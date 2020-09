Dăncilă, despre controlul DNA: „Nu ştiu de anchetă. Nu m-am ocupat de partea financiară”

Fostul premier susţine că nu a fost înştiinţată despre existenţa unei anchete a DNA asupra partidului, privind achiziţiile din campania prezidenţială, care implicit, ar viza-o. Aceasta afirmă că nu s-a ocupat de partea financiară, ci acest lucru a stat în atribuţia secretarului general şi trezorierului partidului.

„Eu, personal, nu ştiu să existe o anchetă privind derularea campaniei prezidenţiale a PSD. (...) Vreau să subliniez, fiindcă am văzut că au apărut foarte multe speculaţii, mulţi oameni care au venit cu acuzaţii nefondate, nu m-am ocupat, în calitate de preşedinte, de partea financiară sau de contracte. Toate au fost semnate de sceretarul general şi semnate de trezorierul partidului şi cred că aceşti oameni nu au încălcat legea”, a spus fostul premier, duminică, pentru MEDIAFAX.

Dăncilă spune că a respectat legea, iar când a plecat de la şefia partidului, a lăsat totul în ordine.

„Într-adevăr, din câte ştiu, există o anchetă care vizează perioada 2017-2019, înainte ca eu să devin preşedinte al partidului. Ca preşedinte de partid şi ca premier, am respectat întotdeauna legea. Am lăsat lucrurile în ordine, atunci când am plecat din fruntea partidului. Deci, activitatea financiare cred că s-au derulat corect. Acest lucru a fost confirmat şi de faptul că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a deblocat banii pentru subvenţia cuvenită PSD. Ştim că a existat şi un control al Curţii de Conturi şi nu s-au găsit nereguli”, a motivat ea.

În urma alegerilor europarlamentare, au existat probleme privind rambursarea sumelor cheltuite de partid, care îi vizau pe fostul trezorier al partidului Mircea Drăghici şi fostul premier Viorica Dăncilă.

„Legea spune că atribuţiile mandatarului oficial sunt de a depune cererea de rambursare şi lista de candidaţi, semnată de către reprezentantul legal al partidului, potrivit statutului propriu. Potrivit statutului propriu, reprezentantul legal, la data depunerii cererii, era preşedintele Executiv, doamna Dăncilă, şi nu era semnătura doamnei Dăncilă. Autoritatea a cerut, printr-o serie de patru adrese, clarificări, şi în niciuna dintre adrese, nu a rezultat împuternicirea de semnatar al acelei adrese de către domnul Drăghici, prin semnătura doamnei Dăncilă”, spunea preşedintele AEP, Mituleţu Buică, pe atunci.

Ulterior, AEP nu a găsit probleme, iar rambursarea a fost realizată.

Conform informaţiilor apărute duminică, DNA ar fi cerut documentele legate de achiziţiile din campania pentru alegerile prezidenţiale de anul trecut. Informaţia a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al partidului, Lucian Romaşcanu.