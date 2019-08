Dăncilă, despre rechemarea lui Maior de la Washington: Am primit doar o informare pe 7 sau 8 mai prin poşta militară

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că nu a primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului României în SUA George Maior ci doar o informare pe data de 7 sau 8 mai prin poşta militară, pe care a avizat-o.

"Ca să lămurim, nu am primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului SUA George Maior acasă. Am primit pe data de 7 sau 8 mai o informare prin poşta militară pe care am avizat-o legată de rechemarea din SUA dar nu am primit nicio decizie privind rechemare a ambasadorului SUA", a declarat Viorica Dăncilă la finalul CEx-ului PSD.

"Una este o informare în care îţi exprimi intenţia de a face un anumit lucru, că aceasta este informarea, intenţia de a rechema ambasadorul. Decizia de rechemare este cu totul altceva, trebuie avizată de preşedintele României. După câte am îneţles eu din declaraţiile domnului Meleşcanu, ar fi fost trimisă această decizie de la MAE către Administraţia Prezidenţială. Domnul Meleşcanu se referea la acea informare. Eu am semnat acea informare privind rechemarea ambasadorului", a declarat premierul Dăncilă.

Prim-ministrul a afirmat că va semna o propunere de rechemare a ambasadorului Maior dacă ministrul de Externe Ramona Mănescu va trimite un astfel de act.

"Ca decizie politică şi dacă este un memorandum foarte bine argumentat bineînţeles că semnez, drept dovadă că am semnat şi informarea", a spus Viorica Dăncilă.

Vineri, premierul Viorica Dăncilă i-a răspuns, la Constanţa, fostului ministru de Externe, Teodor Meleşcanu, care a spus că a transmis primului ministru memorandumul de rechemare a ambasadorului SUA, George Maior. „Eu nu pot să fac pierdut un document”, a spus Dăncilă.

Teodor Meleşcanu a declarat că a trimis pe 8 mai, către Viorica Dăncilă, memorandumul privind rechemarea ambasadorului României în SUA George Maior. Fostul ministru de Externe a precizat că nu prima oară când premierul „rătăceşte” documentele pe care nu şi le asumă sau pe care vrea să le respingă.

Reacţia lui Meleşcanu a venit după ce Viorica Dăncilă a declarat, joi, la Argeş, că nu a primit niciun document privind rechemarea lui George Maior din funcţia de ambasador al României în SUA de la fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu. Premierul a adăugat că va discuta despre subiect cu Ramona Mănescu.

George Maior este ambasadorul României în Statele Unite din iunie 2015 şi a fost şef al SRI în perioada 2006-2015. Recent a fost implicat într-un scandal cu privire la rechemarea sa în ţară, după ce un raport al Comisiei de control al SRI arăta modul discreţionar în care Maior a folosit Serviciul.

Raportul Comisiei de control SRI, de la jumătatea lunii aprilie 219, privind colaborarea dintre SRI şi ANI arată că faptele fostului şef al Serviciului, George Maior, „se circumscriu unor acţiuni de poliţie politică, menite să afecteze grav procese democratice, pentru a obţine influenţă politică nelegitimă”.

Preşedintele Klaus ohannis nu a luat încă o decizie cu privire la solicitarea de rechemare a lui George Maior din funcţie.

