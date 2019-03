Dăncilă revine, la câteva ore, asupra anunţului privind mutarea ambasadei din Israel. „Este o opinie personală”. Premierul recunoaşte şi autoritatea lui Iohannis

Premierul Viorica Dăncilă a declarat diminică seara, la un post TV, că anunţul privind relocarea ambasadei la Ierusalim a fost doar o opinie personală, iar reacţia preşedintelui Klaus Iohannis nu a făcut decât să o dezamăgească, pentru că ea a spus că trebuie îndeplinite procedurile constituţionale.

”Am formulat corect, am zis că trebuie să împlinim toţi paşii constituţionali, nu am zis că mut eu ambasada, am spus că trebuie să respectăm constituţia. Preşedintele nu a făcut decât să mă dezamăgească pentru că eu am avut o abordare corectă şi am luat în calcul că constituţia trebuie respectată, opinia mea este că trebuie să facem acest pas, este o opinie personală”, a declarat la Antena 3 Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că speră ca preşedintele Iohannis ”să pună în balanţă şi să ia decizia cea mai bună”.

”Aş vrea să am o discuţie cu domnul preşedinte. (...) Am văzut declaraţia domnului preşedinte care a fost foarte nemulţumit de declaraţia mea. Libertatea de exprimare este a oricui. Eu, ca prim-ministru, mi-aş dori să facem acest pas. Faptul că vrem să se mute ambasada şi să fim apropiaţi de SUA şi Israel nu înseamnă că ne îndepărtăm de UE. Decizia finală, conform Constituţiei, este la preşedinte”, a adăugat premierul.

De asemenea, ea a mai spus că în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis refuzîă relocarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, va analiza toate posibilităţile, neexcluzând sesizarea Curţii Constituţionale.

”Nu m-am gândit la variante, dar le vom analiza pe toate. Vom analiza care sunt variantele care să fie benefice pentru România. La întoarcerea în ţara vom analiză aceste variante”, a mai spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, duminică, aflată într-o vizită în SUA, că după finalizarea analizei ”şi în deplin consens”, România îşi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.