta, binenţeles, cu colegii de alianţă şi modul în care ne vom organiza pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale", a mai declarat Viorica Dăncilă.

Reacţia preşedintelui PSD vine în condiţiile în care ALDE a transmis, luni, prin intermediul unui într-un comunicat de presă, că rectificarea bugetară adoptată de Guvern este nerealistă, iar rezultatul exerciţiului bugetar arată „incapacitatea administrativă de a pune în aplicare marile proiecte de investiţii stabilite”.

Formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu a cerut o „reformă a instituţiilor statului, un nou program de guvernare, precum şi o echipă guvernamentală restructurată care să aibă ca principal atu competenţa".

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu i-a dat ultimatum premierului Viorica Dăncilă ca până pe 20 august „să pregătească şi să prezinte un set de măsuri care să răspundă acestor deziderate”.

