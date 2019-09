Dăncilă l-a taxat din nou pe Iohannis: Interpretează decizia CCR după bunul plac, în cheie electorală. Comite un abuz

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că preşedintele Klaus Iohannis interpretează decizia CCR pe conflictul juridic dintre Guvern şi Administraţia prezidenţială după bunul plac, în cheie electorală. Şeful Executivului a adăugat că Iohannis comite un abuz, încercând să blocheze din nou Guvernul.

„De mai bine de doi ani România se confruntă cu repetate situaţii de blocaj, generate de conflicte de constituţionalitate între puterile statului. Aceste conflicte în care au fost atrase Guvernul, Parlamentul şi Administraţia Prezidenţială au un numitor comun: refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a-şi îndeplini atribuţiile şi de a respecta Constituţia. Cea mai recentă confirmare a fost dată ieri de CCR, care, aşa cum era de aşteptat, a arătat că domnul preşedinte Iohannis comite un abuz prin refuzul de a numi miniştri interimari şi încearcă din nou să blocheze activitatea Guvernului. Obişnuit să încalce Constituţia, domnul preşedinte Iohannis a trecut la următorul nivel, reinterpretează după bunul plac, în cheie electorală, o decizie a CCR care este obligatorie pentru toată lumea”, a afrimat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Şeful Executivului a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis „transmite public că judecătorii CCR ar fi stabilit că premierul trebuie să meargă de îndată în Parlament, când de fapt Curtea a stabilit că termenul „de îndată” se referă la obligaţia preşedintelui de a numi interimari şi de a nu bloca activitatea Guvernului”.

Totodată, Viorica Dăncilă a susţinut că va merge în Parlament pentru remanierea Guvernului, însă nu mai are aşteptări de la Klaus Iohannis.

„Legitimitatea acestui Guvern este dată de votul românilor, iar în acest moment suntem singurii care ne asumăm responsabilitatea guvernării. Am spus-o de nenumărate ori, voi merge în Parlament pentru remanierea Guvernului. Românii trebuie să ştie, însă, adevărul. Refuzul preşedintelui de a numi interimari nu are nicio legătură cu prezenţa noastră în faţa Parlamentului. Nu mai avem aşteptări de la domnul preşedinte Iohannis să renunţe la jocurile politice. A demonstrat de nenumărate ori că singura sa miză este una electorală. Prin acţiunile sale a demonstrat în repetate rânduri că nu are respect nici pentru Constituţie, nici pentru cetăţenii acestei ţări. Le garantez tuturor românilor că vom continua să guvernăm cu responsabilitate pentru oameni şi pentru dezvoltarea tuturor comunităţilor, astfel încât să le oferim o viaţă mai bună cetăţenilor”, a conchis Dăncilă.

Judecătorii CCR au constatat că Preşedintele României nu şi-a executat în mod corect decizia de revocare, iar astfel şeful statului este obligat să îi revoce pe miniştrii. De asemenea Klaus Iohannis este obligat şi să numească interimari, pentru a rezolva problema continuităţii Guvernului. Prin urmare, Klaus Iohannis trebuie să o revoce pe Ana Birchall din funcţia de ministru al Justiţiei.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că va lua o decizie cu privire la revocarea şi numirea miniştrilor după ce va fi publicată motivarea hotărârii CCR de miercuri.

Şeful statului a îndemnat-o din nou pe Viorica Dăncilă să meargă în Parlament pentru a cere votul de încredere al Guvernului.

„Celelalte chestiuni legate de numirile şi revocările miniştrilor sunt de fapt blocaje generate de refuzul doamnei premier de a se prezenta în faţa Parlamentului pentru a primi un vot de încredere. Deciziile mele referitoare la punerea în aplicare a deciziei CCR le voi lua după publicarea şi analiza motivării deciziei care va fi probabil publicată în perioada imediat următoare.

Dar dacă doamna premier Dăncilă doreşte să se pună capăt acestei crize guvernamentale, soluţia e simplă. Doamna premier, poftiţi în faţa Parlamentului pentru votul de validare”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă susţinută miercuri la Cotroceni.

