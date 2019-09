Dăncilă, despre relaţiile cu europenii: Chiar şi cei care ne-au criticat la început ne cer sfaturi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Constanţa, că pro-european nu înseamnă să mergi în Parlamentul European şi să critici România, ci să oferi salarii în ţară egale cu ale muncitorilor din alte state membre. Dăncilă afirmă cu România este lăudată, inclusiv de ce care au criticat-o.

"Un vorbitor a spus că trebuie reglate decalajele între pensiile şi salariile comparativ cu cele din alte state europene. De aceea guvernul a pus accent pe creşterea salariilor şi pensiilor. PSD este pro- european. Măsurile pe care PSD le ia sunt europene. Ei spun doar la nivel declarativ <<suntem pro-europeni, dar în timp ce noi luăm măsuri ca din punct de vedere economic şi social să fim ca statele europene, ei merg în Parlamentul European şi critică această ţară", a declarat Viorica Dăncilă, la întâlnirea cu pensionarii de la Constanţa.

"Ei spun că sunt pro-europeni dar vor să taie pensiile şi salariile, dacă ajung la guvernare. Ce înseamnă să fii pro-european? Să crezi că statul tău merită să fie tratat precum celelalte, să creezi condiţii să nu mai fie nicio diferenţă între statele vechi şi noi", a mai spus Dăncilă.

Premierul spune că inclusiv cei care au criticat România au venit ulterior să ceară sfaturi cu privire la măsurile luate.

Criticile la adresa României, din ultimii doi ani, s-au axat în principal pe modificările legilor justiţiei, fiind acuzată încercarea de încălcare a statului de drept.

"Am fost trataţi cu admiraţie de state terţe (ne.: pe perioada preluării preşedinţiei Consiliului UE de către România), admiraţi de preşedintele Trump, dar cei care ţipă că sunt pro-europeni ne-au atacat din prima clipă. Preşedintele a spus că nu putem acoperi preşedinţia rotativă a Consiliului UE, alţii în PE ne-au criticat. Dar noi am mers mai departe şi imaginea României a fost una bună. Chiar şi cei care ne-au criticat la început ne-au cerut sfaturi la finalul mandatului nostru. România este privită cu alţi ochi, creşterea economică este apreciată de state vechi, părerea noastră a început să conteze. Vorbeam cu omologi din state membre care mi-au spus: <<aţi reuşit să creşteţi pensii şi salarii>>. Am spus că mai avem de făcut pentru militari, mame şi copii, pentru noi este importantă latura socială. Oamenii au încredere în noi, iar fapul că împreună facem paşi importanţi din punct de vedere economic, este cea mai mare mulţumire", a spus premierul, la Constanţa.

