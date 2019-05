Dăncilă, mesaj de reconciliere: Binenţeles că Mircea Geoană şi alţi colegi care vor să vină alături de PSD vor avea loc/ Ciolacu, propus de PSD pentru şefia Camerei: Vom recunoaşte grupul Pro România

Preşedintele interimar PSD.Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, la Parlament, că atât Mircea Geoană, exclus din PSD, cât şi alţi colegi care vor să vină alături de PSD vor avea loc în formaţiune, precizând că ea îşi doreşte alături toţi oamenii de bună credinţă.

Premierul Viorica Dăncilă, care deţine actualmente şi funcţia de preşedinte interimar PSD, a anunţat că nu are o alianţă cu Pro România. "Nu avem o alianţă cu Pro România, nu am discutat cu domnul Victor Ponta, deci nu am ce să spun în momentul în care nu am discutat".

Viorica Dăncilă a spus însă că îi aşteaptă în partid pe toţi cei care au rămas "cu sufletul alături de PSD".

"Faptul că vrem să deschidem larg porţile şi cei care vor să vină alături de noi vor fi întotdeauna bineveniţi. Binenţeles că şi Mircea Geoanaă şi alţi colegi care vor să vină alături de PSD vor avea loc. Eu îmi doresc toţi oamenii de bună credinţă şi care chiar dacă au plecat din varii motive sufletul lor a rămas tot alături de social democraţi", a declarat preşedintele interimar PSD.

În noiembrie 2011, Mircea Geoană a fost exclus din PSD.

Ciolacu, propunerea PSD la Camera Deputaţilor: Vom recunoaşte grupul Pro România

Marcel Ciolacu, propunerea PSD pentru şefia Camerei Deputaţilor, a declarat miercuri dimineaţa că trebuie recunoscut grupul Pro România în Parlament, acesta nefiind primul social democrat ce vorbeşte, după condamnarea lui Liviu Dragnea, de dialog şi deschidere faţă de partidul lui Victor Ponta.

"Primul lucru pe care-l doresc, alături de doamna prim-ministru, este să intrăm într-o normalitate, şi să recunoştem nişte evidenţe. Cum am recunoscut, şi doamna prim-ministru şi preşedinte interimar a recunoscut votul oamenilor şi încercăm să vedem ce s-a întâmplat, categoric că şi la Camera Deputaţilor o să recunoaştem şi grupul Pro România, care există", a declarat Marcel Ciolacu.

Şi Gabriela Firea, numită marţi seara preşedinte interimar PSD Bucureşti, a chemat înapoi în partid foşti social democraţi excluşi, după ce l-au criticat pe Liviu Dragnea. Printre aceştia se numără şi Marian Neacşu sau Adrian Ţuţuianu.

