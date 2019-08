Dăncilă îi răspunde lui Iohannis: Vom merge în Parlament/ Şeful statului „a înlocuit funcţia de mediator cu partidele politice cu cea de sabotaj” | VIDEO

Viorica Dăncilă a anunţat că va merge în Parlament şi va încerca să obţină susţinerea necesară pentru a duce mandatul Guvernului până la capăt. Premierul a adăugat că şeful statului „a înlocuit funcţia de mediator cu partidele politice cu cea de sabotaj”.

„Am urmărit cu profundă dezamăgire spectacolul oferit de candidatul la prezidenţiale, Klaus Iohannis, care din păcate nu şi-a înţeles rolul constituţional nici după 5 ani de ocupare a funcţiei de preşedinte al României. Atitudinea domnului Iohannis nu este deloc surprinzătoare, de doi ani şi jumătate se foloseşte de funcţia pe care o deţine pentru a împiedica, bloca şi critica fără fundament real acest Guvern. Domnul Iohannis a înlocuit datoria constituţională de mediator între partidele politice, cu cea de sabotaj. Preşedintele nu a înţeles nici de această dată câtă nevoie are România de maturitate din partea clasei politice, de stabilitatea instituţiilor statului care trebuie să funcţioneze indiferent de interesul electoral. Este un comportament la fel de imatur şi egoist ca cel al domnului Tăriceanu. Unul abandonează guvernarea, altul blochează numirea miniştrilor”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută, miercuri, la Palatul Victoria.

URMĂRIŢI AICI DECLARAŢIILE PREMIERULUI LA PALATUL VICTORIA

Premierul a adăugat că va încerca să obţină votul Parlamentului, pentru ca Guvernul să îşi poată duce mandatul până la capăt, pentru că PSD are responsabilitatea continuării programului de guvernare.

„În ciuda tuturor acestor obstacole din ultimele zile şi a tuturor acestor domni cu pretenţii de “bărbaţi de stat” care, din considerente electorale, menţin instabilitate, noi ne vom continua activitatea. Vom merge în Parlament şi vom încerca să obţinem susţinerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt. Şi spun acest lucru nu pentru că ne ţinem de scaune, aşa cum declară unii, ci pentru că avem o responsabilitate faţă de ţară şi faţă de români, avem responsabilitatea de a ne duce programul de guvernare până la capăt, cum am promis în 2016. Aşa cum am spus de nenumărate ori, mai avem multe lucruri de făcut pentru ţară, nu am avut o guvernare perfectă, dar am avut o guvernare eficientă”, a completat şeful Executivului.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. Şeful statului a mai spus că actualul Guvern are nevoie de o confirmare în Parlament şi solicită declanşarea procedurii în acest sens.

În cazul în care noul Executivul nu va trece de Parlament, Iohannis susţine că există soluţii constituţionale pentru a nu intra într-o criză profundă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.