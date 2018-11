Dăncilă evită subiectul remanierii: Evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din guvern

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, analiza premergătoare remanierii vizează activitatea ministerelor şi implementarea programului de guvernare şi nu se referă ”la un nume sau la altul din guvern”.

”Lucrurile pe care am să le aduc în faţa CExN nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, de fapt am terminat-o, legată de activitatea şi de îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din guvern, ci la ceea ce a realizat”, a declarat premierul Viorica Dăncilă la INDAGRA.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că a încheiat evaluarea miniştrilor, urmând să o prezinte în Comitetul Executiv Naţional PSD. Şeful Executivului a refuzat să dea nume sau să precizeze câţi miniştri vor părăsi Cabinetul.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune partidului ca, în cel mai scurt timp, să se organizeze două şedinţe de Comitet Executiv Naţional, una cu privire la remanierea guvernamentală, cealaltă pe alte „teme politice”, au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, surse din conducerea partidului.

Potrivit surselor citate, liderii partidului vor stabili, cel mai probabil până la sfârşitul acestei săptămâni, când se vor organiza cele două şedinţe ale conducerii lărgite a formaţiunii.

Premierul Viorica Dăncilă va efectua o vizită, vineri la Varna, iar în intervalul 3-8 noiembrie va merge în Sultanatul Oman şi în Qatar.

