Dăncilă pune capăt oricărei colaborări cu Ponta: Stil duplicitar şi mincinos/ Om incapabil să construiască, ştie doar să distrugă

Viorica Dăncilă l-a catalogat pe Victor Ponta având un stil duplicitar şi mincinos, după ce fostul premier a afirmat că liderul PSD i-a promis că va da ALDE afară de la guvernare şi că Pro România va primi ce ministere vrea. Viorica Dăncilă a susţinut că PSD nu face trocuri politice.

„Ca şi în cazul UDMR, doamna Dăncilă mi-a cerut şi mie “sprijinul pentru rămânerea la guvernare” ; mi-a spus că îi dă afară pe ALDE şi să îi iau eu parlamentarii - şi că îmi dă ce ministere doresc pentru ProRomânia/ a insistat să mă vadă şi să mă convingă deşi am fost foarte clar că nu cred şi nu mă interesează ofertele ei! Am încercat să îi explic cu toată răbdarea ( pentru că nu părea să înteleagă ce se întamplă şi care este realitatea ) că târguilelile gen -Piaţa de zarzavat din Videle- sunt inutile şi că singura variantă de sprijin din partea ProRomânia este aceea în care : restructurează tot Guvernul şi administraţia publică; vine cu un nou program de guvernare realist şi eficient; asigură stabilitatea şi predictibilitatea economică şi bugetaraă/ renunţă la OUG care să modifice Codul Fiscal introducând peste noapte taxe şi impozite aberante; numeşte oameni în Guvern pe singurul criteriu al profesionalismului; renunţă la candidatura proprie la prezidentiale şi stabileşte împreună cu ALDE si ProRomania un candidat comun cu sanse reale de a merge in turul al doilea o alternativa serioasa pentru Iohannis si Barna”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Ponta a mai precizat că Viorica Dăncilă a fost de acord cu toate punctele, mai puţin cu ultimul, şi anume acela de a renunţa la prezidenţiale.

Ulterior, Viorica Dăncilă a reacţionat la postarea liderului Pro România, acuzându-l pe acesta că are un stil duplicitar şi mincinos.

„Stilul acesta mincinos şi duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care nu am mai dorit să colaborăm, până la urmă. Neseriozitatea sa, dorinţa permanentă de a ieşi în faţă prin orice mijloace, inclusiv prin neadevăruri nu fac casă bună cu PSD. Este un om incapabil să construiască şi ştie doar să distrugă. Crin Antonescu a spus foarte clar motivul pentru care Ponta a distrus USL: este un om care are tot timpul o agendă ascunsă, croită nu pe interesele ţării, ci pe interese personale”, a scris Viorica Dăncilă, luni, pe Facebook.

Preşedintele PSD a afirmat că nu face trocuri politice.

„Eu nu fac astfel de trocuri politice -intri tu şi îl dăm pe celălalt afară-. Nu asta înseamnă politică pentru mine. Dacă domnia sa a făcut astfel de tranzacţii tot timpul (inclusiv cu Traian Băsescu), fără consultarea colegilor de partid, care aveau ca scop să-şi asigure scaunul, eu prefer deciziile luate în forurile partidului. Colegii mei şi-au exprimat ferm în CEX opinia faţă de o alianţă cu Pro România, şi ei îl cunosc foarte bine pe Victor Ponta”, a mai scris Dăncilă.

